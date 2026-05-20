C.Re.A. – Centro di Residenza Artistica della Calabria: aperto il bando 2026

Promosso da Compagnia Teatro del Carro e Dracma per almeno 10 residenze a favore di artisti, performer e compagnie professionali della scena contemporanea

È aperto fino al 7 giugno 2026 il bando C.Re.A. Calabria, promosso da Compagnia Teatro del Carro e Dracma, primo Centro di Residenza Artistica della Calabria. Un progetto cofinanziato da MiC e Regione Calabria, che affonda le sue radici nell’esperienza decennale di due realtà storiche del teatro professionale calabrese e delle residenze. Il bando mette a disposizione un minimo di 10 residenze artistiche della durata di 10/15 giorni consecutivi, rivolte ad artiste, artisti, performer, danzatrici, danzatori e compagnie professionali attivi nel settore dello spettacolo dal vivo — con una quota riservata agli artisti e alle artiste calabresi.

Il bando C.Re.A. Calabria, nato nel solco del bando MigraMenti, attivo dal 2018, ha l’obiettivo di sviluppare un nuovo modello di ospitalità artistica che intrecci ricerca creativa e comunità locali, trasformando i luoghi della residenza in poli pulsanti di sperimentazione contemporanea. Le attività si svolgeranno nelle sedi principali di Badolato (CZ), Polistena (RC), Filadelfia (VV) e Soverato (CZ), e in altri spazi del territorio.

Il bando prevede quattro sezioni: Trampolino, dedicata ad artisti under 35 o emergenti; In-Edite, per lavori in prima fase di ricerca mai presentati in pubblico; Danza, con selezione curata da Virgilio Sieni, direttore artistico del Centro Nazionale di Produzione della Danza CANGO di Firenze; Sentieri, rivolta a progetti già selezionati da altre residenze riconosciute dal MiC o da reti nazionali e internazionali. È inoltre prevista una Sezione Speciale – Residenza Produttiva, che offrirà al progetto più coerente con gli obiettivi di C.Re.A. un percorso di 45 giorni complessivi in residenza, con un contributo tra i 10.000 e i 15.000 euro, a sostegno del processo dalla creazione alla messa in scena.

Il progetto si avvale della collaborazione artistica del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni e di un partenariato che include Teatro del Grillo (Residenza per Artisti nei Territori In-Corpore di Soverato), Teatro Stabile dell’Umbria, Create Danza / Ramificazioni Festival e Spazio nòva di Novara, che offriranno ai progetti selezionati possibilità di repliche, residenze aggiuntive e tutoraggio artistico. Oltre agli spazi e al supporto tecnico, i selezionati riceveranno alloggio, affiancamento di tutor artistici, organizzativi e critici, un contributo tra i 2.500 e i 5.000 euro, copertura assicurativa e la produzione di materiali foto e video. A ciascun artista o compagine è richiesta la realizzazione di 3/4 incontri di trasmissione artistica con le comunità locali e una restituzione pubblica al termine del periodo di residenza. La comunicazione e la promozione di tutte le attività sono affidate a Theatron 2.0, agenzia di servizi specializzata nello spettacolo dal vivo.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite il form ufficiale online, entro il 7 giugno 2026. I risultati saranno comunicati ai selezionati entro il 22 giugno 2026.

Per tutti i dettagli, i requisiti, la documentazione richiesta visitare i siti www.teatrodelcarro.it e www.dracma.org o scrivere a residenzecrea@gmail.com | oggetto: “Informazioni Bando Crea Calabria 2026”.