Lucia Chiatti confermata nel direttivo di ItaliaFestival per il triennio 2026-2029

Lucia Chiatti, direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini e sovrintendente del Macerata Opera Festival, è stata confermata nel consiglio direttivo di ItaliaFestival, l’associazione che riunisce alcuni tra i più importanti festival italiani in ambito musicale, teatrale, letterario e delle arti performative. Il direttivo sarà presieduto, anche per il triennio 2026-2029, da Francesco Maria Perrotta.

La nomina è avvenuta domenica 24 maggio, nel corso dell’Assemblea Generale di Italiafestival che si è svolta al Teatro Grassi di Milano, dove sabato si è tenuto anche il convegno organizzato dal Teatro Piccolo, dal titolo “Interesse Pubblico – Connecting International Audiences” nell’ambito del quale Italia Festival ha presentato il Magazine Digitale “IF il racconto dei festival”.

Fondata nel 1987 all’interno dell’AGIS, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, ItaliaFestival rappresenta 50 festival italiani e 5 reti di festival che operano nell’ambito musicale, teatrale, delle arti performative e della danza, della letteratura e di altre manifestazioni artistiche. È una realtà di promozione culturale e istituzionale dei festival soci, in Italia e nel mondo, ed è parte attiva dell’EFA, il più grande network internazionale del settore.

«Sono onorata e profondamente grata per il rinnovo del mio incarico nel Direttivo di Italiafestival: una realtà che sento come una famiglia, capace al tempo stesso di guardare al mondo, al dialogo e alle sfide internazionali», ha fatto sapere Lucia Chiatti. «Ringrazio per la fiducia accordatami, che desidero ricambiare con rinnovato impegno, facendo tesoro dello stimolo costante che questo incarico rappresenta. Un impegno che metterò a servizio dei due festival che ho l’onore di rappresentare, Festival Pergolesi Spontini e Macerata Opera Festival, ma anche dell’intera rete dei soci, nella convinzione che la collaborazione, la condivisione di visioni e la crescita comune siano il vero valore di ItaliaFestival».

Lucia Chiatti è una professionista del settore culturale e dello spettacolo dal vivo, con una formazione che unisce competenze artistiche e gestionali. Laureata in Economia e Commercio all’Università di Ancona e diplomata in Canto Lirico al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, ha perfezionato le sue competenze in management culturale presso l’Università Bocconi di Milano.

Entra nella Fondazione Pergolesi Spontini nel 2001, dove nel 2020 diventa Direttore Generale. Nel gennaio 2022 viene nominata Direttore del Consorzio Marche Spettacolo. Nel 2023 viene eletta membro del Consiglio Direttivo di Federculture e di ItaliaFestival.

Nel 2025 viene nominata sovrintendente del Macerata Opera Festival, rafforzando il legame tra i due principali teatri di tradizione delle Marche nell’ambito di un accordo di partenariato.