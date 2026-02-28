“ll rito del jazz”, dal 3 al 5 marzo cinque appuntamenti

Il rito del jazz, a cura dell’associazione culturale Musicamorfosi, un posto a Milano e Cascina Cuccagna, in collaborazione con I-Jazz e con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano: il Cuccagna Jazz Club, presso il ristorante un posto a Milano, in via Cuccagna 2/4, ospiterà cinque appuntamenti dal 3 al 31 marzo. Invariata la formula: doppio set (alle ore 19.30 e 21.30) con ingresso libero (prenotazioni: tel. 025457785; Proseguirà per tutto il mese di marzo (e oltre) la rassegna, a cura dell’associazione culturale Musicamorfosi, un posto a Milano e Cascina Cuccagna, in collaborazione con I-Jazz e con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano: il, presso il ristorante un posto a Milano, in via Cuccagna 2/4, ospiterà cinque appuntamential. Invariata la formula:(alle ore 19.30 e 21.30) con(prenotazioni: tel. 025457785; email: info@unpostoamilano.it ).

Si comincia martedì 3 marzo quando sarà di scena il quartetto del contrabbassista polacco Jaromir Rusnak, che propone un jazz moderno fatto di composizioni originali che uniscono struttura e improvvisazione, con un linguaggio contemporaneo e aperto alle influenze europee. Insieme al leader si esibiranno il sassofonista Jossy Botte, il pianista Davide Cabiddu e il batterista Andrea Lo Palo. Il suono coeso del gruppo, nato nel 2021 e già con tre album all’attivo (tre anni fa il quartetto si è aggiudicato il Premio del Conservatorio di Milano), è il risultato di una forte intesa musicale.

Si respireranno atmosfere manouche martedì 10 marzo con il trio di Davide Parisi, chitarrista specializzato nello stile Gypsy Jazz. Con lui si esibiranno Yann Marechal alla chitarra ritmica e Giosuè Pugnale al contrabbasso. In scaletta brani originali, standard della tradizione jazzistica e riarrangiamenti di brani contemporanei. Diplomatosi con il massimo dei voti al Conservatorio G. Verdi di Milano, Parisi svolge un’intensa attività concertistica con varie formazioni: collabora regolarmente con figure di spicco del panorama italiano tra cui Dario Napoli, Alessandro di Virgilio (Accordi Disaccordi), Paolo Tomelleri, Alfredo Ferrario,Fausto Savatteri (Four on six), Gabriele Boggio Ferraris e molti altri. Nel 2024 è uscito Open Letter, il suo primo lavoro discografico, che include alcune composizioni originali e che è stato lodato dalla critica.

Martedì 17 marzo riflettori puntati sullo Swing Me Trio, composto dalla cantante Cecilia Carta, dal chitarrista Luciano Poli e dal contrabbassista Mauro Sereno. Il progetto nasce intorno alla voce di Cecilia Carta, rivelazione del panorama swing/jazz, affiancata da due musicisti di lungo corso quali Luciano Poli, chitarrista jazz e gypsy/manouche, e Mauro Sereno, contrabbassista jazz. Il trio attinge a piene mani nel repertorio jazz/swing dagli anni ‘20 agli anni ‘40 del Novecento, dai brani di Fats Waller, Duke Ellington, George Gershwin e Irving Berlin ai classici di autori come Cole Porter e Jimmy McHugh, senza trascurare le canzoni di alcune celebri colonne sonore (come Puttin’ on the Ritz dal film Frankenstein Junior e One More Kiss, Dear di Vangelis da Blade Runner).

Martedì 24 marzo sarà la volta del Macade Trio, formazione che unisce tre giovani musicisti dal retaggio classico che successivamente si sono dedicati allo studio del jazz per esternare al meglio la propria espressività: Matteo Maranzana (pianoforte), Margherita Carbonell (contrabbasso) e Daniele Delfino (batteria). I tre, che si sono conosciuti tra le aule dei Corsi Civici di Jazz di Milano, propongono composizioni originali che rispecchiano l’estetica del jazz moderno, ponendo uno sguardo anche verso sonorità più classicheggianti. Il gruppo ha creato uno spettro di timbri che spazia da delicati sussurri a fragorosi crescendo, tessendo così un arazzo sonoro intricato e coinvolgente allo stesso tempo. Nell’album d’esordio del trio, intitolato Dialoghi e alla cui realizzazione hanno collaborato il sassofonista Claudio Fasoli, il trombettista Marco Mariani e la vocalist Marta Frigo, la tradizione jazzistica si intreccia con la raffinatezza della musica classica. Il concerto è organizzato con il sostegno di Nuovo Imaie.

L’ultimo appuntamento del mese è in programma martedì 31 marzo con il live del Bramante Quartet, formazione composta da Matteo Fanni (chitarre), Filippo Oggionni (sax), Vittorio Romano (contrabbasso) e Mattia Venturella (batteria). I quattro musicisti presenteranno un repertorio a base di standard e di classici rivisitati con arrangiamenti originali, contaminati da altri generi musicali (tra cui pop e samba, ma non solo).

CUCCAGNA JAZZ CLUB – IL RITO DEL JAZZ

Un posto a Milano, Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2/4, Milano.

I CONCERTI DI MARZO 2026

Martedì 3 marzo, ore 19.30 e 21.30

JAROMIR RUSNAK QUARTET

Jossy Botte sax tenore

Davide Cabiddu pianoforte

Jaromir Rusnak contrabbasso

Andrea Lo Palo batteria

Martedì 10 marzo, ore 19.30 e 21.30

DAVIDE PARISI TRIO

Davide Parisi chitarra solista

Yann Marechal chitarra ritmica

Giosuè Pugnale contrabbasso

Martedì 17 marzo, ore 19.30 e 21.30

SWING ME TRIO

Cecilia Carta voce

Luciano Poli chitarra elettrica

Mauro Sereno contrabbasso

Martedì 24 marzo, ore 19.30 e 21.30

MACADE TRIO

Matteo Maranzana pianoforte

Margherita Carbonell contrabbasso

Daniele Delfino batteria

Con il sostegno di Nuovo Imaie.

Martedì 31 marzo, ore 19.30 e 21.30

BRAMANTE QUARTET

Matteo Fanni chitarre

Filippo Oggionni sax

Vittorio Romano contrabbasso

Mattia Venturella batteria