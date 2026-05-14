Il “DaVinci Ensemble” protagonista in Calabria

Un viaggio nella musica da camera nella sala-concerti di palazzo De' Nobili a Catanzaro e nel foyer del teatro Grandinetti a Lamezia Terme

Una intensa serata di musica da camera con un trio che non mancherà di creare profonde emozioni sonore. Il DaVinci Ensemble, formato da Marcello Miramonti al violino, Enrico Graziani al violoncello e Maurizio Zaccaria al pianoforte, si esibirà in Calabria per due appuntamenti di grande intensità: venerdì 15 maggio nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili a Catanzaro e domenica 17 maggio nel Foyer del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme. Entrambi avranno inizio alle ore 18. I due eventi sono promossi dal CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica nell’ambito del progetto Circolazione Musicale in Italia, e realizzati da AMA Calabria e dall’Associazione Amici della Musica di Catanzaro con il sostegno del MiC Direzione Generale Spettacolo e dell’Assessorato Regionale alla Cultura.

La dichiarazione del Direttore Artistico Francescantonio Pollice

«Il DaVinci Ensemble rappresenta una delle espressioni più autentiche della musica da camera italiana contemporanea: tre artisti che non sommano semplicemente le loro qualità, ma le trasformano in un’unica voce. Portarli in Calabria significa offrire al nostro pubblico un’esperienza di ascolto che unisce rigore, emozione e bellezza».

Ciò che colpisce del DaVinci Ensemble è la naturalezza del loro dialogo in ogni loro performance: una intesa spontanea e mai costruita. I fraseggi limpidi del violino di Marcello Miramonti si uniscono al timbro caldo e avvolgente del violoncello di Enrico Graziani, che vengono sostenuti dal pianoforte di Maurizio Zaccaria. E così, che si crea la magia del trio che mette in evidenza un suono profondo che coinvolge. Ogni passaggio mette in evidenza non solo la loro tecnica raffinata, ma anche una lettura attenta dello spartito originale, che ne esalta ogni sfumatura.

Il programma

Il Trio n. 1 in Do maggiore op. 59 di Giuseppe Martucci vede la luce nel 1882, in un momento in cui l’Italia musicale stava cercando di affrancarsi dall’egemonia dell’opera lirica. Il compositore campano è tra i pochi a credere davvero nella musica strumentale “pura”, e questo trio ne è una prova luminosa: una scrittura ampia, europea, che guarda a Brahms e Schumann senza perdere un’identità tutta italiana. È una pagina che racconta un’Italia musicale in trasformazione, desiderosa di dialogare con l’Europa.

Il Trio in Sol minore op. 15 di Bedřich Smetana, composto nel 1855, appartiene invece a un’altra storia: quella di un autore che, attraverso la musica, elabora un dolore personale profondissimo, la perdita della figlia. È un’opera che unisce romanticismo, tensione drammatica e un forte senso identitario boemo. Qui la musica risulta essere una ferita e un modo per restare aggrappati alla vita.

Con l’esecuzione di questi due capolavori, il DaVinci Ensemble invita all’ascolto della bellezza della musica da camera nella sua forma più autentica.

Sarà possibile assistere ai concerti di Catanzaro e Lamezia Terme del DaVinci Ensemble con l’abbonamento per l’anno 2025-2026 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

Giuseppe Martucci

Trio con pianoforte n.1 in Do maggiore op.59

Allegro

Scherzo: Allegro molto

Andante con moto

Finale: Allegro risoluto

Bedrich Smetana

Trio con pianoforte in Sol minore op.15

Moderato assai – Più animato

Allegro, ma non agitato

Finale: Presto