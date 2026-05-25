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Jurassic World: The Experience

Redazione
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Jurassic World: The Experience

approda a Milano per la sua unica tappa italiana portando nel cuore di MilanoSesto una delle esperienze immersive più spettacolari e acclamate a livello internazionale.

Jurassic World: The Experience aprirà al pubblico dal 27 giugno 2026.
Per l’occasione, l’area di MilanoSesto si trasformerà nella leggendaria Isola Nublar, ospitando l’evento immersivo ufficiale che ha già incantato milioni di visitatori nelle più grandi metropoli del mondo. Dopo aver conquistato Madrid e Londra, Jurassic World: The Experience si prepara a sorprendere il pubblico italiano offrendo un’esperienza unica tra intrattenimento immersivo, tecnologia d’avanguardia e dinosauri a grandezza naturale.

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IN UN OCEANO DI FANTASIA
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