Teatri di Pistoia – Le Stagioni

Ultimo appuntamento

CONCERTISTICA AL MANZONI 2025/26

21ª edizione

TEATRO POLITEAMA PRATESE

(Via G. Garibaldi, 33 – Prato)

mercoledì 27 maggio 2026 (ore 21)

concerto dedicato a Luca Iozzelli

GIORGI | LEONORE | MALOFEEV

Daniele Giorgi direttore

Orchestra Leonore

Alexander Malofeev pianoforte

Selim Palmgren (1878 – 1951)

Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 op. 33 “Virta” (“Il fiume”)

Edvard Grieg (1843 – 1907)

Concerto per pianoforte e orchestra in la minore op. 16

Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840 – 1893)

Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 “Patetica”

Dopo il successo de Le nozze di Figaro, che lo scorso aprile ha completato al Teatro Pacini di Pescia il progetto triennale dedicato alla trilogia operistica Mozart-Da Ponte, la Stagione Musicale 2025/26, promossa dalla Fondazione Teatri di Pistoia col sostegno di Fondazione Caript, si avvia al suo gran finale sinfonico. Mercoledì 27 maggio (ore 21) torneranno sul palco del Teatro Politeama Pratese l’Orchestra Leonore e Daniele Giorgi, suo direttore e anima musicale, questa volta insieme ad Alexander Malofeev, uno dei talenti più straordinari della scena pianistica internazionale: la sua ascesa è iniziata nel 2014, quando, a soli tredici anni, ha conquistato il primo premio all’International Tchaikovsky Competition for Young Musicians; da allora, il talento prodigioso e la sorprendente maturità interpretativa lo hanno portato ad esibirsi nelle sale più prestigiose del mondo, dalla Philharmonie di Berlino al Teatro alla Scala.

Nel corso della serata saranno eseguiti due straordinari concerti per pianoforte del repertorio scandinavo: il raro Concerto n. 2 “Il fiume” di Selim Palmgren e l’affascinante Concerto di Grieg op. 16. In chiusura, la celeberrima Sinfonia n. 6 “Patetica” di Čaikovskij.

Il concerto è dedicato alla figura di Luca Iozzelli, nel ricordo del suo appassionato impegno per la crescita musicale, culturale e sociale del territorio pistoiese.

Con lo stesso programma, l’Orchestra Leonore e Daniele Giorgi saranno ospiti per la prima volta, il prossimo 26 maggio, del Bologna Festival nella prestigiosa serie “Grandi Interpreti”. Un invito che corona un percorso artistico sviluppatosi nel corso di un decennio e che li ha visti affermarsi per l’originalità delle interpretazioni, l’energia performativa e la grande duttilità stilistica con cui affrontano ogni tipo di repertorio.

Nel massimo rispetto sia del pubblico sia degli artisti coinvolti, la Fondazione Teatri di Pistoia ha individuato nel Teatro Politeama Pratese – che aveva già accolto, nel novembre 2025, il concerto dell’Orchestra Leonore diretta da Daniele Giorgi con Alena Baeva e Peppe Servillo – la sede adeguata per l’appuntamento conclusivo della Stagione Musicale, presentato in collaborazione con la Camerata Strumentale di Prato ed il Teatro Politeama Pratese. Il Teatro Manzoni di Pistoia, infatti, non può attualmente essere utilizzato quale sede di spettacolo, per cause di forza maggiore collegate all’importante intervento di restauro che lo interesserà prossimamente.

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Alexander Malofeev sarà il solista del Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 op 33 “Virta” (“Il fiume”) di Selim Palmgren, affascinante e raro affresco sonoro del 1913, percorso da un lirismo fluido e di immediata presa, e del Concerto in la minore op. 16 di Edvard Grieg. Quest’ultimo fu scritto quando il compositore aveva appena ventiquattro anni – la stessa età in cui il pianista lo presenterà al nostro pubblico – e venne subito accolto con entusiasmo da Liszt, che ne intuì la forza e l’originalità. Dal celebre attacco con l’impetuosa cascata di accordi del pianoforte, la partitura di Grieg seduce per il lirismo immediato, i richiami al folclore norvegese trasfigurati in un linguaggio romantico universale, l’equilibrio fra virtuosismo e intimità poetica.

Nella seconda parte, Daniele Giorgi e l’Orchestra Leonore ci condurranno attraverso la struggente bellezza della Sinfonia “Patetica” di Čajkovskij, considerata il testamento spirituale del compositore. Eseguita per la prima volta a San Pietroburgo nell’ottobre 1893, appena nove giorni prima della sua morte, la Sinfonia, definita dallo stesso Čaikovskij “la cosa migliore che abbia mai scritto”, è una partitura che condensa tutta la sua umanità: malinconia, inquietudine, ma anche slanci vitali e passioni ardenti, fino a un finale che, pur calandosi nelle profondità dell’animo, lascia un’impressione di verità e autenticità assolute. Una musica che sembra toccare il mistero stesso della condizione umana e che, da oltre un secolo, commuove e interroga ogni ascoltatore.

La prevendita per il concerto (biglietti da 9 a 28,00 euro) è in corso a Pistoia, presso la Biglietteria del Teatro Manzoni (0573 991609 – 27112), del Funaro (0573 977225) e, a Prato, alla Biglietteria del Teatro Politeama Pratese (0574 603758).

I biglietti si possono acquistare anche online su bigliettoveloce.it e ticketone.it.

La sera del concerto la biglietteria sarà aperta dalle ore 20.30 presso la sede dell’evento.

BIO ||

DANIELE GIORGI | Direttore d’orchestra, compositore, violinista e direttore artistico, Daniele Giorgi si dedica da sempre alla musica da molteplici prospettive. Nel 2014 fonda l’Orchestra Leonore, ensemble internazionale di cui è guida e anima musicale, e con il quale tiene regolarmente concerti in diverse importanti stagioni concertistiche. Nell’ottobre 2024 ha guidato il trionfale tour con la Nona Sinfonia di Beethoven per il decennale di Leonore, culminato nel concerto alla Elbphilharmonie di Amburgo (Großer Saal), dove aveva debuttato con straordinario successo nell’aprile dello stesso anno: il tour ha registrato ovunque il tutto esaurito e prolungate ovazioni del pubblico, segnando anche l’inizio di una felice collaborazione con il Philharmonischer Chor München. Giorgi è inoltre Responsabile della programmazione artistica delle Stagioni musicali (Concertistica al Manzoni e Cameristica) di Fondazione Teatri di Pistoia, nonché ideatore e Direttore Artistico di Floema, progetto attraverso il quale i musicisti di Leonore, al fianco di studenti e ensemble strumentali e corali di amatori, creano nuove opportunità di ascolto in luoghi insoliti e per pubblici diversi, con una particolare attenzione alle persone in difficoltà, portando la musica anche in ospedali, carceri, istituti per anziani, scuole. Floema delinea così un modello di interazione innovativo e sostenibile tra istituzione musicale e società civile. Dal 2025 è Direttore Artistico e Musicale de I Solisti di Pavia, duttile e multiforme orchestra da camera con la quale conduce una prestigiosa attività in Italia e all’estero in veste di Concertatore e Direttore. Pluripremiato all’8° Concorso Internazionale per direttori d’orchestra “A. Pedrotti”, è stato assistente di Lorin Maazel alla Symphonica d’Italia e ha diretto numerose orchestre tra cui Haydn-Orchester di Bolzano e Trento, Czech Chamber Philharmonic, Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra di Roma e del Lazio, Orchestra Filarmonica di Torino, ORT – Orchestra della Toscana, stringendo con alcune di esse prolungati rapporti di collaborazione. Nell’agosto 2022 ha debuttato con grande successo a Berlino nella Sala Grande del Konzerthaus, e nel giugno 2023 al Festival del Maggio Musicale Fiorentino. Fin da giovanissimo ha coltivato la passione per la composizione, e la sua musica è stata eseguita in Italia e all’estero. Completata la formazione violinistica, ha maturato una vasta esperienza come Konzertmeister, collaborando con prestigiose orchestre ed ensemble e conducendo così una ricca vita musicale anche come solista, concertatore e camerista.

ORCHESTRA LEONORE| Ensemble di profilo internazionale fondato nel 2014 da Daniele Giorgi grazie al fondamentale impulso di Fondazione Caript, l’Orchestra Leonore costituisce il cuore di un ampio progetto nato e basato a Pistoia, volto alla creazione di un vero e proprio ecosistema musicale nel quale internazionalità e identità del territorio divengono elementi complementari per la costruzione di un futuro musicale sostenibile. I musicisti di Leonore sono scelti tra le più importanti orchestre europee ed ensemble cameristici di eccellenza, nonché tra i migliori talenti emergenti. L’Orchestra Leonore e Daniele Giorgi hanno rapidamente esteso la loro attività concertistica a livello nazionale affermandosi per l’originalità delle interpretazioni, l’energia performativa e la grande duttilità stilistica con cui affronta ogni tipo di repertorio. Nell’aprile 2024 hanno debuttato con straordinario successo alla Elbphilharmonie di Amburgo, dove sono stati invitati nuovamente nell’ottobre successivo per il concerto conclusivo del tour del decennale, interamente sold out, con la Nona Sinfonia di Beethoven insieme al Philharmonischer Chor München. Nella stagione 2025/26 si segnala il debutto nella prestigiosa serie “Grandi Interpreti” del Bologna Festival. Dal 2024 Daniele Giorgi e Leonore hanno intrapreso una nuova avventura artistica, affrontando per la prima volta il repertorio operistico con la trilogia Mozart – Da Ponte: ai successi di Così fan tutte (gennaio 2024) e Don Giovanni (aprile 2025), è seguito quello dell’aprile 2026 con Le nozze di Figaro, che ha visto proseguire la collaborazione con il regista Roberto Valerio e Manifatture Digitali Cinema. Nella convinzione che sia necessario ed urgente superare l’attuale modello di produzione e fruizione musicale abbattendo gli steccati invalicabili che separano amatori e professionisti, musicisti e pubblico e più in generale arte e società civile, i musicisti di Leonore sono chiamati a (ri)mettere la musica d’arte concretamente in contatto e in dialogo con la comunità agendo in prima persona sul territorio che li accoglie: il progetto Floema, un unicum in Italia, li vede impegnati sull’intera provincia pistoiese in molteplici attività inclusive volte alla condivisione artistica, alla valorizzazione di realtà locali (musicali e non, con una particolare attenzione al sociale) e alla promozione di nuova musica, rendendo Pistoia modello di un possibile ‘Rinascimento musicale’. Sospeso per la pandemia, Floema è stato riavviato nel 2024 grazie all’importante sostegno di Banca Alta Toscana. L’Orchestra Leonore è promossa da Fondazione Teatri di Pistoia con il sostegno di Fondazione Caript.

ALEXANDER MALOFEEV | Alexander Malofeev (Mosca, 2001) si è formato al Gnessin Special College of Music e al Conservatorio Čajkovskij di Mosca. Nel 2014, a tredici anni, ha vinto il Concorso Internazionale Čajkovskij per giovani musicisti, avviando così una rapida affermazione internazionale, acclamato dalla critica come un “giovane genio russo” (Corriere della Sera). Ospite regolare delle principali istituzioni sinfoniche, si è esibito con orchestre quali Philadelphia Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic Orchestra, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra Filarmonica della Scala, Lucerne Festival Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande, hr-Sinfonieorchester Frankfurt, BBC Symphony e Royal Philharmonic Orchestra, collaborando con direttori come Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Susanna Mälkki, Yannick Nézet-Séguin, Alain Altinoglu, Lionel Bringuier, Vladimir Fedoseyev, Kirill Karabits, Hannu Lintu, Vasily Petrenko, Andris Poga, Fabio Luisi, Michael Tilson Thomas, Juraj Valcuha e Kazuki Yamada, tra gli altri. Nel corso delle ultime stagioni, Alexander Malofeev si è esibito in concerti e recital presso celebri sale da concerto, tra cui Musikverein di Vienna, Concertgebouw di Amsterdam, Teatro alla Scala, Philharmonie de Paris, Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, Alte Oper Frankfurt, Kurhaus di Wiesbaden, Teatro Bolshoi e Teatro Mariinsky di Mosca, Queensland Performing Arts Centre, Lotte Concert Hall di Seoul, Bunka Kaikan di Tokyo, Oriental Art Centre di Shanghai,National Centre for the Performing Arts di Pechino e Royal Opera House Muscat in Oman.È inoltre ospite regolare di festival quali La Roque d’Anthéron e La Folle Journée a Nantes, il Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, la Master Pianist Series del Royal Concertgebouw di Amsterdam, il Rheingau Musik Festival, il Festival di Verbier, il Tanglewood Festival e la Celebrity Series of Boston. Tra gli impegni della stagione 2025/26 figurano collaborazioni con Netherlands Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra diretta da Karina Canellakis e Wiener Symphoniker con Petr Popelka, oltre a recital in Europa e negli Stati Uniti e a una tournée in duo con la violinista María Dueñas. Nel giugno 2025 è stato invitato a esibirsi in Vaticano per il concerto “Harmonies of Hope”. Di recente pubblicazione il suo album di debutto, Forgotten Melodies, per Sony Classical.

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Fondazione Teatri di Pistoia | Fondazione Caript

LA STAGIONE 2025/26

direzione artistica: Daniele Giorgi

> CONCERTISTICA AL MANZONI

Il programma

TEATRO MANZONI

sabato 29 novembre, ore 20.30

GIORGI | LEONORE | BAEVA | SERVILLO

Daniele Giorgi direttore

Orchestra Leonore

Alena Baeva violino

Peppe Servillo voce recitante

Ludwig van Beethoven Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 61

Richard Strauss Der Bürger als Edelmann (Il borghese gentiluomo), suite orchestrale, op. 60

(adattamento del testo di Molière a cura di Peppe Servillo) – in collaborazione con Aida Studio Produzioni

Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale col sostegno di Fondazione Caript

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In tournée 2025 > venerdì 28 novembre Prato, Teatro Politeama Pratese (*nella prima parte, al posto del Concerto di Beethoven: Wolfgang Amadeus Mozart Ouverture da Il ratto dal serraglio, K 384; Concerto per violino e orchestra n. 5 in la maggiore K 219 “Türkish”)

In tournée 2025 > domenica 30 novembre Carpi, Teatro Comunale

TEATRO MANZONI

sabato 20 dicembre, ore 20.30

HÄNDEL: MESSIAH

Filippo Maria Bressan direttore

Camerata Strumentale di Prato

Coro Giovanile Italiano

Paola Valentina Molinari soprano

Sharon Carty contralto

Raffaele Feo tenore

Marco Saccardin basso

Georg Friedrich Händel Messiah Oratorio in tre parti (libretto di Charles Jennens)

– elaborazione di Wolfgang Amadeus Mozart K. 572

TEATRO MANZONI

venerdì 6 febbraio, ore 20.30

I SOLISTI DI PAVIA | GAVRYLYUK

I Solisti di Pavia

Alexander Gavrylyuk pianoforte

Alfonso González Barquín tromba

George Gershwin Rhapsody in Blue (vers. per pianoforte e orchestra d’archi)

Igor Stravinskij Concerto in re maggiore per orchestra d’archi

Samuel Barber Adagio for Strings op. 11

Dmitrij Šostakovič Concerto per pianoforte, tromba e orchestra d’archi n. 1 in do minore op. 35

TEATRO MANZONI

venerdì 27 febbraio, ore 20.30

SOLLIMA | IL POMO D’ORO

Al Bunduqiyya – The Lost Concerto

Giovanni Sollima violoncello, direzione

Il Pomo d’Oro

Federico Guglielmo violino

Tradizionale cipriota Kartsilamades – I ballo Karsilama (elaborazione per violino, violoncello e gruppo strumentale di G. Sollima)

Giuseppe Tartini Lieto ti prendo e poi – Aria del Tasso – Gondoliera per violino, violoncello e basso continuo

Giovanni Sollima Il Concerto Perduto per violoncello, archi e continuo (dalla restante parte di viola del Concerto RV787 per Teresa)

Antonio Vivaldi Concerto in si bemolle maggiore RV 547 per violino, violoncello, archi e basso continuo

Tradizionale arbëreshë Moje Bokura (elaborazione per violoncello, archi e basso continuo di G. Sollima)

Giovanni Sollima Moghul per violino, archi e basso continuo

Tradizionale cipriota Kartsilamades – II ballo Karsilama (elaborazione per violino, violoncello e gruppo strumentale di G. Sollima)

Tradizionale cipriota Kartsilamades – III ballo Karsilama (elaborazione per violino, violoncello e gruppo strumentale di G. Sollima)

Antonio Vivaldi Il Proteo, o sia Il mondo al rovescio, Concerto in fa maggiore RV 544 per violino, violoncello, archi e basso continuo

Antonio Vivaldi Recitativo dal Concerto “Grosso Mogul” RV 208 per violino, archi e basso continuo

Giovanni Sollima The Family Tree per violino, violoncello, archi e basso continuo

TEATRO PACINI PESCIA

domenica 19 aprile, ore 16

MOZART: LE NOZZE DI FIGARO

Daniele Giorgi direttore

Roberto Valerio regia

Orchestra Leonore

Coro Filarmonico di Torino “R. Maghini”

Conte di Almaviva: Guido Dazzini

Contessa di Almaviva: Valentina Farcas

Figaro: Roberto Lorenzi

Susanna: Arianna Vendittelli

Cherubino: Laila Salome Fischer

Marcellina: Léontine Maridat Zimmerlin

don Bartolo / Antonio: Valerio Morelli

don Basilio / don Curzio: Jorge Navarro Colorado

Barbarina: Nika Gorič

Manifatture Digitali Cinema – Toscana Film Commission

costume designer Silvia Salvaggio

assistente alla regia Tommaso De Santis

luci Emiliano Pona

allestimento e produzione Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale

direzione tecnica Tommaso Checcucci

coordinatrice progetto Elena Favilla

assistente di produzione Silvia Podetti

maestro collaboratore Damiano Giorgi

sopratitoli a cura di Alessandro Argentini

TEATRO POLITEAMA PRATESE

concerto dedicato a Luca Iozzelli

mercoledì 27 maggio, ore 21.00

GIORGI | LEONORE | MALOFEEV

Daniele Giorgi direttore

Orchestra Leonore

Alexander Malofeev pianoforte

Selim Palmgren Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 op. 33 “Virta” (“Il fiume”)

Edvard Grieg Concerto per pianoforte e orchestra in la minore op. 16

Pëtr Il’ič Čajkovskij Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 “Patetica”

In tournée 2026 > martedì 26 maggio Bologna Festival, Auditorium Teatro Manzoni