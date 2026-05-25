ARTURO BRACHETTI in SOLO

Dopo oltre 700 repliche e 1 milione di spettatori, Arturo Brachetti torna nei teatri a grande richiesta per festeggiare dieci stagioni di SOLO, il one man show più applaudito degli ultimi anni. SOLO, con il suo carico di meraviglia e divertimento è stato già definito “un classico senza tempo” del teatro visivo, uno spettacolo che si va a vedere e si torna a rivedere per emozionarsi come la prima volta. SOLO è un viaggio sospeso in uno spazio indefinito nella storia di Arturo e, parallelamente, in quella di ognuno di noi: 90 minuti in cui si susseguono risate, applausi e grande stupore che corrono veloci in uno spettacolo capace, da dieci stagioni, di conquistare gli spettatori di ogni età. Brachetti, mentre si avvicina a festeggiare il traguardo dei 50 anni di carriera, non smette di ammaliare il pubblico a cui regala 90 minuti di pura fantasia. In SOLO protagonista è il trasformismo, l’arte di cui Brachetti è l’icona assoluta, a cui si affiancano le altre affascinanti discipline in cui Arturo eccelle: grandi classici come le ombre cinesi e la chapeaugraphie insieme alla poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Brachetti apre le porte della sua casa, in cui ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana prendono vita, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è la fantasia. È una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri… Brachetti schiuderà la porta di ogni camera, per scoprire la storia che è contenuta e condividerla con il suo pubblico. A fare da filo conduttore i pensierini che Arturo, come tutti i bambini, scriveva da piccolo. Frasi importanti, da ricordare, che hanno segnato la sua crescita personale. Nella stanza dei bambini ci racconterà il mondo delle fiabe, nella camera dei genitori un momento intenso con il racconto del rapporto con la sua mamma, mentre nella cucina un rocambolesco matrimonio all’italiana che sembra uscito da un film del neorealismo italiano, fino alla curiosa playlist che ripercorre cinquant’anni di musica pop… Alter ego in scena è la sua ombra, interpretata da Kevin Michael Moore, che rappresenta la parte razionale, quella che vorrebbe far rimanere i sognatori come Arturo con i piedi per terra. Tra loro un confronto senza esclusione di colpi che porterà a una battaglia finale a colpi di raggi laser. Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: nella casa (e nella fantasia) di Arturo Brachetti tutto è possibile! Un vero e proprio as-SOLO per uno degli artisti italiani più amati nel mondo, che continua a incantare il pubblico con il suo lavoro più completo definito ormai un classico contemporaneo: SOLO. I numeri di dieci anni di SOLO Più di 700 repliche 1.000.000 di spettatori nelle prime nove stagioni 7 Paesi europei 163 città uniche toccate 2 tir con tutto quello che serve per lo spettacolo, dalle scenografie ai cavi fino ai costumi Più di 100 flycases per contenere quanto necessario per lo spettacolo Più di 95.000 chilometri percorsi, pari a circa 2,5 volte il giro della Terra Più di 100 persone hanno lavorato per la preparazione dello spettacolo 16 persone sempre in tour (Arturo compreso) e 7 dedicate al tour operative dagli uffici di Arte Brachetti 4 regie: audio, videomapping, luci, laser 60 chili di biscotti per il thé (che Arturo prende prima di prepararsi per lo spettacolo) accompagnati da 700 bustine 8 le ore necessarie per il montaggio dello spettacolo in teatro 3 le ore di prove quotidiane prima di ogni replica 10.000 foto circa, scattate con il pubblico dopo lo spettacolo ARTURO BRACHETTI. Famoso e acclamato in tutto il mondo, Brachetti è la leggenda del quick-change, quel trasformismo che lui stesso ha riportato in auge, reinventandolo in chiave contemporanea. La sua carriera comincia a Parigi negli anni 80: da qui in poi la sua carriera è inarrestabile, in un crescendo continuo che lo ha affermato come uno dei pochi artisti italiani di livello internazionale, con una solida notorietà al di fuori del nostro paese. Si è esibito ai quattro angoli del pianeta, in diverse lingue e in centinaia di teatri. Il suo precedente one man show L’uomo dai mille volti è stato visto da oltre 2.000.000 di spettatori. A questo si aggiungono 1.000.000 di spettatori di SOLO. I suoi numeri di quick-change sono così veloci da essere imbattuti nel Guinness dei primati. Regista, showteller, direttore artistico… Brachetti è un artista a 360° noto in tutto il mondo per la sua capacità di portare in scena gli elementi tipici del DNA italiano: qualità, amore per “il bello”, gusto e, soprattutto, fantasia.