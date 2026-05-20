Marina Romondia al Teatro Nuovo in “Hijos de Buddha”

Maria Sanchez arriva alLa portaconcon la regia di, noto per il realismo tagliente di

In scena Marina Romondia, attrice pisana di carriera internazionale, che in Toscana torna con questa donna impossibile come si torna a casa con qualcosa che brucia in mano. Maria Sanchez Misericordia è spagnola, badante, buddista, cleptomane e quasi alcolizzata. Cerca amore in chiunque sia disposto a darglielo. E sa che tutto si può vendere, anche la propria fede. “Non le somiglio, eppure la sua disperata fame d’amore mi tocca in profondità – dichiara Marina Romondia – Maria è un’anima scorticata che attraversa la miseria del vivere senza retorica e senza salvezza.”



La storia si muove tra i marciapiedi di Termini, i vicoli di Pamplona e il vento delle Canarie. Periferie geografiche che sono anche periferie dell’anima, il territorio che Nicolò Sordo conosce meglio. “Dopo Ok Boomer – dichiara – dove l’idolo dei protagonisti era un paio di scarpe, ho voluto spingermi oltre: raccontare tutto ciò che può essere capitalizzabile. Ecco Hijos de Buddha.”

Rossetto porta sul palco il suo sguardo, quello di Piccola Patria ed Effetto Domino, presentati alla Mostra del Cinema di Venezia: obliquo, preciso, senza pietà e senza distanza. “Ho voluto attraversare una zona di confine tra reale e allucinato, – dichiara Rossetto – dove i margini diventano centro. Maria non è solo una donna, è un sistema che implode.”

Hijos de Buddha – Episodio 1 è il primo di tre episodi, passato dal Campania Teatro Festival e già notato da Ermanna Montanari e Daria Deflorian. “Una storia che – continua Sordo – ci riguarda da molto vicino: davanti all’amore, quando ci sconvolge, diventiamo tutti una vecchia badante, brutta e alcolizzata.”