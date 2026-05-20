Fringe Festival

Nel cuore di San Salvario, vediamo insieme gli spettacoli al Tingel Tangel! Qui il #Fringe porta in scena storie che parlano di lavoro e sfruttamento, misteri improvvisi, città da attraversare e memorie che riemergono con ironia

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Aperture e orari delle Biglietterie su Puoi acquistare online su, nellain Via Giorgio Pallavicino 35, TorinoAperture e orari delle Biglietterie su www.tofringe.it/faq È la storia di un lavoratore stagionale, visto dalla prospettiva di un pomodoro che attende di essere raccolto e ne osserva le dinamiche di sfruttamento. È una storia surreale quanto quotidiana, che racconta di drammi, di scandali ineluttabili, contraddizioni insanabili in un contesto di civiltà dei diritti e dignità delle persone: corruzione, sfruttamento, mafia, caporalato sono informazioni che nel tempo si depositano come fondo di bottiglia dei nostri sogni di progresso economico e sociale. Buonarota/ Pisci collaborano da oltre trent’anni, scrivendo teatro popolare e spettacoli per le nuove generazioni. Dal 1994 lavorano stabilmente con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, partecipando a importanti festival internazionali tra cui Dublino, Seattle, Edimburgo e Avignone. Nel 2012 fondano l’associazione Tzimtzum, ideando progetti culturali come Favole Filosofiche e Favole in Forma Sonata. Dal 2017 collaborano con l’Orchestra Sinfonica RAI per La Casa dei Suoni e Casa Beethoven ACQUISTA TICKET Fine anni ’80. Il dottor A., dirigente pubblico dell’Ospedale Civile, sta attraversando Saluzzo, una cittadina di portici, geometrie e cioccolato buono, per tornare a casa. Nell’androne del suo palazzo sono appostati due uomini. Varcata la soglia dell’edificio, gli uomini escono allo scoperto e sparano. Un tentativo di avvertimento finito male? Un’intimidazione? Un regolamento di conti? E poi, perché? Il dottor A. non è un piantagrane. Non ha nemici. Non sembra, almeno. Christian La Rosa, diplomato nel 2012 alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, partecipa nello stesso anno al laboratorio di Luca Ronconi alla Biennale di Venezia. Lavora con registi come Carmelo Rifici, Valter Malosti, Massimo Sgorbani, Andrea Chiodi e Liv Ferracchiati. Con Antonio Latella è in Santa Estasi e interpreta Pinocchio, ruolo che gli vale il Premio UBU e ANCT 2017. Collabora stabilmente con Leonardo Lidi in spettacoli come Spettri, La città morta, La signorina Giulia, Il misantropo, Il gabbiano, Il giardino dei ciliegi e Amleto. Torna con Latella in La valle dell’Eden. Tra i lavori recenti: Dramma industriale, La pulce nell’orecchio, Animali domestici, The city e Ritorno a casa. Alterna l’attività teatrale al doppiaggio e appare nel film Una questione privata, nelle serie C’era una volta Studio Uno, Non uccidere 2, Dostoevskij e nel film La lezione. ACQUISTA TICKET Qui vivremo bene è una drammaturgia che si interroga sull’emergenza abitativa nelle grandi città, utilizzando come pretesto gli arresti e gli sgomberi avvenuti nel 2018 nel quartiere milanese del Giambellino. Il progetto è nato da una serie di interviste a due attivisti del Comitato Abitanti Giambellino, una realtà eterogenea composta da militanti e famiglie del quartiere che vivevano in occupazione. Dopolavoro Stadera, associazione di promozione sociale nata nel 2015 da un laboratorio teatrale al centro sociale Z.A.M., produce spettacoli dal 2018 e promuove formazione con laboratori permanenti e masterclass. Nel 2020 crea la Brigata Brighella, portando il teatro nei cortili popolari con oltre 100 interventi gratuiti. Vince bandi e avvia collaborazioni e residenze a Milano e Ravenna; nel 2024 inaugura una rassegna teatrale e sviluppa progetti educativi nelle scuole. ACQUISTA TICKET La vita reale del monologhista e delle sue origini si intrecciano con la Storia del nostro paese. Zii che aiutano Matteotti a fuggire dai fascisti, le medie e il rapimento Moro, il Muro di Berlino e il padre che lascia la madre e l’amore a Genova al tempo del G8. Una ricerca identitaria in un secolo abitato da fame, fascismo, guerra, boom economico e globalizzazione. Ironicamente, Leonardi si racconta nella speranza di capire chi sia. Walter Leonardi: attore, giullare, comico. Autore, regista, cinico. Dal 1994 gira fra teatri, locali, televisioni, radio e cinema. Ha lavorato, tra gli altri, con Gabriele Salvatores, Giorgio Barberio Corsetti, Serena Dandini, Fabrizio Biggio, Francesco Mandelli, Neri Marcorè e Paolo Rossi. Volto storico de Il Terzo Segreto di Satira, fa parte da 7 anni dei giullari post punk: Milano 5.0. Negli anni ha scritto una decina di spettacoli collaborando anche con Carlo Gabardini, Alessio Tagliento, Paolo Trotti. ACQUISTA TICKET Uno spazio dedicato, dove abbracciarsi è la richiesta, dove si può ricevere e dare, dove incontrarsi è una coccola. Un modo per rendere accessibile a tuttə abbracci, affetti e riscoprirsi attraverso il linguaggio del corpo. Uno spazio in cui trovare accoglienza, inclusività, comunicazione verbale e non verbale.

Pratica esperienziale di 60 minuti per un massimo di 10 partecipanti La compagnia teatrale Le Sillabe è stata fondata a Torino nel 2010 da Fabio Castello, Giorgia Goldini, Giuseppina Francia. Negli anni si sono formati con Danio Manfredini, Cathy Marchand, Barbara Altissimo, Beppe Rosso, Roberto Tarasco. Oggi insieme ai fondatori de Le Sillabe collaborano Doriana Crema, Raffaella Tomellini, Elena Copelli e Alice Monti. La compagnia, oltre a produrre e sostenere spettacoli ed eventi teatrali, svolge numerose attività nel campo della formazione teatrale rivolta ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie. Crea laboratori, letture animate e feste tematiche per le scuole, i gruppi, le aziende e chiunque voglia approfondire le potenzialità educative del teatro. Uno dei suoi intenti principali è quello di creare scambi e collaborazioni con artistə, compagnie e altre realtà del territorio. È grazie a queste sinergie che il suo percorso e il suo impegno nella diffusione e valorizzazione della cultura teatrale è sempre vivo e variegato. ACQUISTA TICKET Asterchan è una vTuber con la passione per il giardinaggio e i videogiochi. Ogni giorno va in live per la sua community affezionata, ma un giorno la live prende una piega inaspettata: la sua maschera si rompe mostrando a tutti cosa c’è dietro al personaggio che tutti amano. Un tentativo di liberarsi da tutte le sovrastrutture, lasciando lo spettatore con queste domande: “Vediamo e ci mostriamo veramente? Quante maschere dobbiamo togliere prima di farlo?” Stefano Bossi, classe 1992, porta avanti il suo percorso di formazione dal 2017 al 2019 presso l’Accademia Teatrale Veneta di Venezia e nel 2019 con la scuola di perfezionamento attoriale Shakespeare School di Torino. A 12 anni si avvicina alla musica e nel 2012 inizia ad approcciarsi alla musica elettronica: crea diverse colonne sonore per progetti teatrali (Capitolo Uno, 2020; Il buio non è tenero, 2021), sonorizzazioni di podcast, musica per videogiochi e produzioni di dischi musicali. EVENTO GRATUITO