23/C ART presenta FDE Festival Danza Estate – 38^ edizione

FDE FESTIVAL DANZA ESTATE – 38^ EDIZIONE

Al via “Esercizi sulla soglia”: si parte con Jacopo Jenna, compagnia mk, Masako Matsushita, Gennaro Lauro, Arearea ed Elisabetta Consonni con Marta Ciappina, Olimpia Fortuni e Melania Pallini

Dal 27 al 30 agosto a Bergamo quattro giorni di apertura tra gres art 671, Teatro Renzo Vescovi, Duomo di Sant’Alessandro e Palestra Tobagi



BERGAMO, 20 agosto 2026 – Manca una settimana all’inizio della 38^ edizione di FDE Festival Danza Estate, che dal 27 agosto al 13 settembre trasformerà ancora una volta teatri, piazze ed edifici storici di Bergamo in spazi vivi di incontro e partecipazione. Il tema di quest’anno, Esercizi sulla soglia, intende la soglia non come confine che separa, ma come spazio attivo di contatto, un territorio poroso in cui i corpi si muovono e gli sguardi si incontrano.

Il festival apre giovedì 27 agosto alle ore 21.00 negli spazi di gres art 671 con Manifestus di Jacopo Jenna, un lavoro per tre danzatori in cui la scrittura coreografica incontra la street dance, sulle musiche di Bienoise. Nella stessa sede, venerdì 28 agosto alle ore 19.00 e alle ore 21.00, la compagnia partner mk di Michele Di Stefano (Leone d’Argento alla Biennale Danza) presenta l’anteprima in versione site-specific della nuova produzione Smoking Rooms.

Sabato 29 agosto la programmazione si sposta nel cuore storico della città e si arricchisce di un appuntamento speciale. Alle ore 17.00, al Baluardo San Giovanni, sulle storiche Mura Venete di Bergamo, Masako Matsushita conduce un laboratorio di movimento ispirato a Horizon Koiné – Bolero, aperto alla cittadinanza e a persone di qualsiasi età, senza necessità di competenze tecniche di danza. L’iniziativa fa parte di Spazio MURA, il progetto speciale di FDE realizzato in sinergia con il Comune di Bergamo (Ufficio UNESCO) e il Museo delle Storie, che trasforma il perimetro delle Mura Venete in un palcoscenico diffuso per riscoprire il patrimonio cittadino e scardinare l’idea di confine attraverso la danza. La giornata prosegue al Teatro Renzo Vescovi, nel Chiostro del Carmine, con un doppio appuntamento: alle ore 19.00 Horizon Koiné – Bolero, la performance di Matsushita, reinterpretazione del celebre Bolero di Ravel come punto di incontro tra tradizioni diverse, e a seguire, alle ore 19.30, Mondo di Gennaro Lauro, interprete per registi e coreografi come Romeo Castellucci e Cindy Van Acker.

Sempre sabato 29, in un prezioso connubio extra-festival con le celebrazioni di Sant’Alessandro promosse dal Comune di Bergamo, alle ore 21.00 il Duomo di Sant’Alessandro ospita Messaggeri della Compagnia Arearea, opera interdisciplinare che fonde arti visive, musica e danza contemporanea.

Domenica 30 agosto alle ore 20.30 il festival approda in un interessante contesto di architettura sportiva urbana, la Palestra Tobagi, che ospita il riallestimento di Plutone di Elisabetta Consonni, interpretato dalle danzatrici Marta Ciappina, Olimpia Fortuni e Melania Pallini, una composizione che esplora le relazioni centrifughe e centripete di tre corpi in movimento orbitale.

Quattro giorni, quattro luoghi diversi della città, per entrare da subito nel cuore del tema di questa edizione: la soglia come spazio da attraversare insieme.

IN PROGRAMMA



27 agosto, ore 21.00 – Manifestus, Jacopo Jenna | gres art 671

28 agosto, ore 19.00 e 21.00 – Smoking Rooms (anteprima site specific), Compagnia mk / Michele Di Stefano | gres art 671

29 agosto, ore 17.00 – Horizon Koiné – Bolero, laboratorio di movimento con Masako Matsushita | Baluardo San Giovanni – Progetto Spazio MURA

29 agosto, ore 19.00 – Horizon Koiné – Bolero, Masako Matsushita | Teatro Renzo Vescovi

29 agosto, ore 19.30 – Mondo, Gennaro Lauro | Teatro Renzo Vescovi

29 agosto, ore 21.00 – Messaggeri, Compagnia Arearea | Duomo di Sant’Alessandro – extra festival, celebrazioni di Sant’Alessandro

30 agosto, ore 20.30 – Plutone, Elisabetta Consonni | Palestra Tobagi



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