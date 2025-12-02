OPERA Tosca inaugura la Stagione Lirica 25|26 a Ferrara

TOSCA di Giacomo Puccini
Venerdì 5 dicembre 2025 ore 20 – Domenica 7 dicembre ore 16
Teatro Comunale di Ferrara
Prima della prima
Venerdì 5 dicembre ore 19
Ridotto del Teatro
Tosca inaugura la Stagione Lirica 25/26 di Ferrara
Il Teatro Comunale di Ferrara apre la Stagione Lirica con Tosca di Giacomo Puccini, un nuovo allestimento dedicato a Cristina Pezzoli e frutto di una coproduzione di diversi teatri italiani tra cui il Claudio Abbado. L’opera vanta un cast di grandi voci, accompagnate dall’Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna, mentre la regia di Luca Orsini rilegge Tosca come una storia di riscatto femminile e di lotta contro l’abuso di potere, ambientata in una Roma ottocentesca cupa e passionale. Il nuovo allestimento, con scenografie che ricreano un’immagine della città in “chiaroscuro”, sottolinea la modernità dei temi dell’opera – amore, violenza, ricatto, libertà – trasformando i luoghi iconici della vicenda in scenari di un dramma serrato, quasi un unico “piano sequenza” musicale.
TOSCA
Giacomo Puccini
Nuova edizione critica a cura di Roger Parker Editore Casa Ricordi, Milano
Musica di Giacomo Puccini
Opera lirica in tre atti su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica
personaggi e interpreti
Floria Tosca Maria Teresa Leva Mario Cavaradossi Giorgio Berrugi Il Barone Scarpia Dalibor
Jenis Cesare Angelotti Gaetano Triscari Il Sagrestano Roberto Abbondanza Spoletta Aldo
Sartori
Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna direttore Stefano Ranzani
Coro Lirico di Modena maestro del coro Giovanni Farina
Coro voci bianche del Teatro Comunale di Modena maestro coro voci bianche Paolo
Gattolin
regia Luca Orsini
scene Giacomo Andrico
costumi Rosanna Monti luci Tiziano Panichelli
orchestra
violini primi Mihaela Costea**, Valentina Violante*, Camilla Mazzanti, Ilaria Angela Daga,
Michele Poccécai, Agnese Rava, Domenico Pedone, Elena Sofia Ferrante violini secondi
Ginevra Tavani*, Daniele Ruzza, Larisa Aliman, Anna Follia Jordan, Luca Madeddu,
Federica Vercalli, Heesun Lee viole Carmen Condur*, Claudia Chelli, Diego Spagnoli,
Giorgia Simonazzi, Sara Screpis° violoncelli Pietro Nappi*, Martino Maina, Valerio
Battaglia, Fabio Gaddoni contrabbassi Antonio Mercurio*, Michele Valentini, Claudio
Saguatti flauti Sandu Nagy*, Letizia Spaggiari (anche II ottavino), Denise Fagiani (anche I
ottavino) oboi Gian Piero Fortini*, Ambra Cozzi corno inglese Giulio Rossi clarinetti Giacomo
Arfacchia*, Miriam Caldarini clarinetto basso Stefano Franceschini fagotti Davide
Fumagalli*, Massimiliano Denti controfagotto Fabio Alasi corni Fabrizio Villa*, Federica
Bazzini, Ettore Contavalli, Simona Carrara trombe Matteo Fagiani*, Luca Festa, Marco
Catelli tromboni Nicolas Pistidda*, Salvatore Veraldi, Riccardo Corti trombone basso
Edoardo Felicetti timpani Gianni Giangrasso* percussioni Tommaso Sassatelli°, Gabriele
Genta arpa Laura Meloni* celesta Davide Carmarino*
** Spalla * Prima parte ° Anche sul palco
coro
soprani primi Anna Capiluppi, Annalisa Ferrarini, Beatrice Ghezzi, Natalia Krasovska,
Eleonora Nota, Silvia Tiraferri, Asako Uchimura soprani secondi Giovanna Baldini,
Antonella Bronzato, Barbara Chiriacò, Aleksandra Deviatilova, Linda Dugheria, Ambra
Gattamorta, Alfiia Ismukhambetova
mezzosoprani Caterina Belvedere, Daniela Bertozzi, Elisa Pellacani contralti Aurelia
Coppola, Elisa Gentili, Sezen Gumustekin, Lucia Paffi tenori primi Carlo Bellingeri, Luigi
Fragnito, Marco Guidorizzi, Xiangyu Liu, Bruno Manfredi, Marco Mignani, Stefano
Nardo
tenori secondi Paolo Alessandrini, Cristian Bonnes, Michele Concato, Alberto Imperato,
Shan Yuan, Weixiang Wang
baritoni Riccardo Di Stefano, Gianluca Ercoli, Boris Cosimo Flores, Paolo Floris,
Romano Franci, Mimmo Lerza, Zigen Liu
bassi Yue Bai, Luca Marcheselli, Gagik Petrosyan, Emanuele Rosetti, Carlo Alberto
Veronesi, Ruiyang Yu, Qingxing Zhu
mimi Martina Angelini, Giordano Boschi, Luca Catarinella, Giorgio Facioni, Santo
Marino, Francesco Sartini, Consuelo Scappi, Leonardo Schiotti
voci bianche Adele Amoroso, Viola Antinoro, Nina Eva Maria Bertaglia, Tobias Joaquin
Calderon Venegas, Ada Comelli, Silvia Dilenge, Ginevra Fattori, Beatrice Fontanazzi,
Elena Fontanazzi, Francesca Grandi, Roberto Guerzoni, Dafne Liguori, Ginevra
Liguori, Cecilia Lungu, Ugo Mariani, Livia Mazzola, Jacopo Molinari, Chiara Mollicone,
Sofia Monti, Knysna Nya, Elena Pignatti, Elena Pirondini, Erika Ranieri, Rinade Snari,
Martina Spallacci
Nuovo allestimento in ricordo di Cristina Pezzoli
coproduzione Teatro del Giglio di Lucca, Teatro Goldoni di Livorno, Teatro Verdi di Pisa,
Teatro Alighieri di Ravenna, Teatro Comunale di Modena, Teatro Comunale di Ferrara