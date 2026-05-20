La Fondazione Arezzo Wave Italia, Arezzo Wave Network e la Città di Torino presentano: STATI GENERALI DEL ROCK – AREZZO WAVE CONTEST & FESTIVAL LE SEMIFINALI Iniziano le selezioni regionali per esibirsi nel contest musicale più longevo d’Italia: Arezzo Wave, che giunge a 40 anni di attività, e da sempre è il trampolino di lancio per i nuovi talenti della musica italiana. Ecco i 10 progetti selezionati per Arezzo Wave Piemonte / Stati Generali del Rock 2026, che si esibiranno nelle due semifinali: Sabato 23 Maggio // Magazzino sul Po // Murazzi del Po Ferdinando Buscaglione, 18, Torino BRIAN-N // FRANCOBLU // ORMEDEO FUCSIA // SIRLENE // SWIRL Giovedì 11 giugno // Magazzino sul Po // Murazzi del Po Ferdinando Buscaglione, 18, Torino BRX!T // MAREA // NYS THE HALFSOUL // GIORGIO NIELOUD // RICORDACASSANDRA (L’ordine è alfabetico e non è indicativo della scaletta di ciascuna serata) Inizio concerti reale ore 21: consigliamo di arrivare in anticipo per non perdervi nulla. Il contest è realizzato dalla Città di Torino – Torino Creativa. Le selezioni Piemontesi sono curate dagli operatori cultural-musicali RadioOhm in collaborazione con GenZ Now, Goodness Factory, Map Music Art and Performance, sPAZIO211. Stati Generali del Rock – Arezzo Wave Contest & Festival Per info scrivi a: network@arezzowave.com www.arezzowave.com https://www.torinogiovani.it/ vivere-a-torino/torino- creativa/stati-generali-del- rock Città di Torino – Ufficio Torino Creativa t 011 0112 4740