Al Teatro delle Spiagge la vera storia di Adam, attraversata da ironia, poesia e desiderio di bellezza

Giovedì 3 dicembre alle 21.00 in prima regionale al Teatro delle Spiagge andrà in scena Tempo orfano. La storia vera di Adam, uno spettacolo di Ariateatro scritto e interpretato da Chiara Benedetti, con le luci Luigi Biondi e le musiche Luca Vianini.

La storia è la vera vicenda umana di Adam, un uomo arrivato in Italia dopo la guerra in Libia del 2011. Il testo si è composto dopo una serie di lunghe interviste raccolte nel tempo da persone che sopravvivono all’esilio e da un ultimo fortunato incontro con il protagonista dell’opera.

Un racconto attraversato da ironia, poesia e desiderio di bellezza.

Adam non è un viaggiatore, è prima di tutto un uomo e un osservatore instancabile della propria avventura umana, che immortala nei ricordi i volti e le storie che attraversa. Oggi fa l’assistente socio-sanitario in un piccolo paesino dell’Italia del nord e vive l’esilio con la straordinaria intensità di chi dentro di sé nutre la necessità di conoscere gli stati d’animo e di raccontarli.

La parola ‘esilio’ è per lui un dipinto che si compone con sfumature di rabbia, desiderio, delusione e nostalgia. Conquista per il sorriso sempre accennato sul volto, la tenace ironia e la ferma necessità di bellezza.

Giovedì 3 dicembre ore 21.00

Teatro delle Spiagge

Via del Pesciolino 26/a – Firenze

Info e prenotazioni

biglietteria@teatridimbarco.it

055 310230 | 329 4187925

www.teatridimbarco.it