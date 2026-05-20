Sabato 23 maggio a Pisa Nicolò Sordo, il drammaturgo più storto del teatro contemporaneo, incontra l’estetica rigorosa e cinematica del regista Alessandro Rossetto. Con una protagonista d’eccezione.
Marina Romondia al Teatro Nuovo in “Hijos de Buddha“
anche la fede diventa bene di consumo
In scena Marina Romondia, attrice pisana di carriera internazionale, che in Toscana torna con questa donna impossibile come si torna a casa con qualcosa che brucia in mano. Maria Sanchez Misericordia è spagnola, badante, buddista, cleptomane e quasi alcolizzata. Cerca amore in chiunque sia disposto a darglielo. E sa che tutto si può vendere, anche la propria fede. “Non le somiglio, eppure la sua disperata fame d’amore mi tocca in profondità – dichiara Marina Romondia – Maria è un’anima scorticata che attraversa la miseria del vivere senza retorica e senza salvezza.”
La storia si muove tra i marciapiedi di Termini, i vicoli di Pamplona e il vento delle Canarie. Periferie geografiche che sono anche periferie dell’anima, il territorio che Nicolò Sordo conosce meglio. “Dopo Ok Boomer – dichiara – dove l’idolo dei protagonisti era un paio di scarpe, ho voluto spingermi oltre: raccontare tutto ciò che può essere capitalizzabile. Ecco Hijos de Buddha.”
Rossetto porta sul palco il suo sguardo, quello di Piccola Patria ed Effetto Domino, presentati alla Mostra del Cinema di Venezia: obliquo, preciso, senza pietà e senza distanza. “Ho voluto attraversare una zona di confine tra reale e allucinato, – dichiara Rossetto – dove i margini diventano centro. Maria non è solo una donna, è un sistema che implode.”
Hijos de Buddha – Episodio 1 è il primo di tre episodi, passato dal Campania Teatro Festival e già notato da Ermanna Montanari e Daria Deflorian. “Una storia che – continua Sordo – ci riguarda da molto vicino: davanti all’amore, quando ci sconvolge, diventiamo tutti una vecchia badante, brutta e alcolizzata.”
Nicolò Sordo (Colà, Lago di Garda, 1992),
con una formazione in studi classici e attoriali, ha vinto il Premio Riccione Teatro Pier Vittorio Tondelli con “Ok Boomer (Anch’io sono uno stronzo)”. I suoi testi sono stati presentati nei principali festival di teatro contemporaneo in Italia, messi in scena da registi come Elio De Capitani, Davide Iodice, Alessandro Rossetto e Babilonia Teatri. È autore in residenza al Teatro Nazionale di Atene. Scrive anche narrativa: con il nome Niki Neve ha pubblicato la raccolta di racconti “Col Angeles”. Il suo è uno sguardo autoriale sulla realtà e i suoi margini.
HIJOS DE BUDDHA
Teatro Nuovo – Pisa
Sabato 23 maggio 2026
ore 21
Piazza della Stazione, 16
56125 Pisa
https://www.teatronuovopisa.
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