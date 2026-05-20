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IN ALT(R)O MARTE

Open Day al Teatro della Pergola di presentazione della stagione e delle linee artistiche 2026/2027 del Teatro della Toscana

Il Teatro non è solo ciò che accade quando si spengono le luci in sala; il Teatro è un luogo che vive, progetta e costruisce incessantemente, prima, durante e dopo lo spettacolo.

Martedì 26 maggio, dalle 11 alle 21, il Teatro della Toscana apre la “quarta parete” tra scena e città per un Open Day al Teatro della Pergola senza precedenti.

Per dieci ore consecutive le porte rimarranno aperte per scoprire la stagione 2026/2027 ‘In Alt(r)o Mare’ e le linee artistiche della Fondazione. Non sarà solo un annuncio di titoli: sarà un viaggio nel cuore pulsante della macchina teatrale, alla scoperta di quella magia che incanta ogni sera, risultato di un lavoro corale, fatto di artigianalità, tecnica e dedizione.

A partire dalle 11, dunque, sarà possibile ricevere informazioni sulla prossima stagione, rinnovare e fare nuovi acquisti delle formule di abbonamento a posto fisso presso la biglietteria del Teatro della Pergola, che rimarrà eccezionalmente aperta fino alle 21.

Programma completo (ogni appuntamento è a ingresso libero, senza bisogno di prenotazione)

ore 11 | Atrio delle Colonne

Incontro con la stampa

Primo momento di confronto tecnico e narrazione dettagliata: direzione generale e artistica, soci e istituzioni, illustreranno le scelte che compongono il mosaico ‘In Alt(r)o Mare’. Un momento di sintesi e approfondimento necessario per comunicare ad abbonati e spettatori, attraverso giornali, radio, tv, siti web, il valore civile e artistico della proposta del Teatro della Toscana.

dalle ore 11 alle ore 18

I mestieri e gli spazi del teatro

Il Teatro della Pergola si trasforma in un’officina aperta, senza barriere e con accesso libero. È l’occasione per scoprire cosa accade dietro le quinte e incontrare i professionisti che danno vita all’arte teatrale.

Tra i luoghi simbolo, sarà possibile esplorare liberamente:

Il Palcoscenico: per vedere da vicino la complessa macchina scenica e gli ingranaggi che muovono ogni rappresentazione.

L’Atelier Internazionale del Costume: un’immersione tra stoffe e bozzetti nel laboratorio dove nascono gli abiti di scena.

L’Archivio Storico: un viaggio tra i documenti e la memoria che hanno fatto la storia della Pergola.

Un’esperienza diretta per vedere la meraviglia costruirsi sotto i propri occhi, scoprendo la sapienza artigiana di tecnici e maestranze.

ore 15:30 | Atrio delle Colonne

Le scuole e i progetti per il teatro

I progetti con le scuole per l’anno scolastico in conclusione: la consegna del Premio Goffredo Fofi sull’approfondimento degli spettacoli in stagione e i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro. Nella Sala Oro del Teatro sarà allestita una piccola mostra con i lavori degli studenti che hanno partecipato alle nostre attività: dal progetto di regia su Non ti pago! di Eduardo De Filippo al Teatro Boom!, un’opportunità formativa che ha coinvolto tre Istituti di Istruzione Superiore volta a progettare originali modalità di comunicazione e promozione degli spettacoli in stagione.

ore 15:30 | Palcoscenico della Sala Grande

Lezione aperta del Centro di Avviamento All’espressione

Scoprire da vicino l’attività del CAE, il Centro di Avviamento all’Espressione. Sarà un momento da osservare: una dimostrazione del percorso svolto fino ad oggi dagli allievi durante il quale, con la guida dei loro insegnanti, hanno avuto modo di avvicinare o approfondire, a seconda dei livelli dei corsi, il Metodo Mimico di Orazio Costa. Sarà, però, anche una lezione aperta alla partecipazione di tutti. Chiunque lo desideri, infatti, potrà mettersi in gioco e prendere parte attiva agli esercizi, sperimentando in prima persona il lavoro dell’attore.

ore 18 | Sala Grande

Stefano Massini presenta al pubblico la Stagione e le Linee Artistiche 2026/2027

Il clou dell’Open Day è affidato a Stefano Massini. Non un semplice elenco di titoli, ma una narrazione che svela il senso profondo della nuova stagione 2026/2027.

Il Direttore artistico del Teatro della Toscana dal palcoscenico della Pergola ci guiderà attraverso i fili invisibili che legano gli spettacoli, trasformando la presentazione in un racconto teatrale vero e proprio. Con la sua capacità unica di intrecciare storia e attualità, Massini svelerà le linee artistiche che guideranno ‘In Alt(r)o Mare’ il Teatro della Toscana: un viaggio nel pensiero, nella parola e nel gesto.

Sarà l’occasione per comprendere non solo “cosa” andrà in scena, ma “perché” si è scelto di metterlo in scena. Un invito a scoprire una stagione pensata come uno specchio del nostro tempo, tra grandi classici rivisitati e nuove drammaturgie contemporanee.

Al termine, il piacere della condivisione si sposterà dalla Sala Grande al Velluto Bistrot, il Caffè del Teatro, per un brindisi finale: un momento conviviale per festeggiare l’inizio di questo nuovo viaggio, scambiare impressioni e festeggiare, calice alla mano, la stagione che verrà.