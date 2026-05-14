Teatro Cittadino di Noicattaro, Acqua e zucchero

Il 15 e 16 maggio il debutto nazionale a Bari

Il 15 e 16 maggio debutta, in prima nazionale, lo spettacolo “Acqua e Zucchero” al Teatro Cittadino di Noicattaro (Bari). In scena Clio Evans e Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, che tra l’altro ha composto anche le musiche della pièce. La regia è a cura di Riccardo D’Alessandro.

Lo spettacolo di Clio Evans è una surfata su onde più o meno alte dell’immenso mare del diabete di tipo 1. Dapprima si passa attraverso il pensiero della madre di una creatura cui viene diagnosticata la patologia in tenerissima età, con la conseguente presa di consapevolezza di una vita che cambia. La scena sarà incentrata sui genitori di lei e su tutto il timore e l’ignoranza che regnava in quegli anni circa la malattia. La madre e il padre si trovano a casa poco dopo le dimissioni dall’ospedale e stanno facendo i conti con questa nuova condizione quando all’improvviso la madre interviene per recuperare un’ipoglicemia grave. Il diabete viene poi affrontato in maniera ironica dalla tata di casa, originaria dello Sri Lanka, anche lei con diabete, tuttavia di tipo 2, quindi più leggero che ha assistito nel tempo al cambiamento portato da questa condizione. A questo punto il viaggio si trasforma in qualcosa di straordinario, quasi un sogno, con la personificazione di Diabete, detto Bete e Insulina, Lina per gli amici.

Classico esempio di amore tossico, nonché amore impossibile: Non possono vivere l’uno senza l’altro eppure si detestano. Più che un sogno, capiamo che l’attrice sta facendo un incubo ed è in preda a un’ipoglicemia, segnalata dal microinfusore che emette un allarme sempre più forte. La scritta di avviso ipoglicemico appare sullo schermo, visibile a tutti. La scena finale sarà quella della protagonista. Marìka, colei che è affetta da diabete di tipo 1 e finalmente si scoprirà che cosa prova realmente chi vive con questa condizione. Una riflessione sul disagio prima e sul superamento dei problemi dopo con un finale a sorpresa.

Questo spettacolo è stato realizzato con il supporto di Medtronic, società leader nelle tecnologie mediche che da sempre riconosce nella cultura uno strumento fondamentale di divulgazione. Attraverso il sostegno a questo progetto, l’azienda conferma il proprio impegno nel sensibilizzare il pubblico sul tema del Diabete di tipo 1, utilizzando il linguaggio artistico per trasformare la conoscenza scientifica in un’esperienza di consapevolezza e vicinanza a chi convive con questa patologia.

Teatro Cittadino

Via Carmine, 76 – Noicàttaro (BA)

Venerdì 15 ore 20.30 – sabato 16 ore 20.30

Biglietti 15€