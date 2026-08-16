“Jazzaltro”, attesa a Legnano per Luca Falomi

Il musicista ligure, nome in ascesa del jazz italiano, presenterà l’album Myricae, il suo ultimo lavoro. Con lui sul palco Eugenia Canale (pianoforte), Stefano Della Casa (violoncello) e Max Trabucco (batteria)
Capace di coniugare raffinatezza tecnica, sensibilità compositiva e una rara profondità espressiva, Luca Falomi è una delle voci più interessanti e originali del nuovo panorama chitarristico italiano. Con Myricae, il suo ultimo progetto (pubblicato dall’etichetta Abeat Records), ha dato vita a un viaggio sonoro poetico e intenso, dove jazz, suggestioni mediterranee, musica etnica, classica, avanguardia e ricerca si intrecciano con naturale eleganza: nove brani strumentali originali con al centro la chitarra, in tutte le sue sfumature timbriche ed espressive. Il titolo dell’album, ispirato alla celebre raccolta di poesie di Giovanni Pascoli, racchiude un profondo significato personale, richiamando una riflessione intima sulle piccole e grandi cose della vita. Come le tamerici di Pascoli, che simboleggiano una poesia radicata nei temi familiari e quotidiani, così Myricae si pone come un’opera che racconta emozioni e storie attraverso la musica.
Chitarrista in rapida ascesa sulla scena musicale nazionale e internazionale, nel corso della sua carriera Luca Falomi ha collaborato con Gino Paoli, Francesco Baccini, Alberto Fortis, Anna Oxa, Maria Pia De Vito, Javier Girotto, Daniele Di Bonaventura, Petra Magoni, Ferruccio Spinetti, Fausto Beccalossi e tanti altri.
La XVII edizione di JAZZaltro, che nelle scorse settimane ha visto la partecipazione di musicisti e band di spessore internazionale (come i Gaia Cuatro, i Sugarpie & The Candymen e il Michele Fazio World Trio), proseguirà con una programmazione all’insegna della musica di qualità fino al prossimo settembre: da segnalare il concerto del quartetto del pianista Francesco Schepisi il 29 agosto a Castellanza (Va) e quello del TeBuCaSe Quartet, special guest il sassofonista Tarcisio Olgiati, il 30 agosto a Legnano (Mi). Per il gran finale è prevista l’esibizione in piano solo di Enrico Pieranunzi, nome di punta del jazz italiano, il 6 settembre a Olgiate Olona (Va).
Calipolis, via C. Colombo 80 – Approdo del Parco del Medio Olona
Olgiate Olona (Va)
Ore 21, Cortile del Municipio, via L. Greppi 4
Sugarpie & The Candymen
Lara Ferrari (voce), Jacopo Delfini (chitarra gipsy), Renato Podestà (chitarra semiacustica), Marco Zammuto (contrabbasso), Roberto Lupo (batteria)
Busto Arsizio (Va)
Ore 21, Giardino Quadrato del Museo del Tessile, via L. Galvani 2
Gaia Cuatro
Aska Maret Kaneko (voce, violino), Natalio Luis Mangalavite (pianoforte), Carlos “el Tero” Buschini (basso, contrabbasso), Tomohiro Yahiro (percussioni)
Legnano (Mi)
Ore 21, Parco fluviale Isola del Castello, via Castello 1
Luigi Martinale Quartet & Orchestra da Camera del Conservatorio Ghedini di Cuneo diretta da Bruno Mosso.
Legnano (Mi)
Ore 21, Parco fluviale Isola del Castello, via Castello 1
Luca Falomi Myricae Quartet
Luca Falomi (chitarre), Eugenia Canale (pianoforte), Stefano Della Casa (violoncello), Max Trabucco (batteria)
Ingresso libero a tutti gli eventi con libera donazione.
On line: jazzaltro.it
FB: www.facebook.com/JAZZaltroTour
Instagram: jazzaltro.
Maggiori informazioni: management@abeatrecords.com; cell: 3478906468.