Pupo 50: si chiude a Firenze il tour mondiale

Mercoledì 27 maggio 2026 – ore 20,45

Teatro Verdi – via Ghibellina, 99 – Firenze

PUPO

Dopo essere passato dall’Europa agli Stati Uniti, dall’America del Sud all’Australia, e aver toccato Russia, Uzbekistan e Kazakistan, Pupo chiude il tour mondiale celebrativo dei suoi cinquant’anni di carriera là dove tutto è cominciato, a Firenze, la città dove prese il primo treno che lo portò a Milano per i primi contratti discografici, in un viaggio attraverso la musica, le emozioni e i ricordi che hanno segnato milioni di vite.

Appuntamento mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze. I biglietti (posti numerati da 29,90 a 57,50 euro) sono disponibili sul sito ufficiale del teatro teatroverdifirenze.it, su bitconcerti.it e ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (boxofficetoscana.it/punti- vendita – tel. 055.210804).

Lo scorso settembre Enzo Ghinazzi, per tutti semplicemente Pupo, ha spento 70 candeline. Un traguardo che ha coinciso con un’altra ricorrenza straordinaria: i cinquant’anni di carriera, durante i quali ha scritto alcune delle pagine più amate della musica italiana, diventando una leggenda in Italia e nel mondo, capace di parlare a intere generazioni con la stessa autenticità e passione. In ottobre è partito “Pupo 50…storia di un equilibrista”, il tour mondiale che tra il 2025 e il 2026 ha abbracciato l’Europa, l’America e l’Asia.

Il 2026 è l’anno che ha segnato anche il ritorno di Pupo al Festival di Sanremo dove, insieme a Fabrizio Bosso, ha affiancato Dargen D’Amico nella serata dedicata ai duetti, con una speciale versione di “Su di noi”, uno dei grandi successi mondiali dell’artista, presentato nel 1980 proprio al Festival di Sanremo.