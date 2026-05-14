Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, vernissage e appuntamenti

Gli eventi di maggio e giugno
Spazio ai nuovi vernissage e appuntamenti in programma all’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici nelle prossime settimane.
• Venerdì 15 maggio | ore 18:00 – 20:00
Pol Taburet: Paranoia as a Method, Art Club #40
• Mercoledì 20 maggio | ore 17:00 – 20:00
Festival des Cabanes de la Villa Médicis
• Giovedì 18 giugno | ore 18:00 – 20:30
Oracoli al di là del mare — mostra dei borsisti
• Giovedì 25 giugno | ore 17:00 – 00:00
Habiter Demain (Abitare Domani) – Nuit des Cabanes
Maggiori informazioni sui singoli eventi su https://villamedici.it/rsvp/
Per partecipare è possibile confermare la propria presenza al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKppfNLUhdZ9bZ4fWesB-J1OngDGeY5TgpsEjEtw4TJvXeMw/viewform
L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è un ente del Ministero della Cultura Francese.