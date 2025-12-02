OPERA Tosca inaugura la Stagione Lirica 25|26 a Ferrara

TOSCA di Giacomo Puccini

Venerdì 5 dicembre 2025 ore 20 – Domenica 7 dicembre ore 16

Teatro Comunale di Ferrara

—

Prima della prima

Venerdì 5 dicembre ore 19

Ridotto del Teatro

Tosca inaugura la Stagione Lirica 25/26 di Ferrara

Il Teatro Comunale di Ferrara apre la Stagione Lirica con Tosca di Giacomo Puccini, un nuovo allestimento dedicato a Cristina Pezzoli e frutto di una coproduzione di diversi teatri italiani tra cui il Claudio Abbado. L’opera vanta un cast di grandi voci, accompagnate dall’Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna, mentre la regia di Luca Orsini rilegge Tosca come una storia di riscatto femminile e di lotta contro l’abuso di potere, ambientata in una Roma ottocentesca cupa e passionale. Il nuovo allestimento, con scenografie che ricreano un’immagine della città in “chiaroscuro”, sottolinea la modernità dei temi dell’opera – amore, violenza, ricatto, libertà – trasformando i luoghi iconici della vicenda in scenari di un dramma serrato, quasi un unico “piano sequenza” musicale.

TOSCA

Giacomo Puccini

Nuova edizione critica a cura di Roger Parker Editore Casa Ricordi, Milano

Musica di Giacomo Puccini

2

Opera lirica in tre atti su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

personaggi e interpreti

Floria Tosca Maria Teresa Leva Mario Cavaradossi Giorgio Berrugi Il Barone Scarpia Dalibor

Jenis Cesare Angelotti Gaetano Triscari Il Sagrestano Roberto Abbondanza Spoletta Aldo

Sartori

Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna direttore Stefano Ranzani

Coro Lirico di Modena maestro del coro Giovanni Farina

Coro voci bianche del Teatro Comunale di Modena maestro coro voci bianche Paolo

Gattolin

regia Luca Orsini

scene Giacomo Andrico

costumi Rosanna Monti luci Tiziano Panichelli

orchestra

violini primi Mihaela Costea**, Valentina Violante*, Camilla Mazzanti, Ilaria Angela Daga,

Michele Poccécai, Agnese Rava, Domenico Pedone, Elena Sofia Ferrante violini secondi

Ginevra Tavani*, Daniele Ruzza, Larisa Aliman, Anna Follia Jordan, Luca Madeddu,

Federica Vercalli, Heesun Lee viole Carmen Condur*, Claudia Chelli, Diego Spagnoli,

Giorgia Simonazzi, Sara Screpis° violoncelli Pietro Nappi*, Martino Maina, Valerio

Battaglia, Fabio Gaddoni contrabbassi Antonio Mercurio*, Michele Valentini, Claudio

Saguatti flauti Sandu Nagy*, Letizia Spaggiari (anche II ottavino), Denise Fagiani (anche I

ottavino) oboi Gian Piero Fortini*, Ambra Cozzi corno inglese Giulio Rossi clarinetti Giacomo

Arfacchia*, Miriam Caldarini clarinetto basso Stefano Franceschini fagotti Davide

Fumagalli*, Massimiliano Denti controfagotto Fabio Alasi corni Fabrizio Villa*, Federica

Bazzini, Ettore Contavalli, Simona Carrara trombe Matteo Fagiani*, Luca Festa, Marco

Catelli tromboni Nicolas Pistidda*, Salvatore Veraldi, Riccardo Corti trombone basso

Edoardo Felicetti timpani Gianni Giangrasso* percussioni Tommaso Sassatelli°, Gabriele

Genta arpa Laura Meloni* celesta Davide Carmarino*

** Spalla * Prima parte ° Anche sul palco

coro

soprani primi Anna Capiluppi, Annalisa Ferrarini, Beatrice Ghezzi, Natalia Krasovska,

Eleonora Nota, Silvia Tiraferri, Asako Uchimura soprani secondi Giovanna Baldini,

Antonella Bronzato, Barbara Chiriacò, Aleksandra Deviatilova, Linda Dugheria, Ambra

Gattamorta, Alfiia Ismukhambetova

mezzosoprani Caterina Belvedere, Daniela Bertozzi, Elisa Pellacani contralti Aurelia

Coppola, Elisa Gentili, Sezen Gumustekin, Lucia Paffi tenori primi Carlo Bellingeri, Luigi

Fragnito, Marco Guidorizzi, Xiangyu Liu, Bruno Manfredi, Marco Mignani, Stefano

Nardo

tenori secondi Paolo Alessandrini, Cristian Bonnes, Michele Concato, Alberto Imperato,

Shan Yuan, Weixiang Wang

baritoni Riccardo Di Stefano, Gianluca Ercoli, Boris Cosimo Flores, Paolo Floris,

Romano Franci, Mimmo Lerza, Zigen Liu

bassi Yue Bai, Luca Marcheselli, Gagik Petrosyan, Emanuele Rosetti, Carlo Alberto

Veronesi, Ruiyang Yu, Qingxing Zhu

3

mimi Martina Angelini, Giordano Boschi, Luca Catarinella, Giorgio Facioni, Santo

Marino, Francesco Sartini, Consuelo Scappi, Leonardo Schiotti

voci bianche Adele Amoroso, Viola Antinoro, Nina Eva Maria Bertaglia, Tobias Joaquin

Calderon Venegas, Ada Comelli, Silvia Dilenge, Ginevra Fattori, Beatrice Fontanazzi,

Elena Fontanazzi, Francesca Grandi, Roberto Guerzoni, Dafne Liguori, Ginevra

Liguori, Cecilia Lungu, Ugo Mariani, Livia Mazzola, Jacopo Molinari, Chiara Mollicone,

Sofia Monti, Knysna Nya, Elena Pignatti, Elena Pirondini, Erika Ranieri, Rinade Snari,

Martina Spallacci

Nuovo allestimento in ricordo di Cristina Pezzoli

coproduzione Teatro del Giglio di Lucca, Teatro Goldoni di Livorno, Teatro Verdi di Pisa,

Teatro Alighieri di Ravenna, Teatro Comunale di Modena, Teatro Comunale di Ferrara