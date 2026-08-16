Capo arte teatro festival, stasera “Tentazioni d’opera”

Attesa al Teatro di Torre Marrana di Ricadi (Vibo Valentia) per uno spettacolo che unisce la danza contemporanea con la grande tradizione dell’opera lirica

Grande attesa al Teatro di Torre Marrana di Ricadi (Vibo Valentia) per “Tentazioni d’opera”, all’interno di CAT – Capo Arte Teatro Festival, che stasera accoglierà il pubblico con uno spettacolo che unisce la danza contemporanea con la grande tradizione dell’opera lirica.

Sulla scena la Compagnia Create Danza, composta da Carola Puglisi, Alessandra Nicoletti, Valeria Capalbo, Raphael Antonio Burgo, Michele Danny Fimiani, Alex Rambo Esposito, Francesco Rodilosso, e Filippo Stabile, coreografo e regista dello spettacolo.

“Tentazioni d’opera” sarà per il pubblico un’esperienza immersiva attraverso la musica di due grandi autori, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Stabile “prende in prestito” alcuni dei loro lavori tra i più amati, come La Traviata, Turandot, Madama Butterfly e Tosca: sulla scena, musica lirica e danza contemporanea si prenderanno per mano per accompagnare il pubblico in un turbinio continuo di emozioni.

Appuntamento stasera alle 21:30 all’interno della cornice dell’area archeologica di Torre Marrana, a Ricadi.

CAT – Capo Arte Teatro Festival è un progetto di DRACMA – Centro di Produzione teatrale, con la direzione artistica di Andrea Naso, organizzato da PRO Loco di Capo Vaticano e in collaborazione con Associazione InUtile, food partner Tata’s, con il sostegno del Comune di Ricadi, Regione Calabria e MIC.

Avviso Centri di Residenza – MiC FNSV Regione Calabria PAC 14-20 Asse VI_Az. 6.7.1 L.R. 19/17.

Biglietti su https://www.dracma.org/ cat2026/ o acquistabili presso il botteghino di Torre Marrana dalle ore 19:30.