Resto qui – Dal romanzo di Marco Balzano

Teatro Studio Melato,

Dal romanzo di Marco Balzano

Resto qui

regia Francesco Niccolini

con Arianna Scommegna e Mattia Fabris

Al Teatro Studio Melato, dal 3 al 15 marzo, Francesco Niccolini firma la regia di Resto qui, tratto dal romanzo di Marco Balzano.

È la storia di una coppia di sudtirolesi di lingua tedesca, diventati italiani alla fine della Prima guerra mondiale, a Curon in Val Venosta, tra gli anni del ventennio fascista e la costruzione della diga che avrebbe sommerso il paese, lasciando solo la punta del campanile a perenne memoria dell’accaduto.

Protagonisti dello spettacolo – una coproduzione Teatro Stabile di Bolzano e Piccolo Teatro –, Arianna Scommegna e Mattia Fabris.

Le recite del 7, 8, 14 e 15 marzo sono sovratitolate in inglese e in italiano a cura di Prescott Studio.

Le repliche del 7 e 8 marzo sono parte del progetto Piccolo Aperto

realizzato con il contributo di Fondazione di Comunità Milano.

A partire da Resto qui, romanzo di Marco Balzano edito da Einaudi nel 2018, prende forma, con la regia di Francesco Niccolini, un racconto teatrale a due personaggi e molte più voci, affidato ai corpi e all’interpretazione di Arianna Scommegna e Mattia Fabris.

La vicenda di Trina ed Erich – testimoni, vittime e, talvolta, anche carnefici della propria storia – incrocia quella del paese di Curon, in Val Venosta, a pochi chilometri dal confine con Austria e Svizzera, sommerso dalla diga inaugurata nel 1950, settantasei anni fa: un’opera che ha cancellato la vita di centinaia di famiglie, sopravvissute al fascismo, a due guerre mondiali e alla scelta forzata tra restare italiani o emigrare in Germania.

I personaggi, marito e moglie, raccontano ciascuno la propria versione: tra Fontamara e Rashomon, prospettive in parte sovrapponibili, in parte divergenti, che finiscono per comporre un quadro doloroso, ma attraversato da una tenace dignità, a dimostrare che si può perdere una battaglia senza essere sconfitti.

Scrive Francesco Niccolini, autore e regista del testo: «Attraverso un incastro drammaturgico di parti narrate e dialoghi, si dipana questo ennesimo pasticciaccio brutto della storia d’Italia. Un allestimento semplice, snello: come avrebbe scritto Melville, antico e malinconico. Storia di mani sporche e tenacia, rabbia, violenza e rimorsi. Disegni. Storia di donne e uomini semplici che non hanno accettato la resa e ora – davanti al Tribunale dell’Umanità e per una figlia che non c’è più – ripercorrono la loro lunga e umiliante sconfitta».

OLTRE LA SCENA

PAROLE IN PUBBLICO – DOBBIAMO PARLARE!

La compagnia di Resto qui incontra Marco Balzano

La lingua come scelta e come destino, il peso della Storia che si inscrive nei corpi, la memoria come atto di responsabilità. Il serbatoio tematico di Resto qui è al centro di un incontro conversazione tra Marco Balzano, autore del romanzo, e Francesco Niccolini, Arianna Scommegna e Mattia Fabris – rispettivamente regista e interpreti dello spettacolo. Un dialogo tra scena e pagina scritta, tra la scrittura e i corpi che la attraversano, per interrogare ciò che resta – e ciò che si trasforma – nel momento in cui il romanzo diventa presenza. Modera l’incontro Roberta Carpani, docente di Discipline dello Spettacolo all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Martedì 3 marzo, al termine della replica, Teatro Studio

con Marco Balzano, Mattia Fabris, Francesco Niccolini, Arianna Scommegna. Modera Roberta Carpani

CHI È DI SCENA?

A pochi minuti dal “chi è di scena”, il pubblico e operatrici e operatori del teatro hanno l’occasione di incontrarsi in un momento di confronto informale sui temi di Resto qui.

Martedì 10 marzo, ore 18, foyer Teatro Studio

Piccolo Teatro Studio (Via Rivoli, 6 – M2 Lanza), dal 3 al 15 marzo 2026

Resto qui

di Marco Balzano

adattamento teatrale e regia Francesco Niccolini

con Arianna Scommegna e Mattia Fabris

scene Antonio Panzuto

costumi Emanuela Dall’Aglio

luci Alessandro Verazzi

musiche originali Dimitri Grechi Espinoza

produzione Teatro Stabile di Bolzano, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.30; domenica, ore 16.

Lunedì riposo.

Durata: un’ora e 15 minuti senza intervallo.

Prezzi: platea 40 euro, balconata 32 euro

