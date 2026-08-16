“Jazzaltro”, attesa a Legnano per Luca Falomi

È in programma domenica 23 agosto, a Legnano (Mi), il nuovo appuntamento di JAZZaltro, la rassegna che dal 2010 porta i suoni e le musiche del mondo nelle province di Varese e Milano, coinvolgendo artisti di levatura internazionale, e che quest’anno è realizzata con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto: nel Parco Isola Fluviale, nei pressi del Castello Visconteo, si esibirà il quartetto del chitarrista e compositore Luca Falomi, che porterà in scena il progetto Myricae. Condivideranno il palco con il musicista genovese Eugenia Canale al pianoforte, Stefano Della Casa al violoncello e Max Trabucco alla batteria. Come tutti gli appuntamenti di JAZZaltro, il concerto (inizio live ore 21, accesso da via Castello 1) è a ingresso libero con libera donazione. L’evento è realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Legnano ed è inserito all’interno del palinsesto di eventi La Bella Estate.

Capace di coniugare raffinatezza tecnica, sensibilità compositiva e una rara profondità espressiva, Luca Falomi è una delle voci più interessanti e originali del nuovo panorama chitarristico italiano. Con Myricae, il suo ultimo progetto (pubblicato dall’etichetta Abeat Records), ha dato vita a un viaggio sonoro poetico e intenso, dove jazz, suggestioni mediterranee, musica etnica, classica, avanguardia e ricerca si intrecciano con naturale eleganza: nove brani strumentali originali con al centro la chitarra, in tutte le sue sfumature timbriche ed espressive. Il titolo dell’album, ispirato alla celebre raccolta di poesie di Giovanni Pascoli, racchiude un profondo significato personale, richiamando una riflessione intima sulle piccole e grandi cose della vita. Come le tamerici di Pascoli, che simboleggiano una poesia radicata nei temi familiari e quotidiani, così Myricae si pone come un’opera che racconta emozioni e storie attraverso la musica.

Chitarrista in rapida ascesa sulla scena musicale nazionale e internazionale, nel corso della sua carriera Luca Falomi ha collaborato con Gino Paoli, Francesco Baccini, Alberto Fortis, Anna Oxa, Maria Pia De Vito, Javier Girotto, Daniele Di Bonaventura, Petra Magoni, Ferruccio Spinetti, Fausto Beccalossi e tanti altri.

La XVII edizione di JAZZaltro, che nelle scorse settimane ha visto la partecipazione di musicisti e band di spessore internazionale (come i Gaia Cuatro, i Sugarpie & The Candymen e il Michele Fazio World Trio), proseguirà con una programmazione all’insegna della musica di qualità fino al prossimo settembre: da segnalare il concerto del quartetto del pianista Francesco Schepisi il 29 agosto a Castellanza (Va) e quello del TeBuCaSe Quartet, special guest il sassofonista Tarcisio Olgiati, il 30 agosto a Legnano (Mi). Per il gran finale è prevista l’esibizione in piano solo di Enrico Pieranunzi, nome di punta del jazz italiano, il 6 settembre a Olgiate Olona (Va).

JAZZaltro – XVII edizione – Dal 21 giugno al 6 settembre 2026

Domenica 21 giugno

Fagnano Olona (Va)

Ore 6 – Concerto all’alba e Yoga

Calipolis, via C. Colombo 80 – Approdo del Parco del Medio Olona

Sonia Spinello (voce, daf, kalimba) e Ashti Abdo (saz, sansula, oud, duduk, effetti e voce)

Domenica 28 giugno

Olgiate Olona (Va)

Ore 21, Cortile del Municipio, via L. Greppi 4

Sugarpie & The Candymen

Lara Ferrari (voce), Jacopo Delfini (chitarra gipsy), Renato Podestà (chitarra semiacustica), Marco Zammuto (contrabbasso), Roberto Lupo (batteria)

Giovedì 2 luglio

Busto Arsizio (Va)

Ore 21, Giardino Quadrato del Museo del Tessile, via L. Galvani 2

Gaia Cuatro

Aska Maret Kaneko (voce, violino), Natalio Luis Mangalavite (pianoforte), Carlos “el Tero” Buschini (basso, contrabbasso), Tomohiro Yahiro (percussioni)

Domenica 5 luglio

San Giorgio su Legnano (Mi)

Ore 21, piazza Mazzini

Michele Fazio World Trio feat. Tomohiro Yahiro

Michele Fazio (pianoforte), Aska Maret Kaneko (voce, violino), Carlos “el Tero” Buschini (basso acustico), guest Tomohiro Yahiro (percussioni)

Giovedì 9 luglio

Busto Arsizio (Va)

Ore 21, Villa Ottolini Tosi, via A. Volta 4

Vik & The Doctors of Jive

Vittorio Marzioli (voce), Germano Zenga (sax tenore), Marco Gianotti (contrabbasso), Paolo De Ceglie (tromba), Carlo Napolitano (trombone), Giulio Stromendo (pianoforte), Tommy Bradascio (batteria), Vince Tempera (special guest)

Venerdì 7 agosto

Legnano (Mi)

Ore 21, Parco fluviale Isola del Castello, via Castello 1

Luigi Martinale Quartet & Orchestra da Camera del Conservatorio Ghedini di Cuneo diretta da Bruno Mosso.

Luigi Martinale (pianoforte), Gianni Virone (sax soprano e tenore), Yuri Goloubev (contrabbasso), Zaza Desiderio (batteria) e 16 elementi dell’Orchestra da Camera

Domenica 23 agosto

Legnano (Mi)

Ore 21, Parco fluviale Isola del Castello, via Castello 1

Luca Falomi Myricae Quartet

Luca Falomi (chitarre), Eugenia Canale (pianoforte), Stefano Della Casa (violoncello), Max Trabucco (batteria)

Sabato 29 agosto

Castellanza (Va)

Ore 21, Cortile del Municipio, via delle Rimembranze 4

Francesco Schepisi Elevation Quartet

Francesco Schepisi (pianoforte), Samantha Spinazzola (voce), Antonello Losacco (basso), Fabio Delle Foglie (batteria)

Domenica 30 agosto

Legnano (Mi)

Ore 21, Parco fluviale Isola del Castello, via Castello 1

TeBuCaSe Quartet

Max Tempia (organo hammond), Fabio Buonarota (tromba), Mario Caccia (basso), Massimo Serra (batteria), special guest Tarcisio Olgiati (sax)

Domenica 6 settembre

Olgiate Olona (Va)

Ore 11, Cortile del Municipio, via L. Greppi 4