AL CHERUBINI L’ELETTRONICA INCONTRA IL PIANOFORTE CON LE MUSICHE DI IVAN FEDELE

Giovedì 28 maggio, nella sala del Buonumore, il concerto immersivo tra suoni, immagini e tecnologia

Firenze, 25 maggio 2026 – Un pianoforte che dialoga con l’elettronica dal vivo, suoni che si trasformano nello spazio, immagini che diventano musica. Giovedì 28 maggio alle 17 la Sala del Buonumore del Conservatorio “Luigi Cherubini” ospita un appuntamento dedicato alla musica elettronica contemporanea con le composizioni di Ivan Fedele, tra i più autorevoli compositori italiani della scena internazionale. Il concerto, a ingresso libero e inserito nella rassegna STEMS del Dipartimento di Musica Elettronica e Scienze del Suono, propone due lavori che uniscono pianoforte, live electronics e arti visive: “Due notturni con figura” e “Varnelis Variations”. Al pianoforte Giampaolo Nuti, con la regia elettronica di Alvise Vidolin, Marco Ligabue, Roberto Neri, Biagio Di Micco ed Eugenio Perugini.

Più che un semplice concerto, l’evento si presenta come un’esperienza immersiva, con il progetto visivo firmato dal visual artist Andrew Quinn. In “Due notturni con figura” il pubblico viene trasportato in un universo sonoro “sommerso”, ispirato al mondo dell’acqua e alle sue percezioni alterate di luce e suono. Il pianoforte diventa il protagonista di un paesaggio acustico costruito dall’elettronica in tempo reale: i suoni dello strumento vengono trasformati, moltiplicati e diffusi nello spazio attraverso un sistema di dieci altoparlanti che avvolge l’ascoltatore. Al centro della seconda parte del concerto, “Varnelis Variations”, ispirato alle opere dell’artista lituano Kazys Varnelis. Fedele traduce in musica le illusioni ottiche e i giochi geometrici della pittura astratta, trasformando colori e forme in ritmi, timbri e movimenti sonori. Le composizioni alternano atmosfere in “bianco e nero” ad altre più “cromatiche”, in un percorso che mette in relazione arte visiva e suono.

Il concerto sarà anticipato, mercoledì 27 maggio nella sede di Villa Favard, dalla masterclass “Scolpire il suono” con Ivan Fedele, in cui gli studenti del Conservatorio potranno analizzare i processi di elaborazione dal vivo del suono del pianoforte delle “Varnelis Variations”. Gli studenti esterni interessati alla masterclass possono iscriversi effettuando il pagamento degli importi richiesti come specificato sul sito del Conservatorio.

Scheda Tecnica

“Varnelis Variations”: Live Electronics Alvise Vidolin; Pianoforte Giampaolo Nuti

“Due notturni con figura”: Regia del Live Electronics Marco Ligabue, Roberto Neri; Live Electronics Biagio Di Micco, Eugenio Perugini; Pianoforte Giampaolo Nuti

Progetto visivo Andrew Quinn

Musiche di Ivan Fedele