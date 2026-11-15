recensione

“LA BISBETICA DOMATA”AMANDA SANDRELLI

è la protagonista dell’opera di William SHAKESPEARE Al Teatro Bobbio di Trieste in scena dal 12 al 15 novembre 2026 poi appuntamenti a Milano, Bologna, Torino

Amanda Sandrelli, Maurizio Zacchigna, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Adriano Giraldi, Riccardo Naldini e Marzia Postogna.

La Bisbetica domata

Produzione La Contrada Teatro stabile di Trieste.

“Caterina è un personaggio difficile da incasellare. Ha un carattere spigoloso, è intransigente e non accetta facilmente le convenzioni sociali, ma dietro la sua apparente durezza si nasconde anche una donna romantica, che desidera sposarsi per amore.

Nell’opera raccontata da Shakespeare, però, nessuno sembra davvero innocente. Petruccio decide fin dal primo momento di conquistare e domare Caterina attraverso la forza e l’inganno. E quella che nell’Inghilterra di fine Cinquecento poteva apparire come una commedia edificante a lieto fine assume oggi contorni decisamente più inquietanti.”

Una delle commedie più celebri di William Shakespeare torna in scena al Teatro Orazio Bobbio di Trieste con una veste che ne modifica profondamente la prospettiva. La bisbetica domata, produzione della Contrada, con Amanda Sandrelli nel ruolo di Caterina, nella traduzione e nell’dattamento di Francesco Niccolini e con la regia di Roberto Aldorasi, propone una lettura che supera la tradizionale interpretazione brillante del testo per portare in primo piano una questione ancora drammaticamente attuale: la sopraffazione della volontà femminile.

Il pubblico entra in sala aspettandosi una commedia, con i suoi battibecchi, i giochi di seduzione, le schermaglie tra i protagonisti e l’irriverenza di una donna che non accetta di sottostare alle convenzio

Il cambiamento si riflette anche nella costruzione scenica. I movimenti si fanno meno dinamici, i personaggi abbandonano progressivamente la vivacità iniziale, i toni diventano più cadenzati e cupi. La comicità lascia spazio alla tensione drammatica. Lo spettatore si trova così davanti a un progressivo slittamento: quella che è stata sempre conosciuta come una commedia brillante assume i contorni di una tragedia. Amanda Sandrelli accompagna questa trasformazione con una prova interpretativa di grande impatto. La sua Caterina è inizialmente giocherellona, beffarda, esuberante, una donna che sembra trovare nella provocazini. E in effetti la prima parte dello spettacolo risponde a queste

aspettative.

La regia si muove con vivacità, costruendo una partitura scenica ben articolata, fatta di movimenti, piccoli balletti dei protagonisti maschili e dialoghi spesso in rima, che contribuiscono ad alimentare il ritmo leggero e giocoso della rappresentazione. Ma è proprio questa apparente leggerezza a rendere ancora più incisivo il successivo cambiamento.

È soprattutto nell’adattamento di Francesco Niccolini che si compie il passaggio più significativo della rappresentazione. La celebre commedia shakespeariana viene attraversata da uno sguardo tristemente contemporaneo che ne scardina progressivamente la tradizionale leggerezza. La vicenda di Caterina e Petruccio perde così i contorni rassicuranti della commedia per rivelare una realtà ben più inquietante:

quella di una donna la cui volontà viene progressivamente annientata.one e nell’ironia la propria forza. Ma quella vitalità si spegne poco alla volta. La trasformazione non è soltanto interiore: diventa visibile nel corpo, nella gestualità, nella progressiva immobilità del personaggio.

Dalla donna che si ribella a ogni imposizione si passa a una figura sempre più statica, privata della propria energia e della possibilità di esprimere liberamente se stessa. Caterina non è padrona del proprio destino: è la madre a disporre del suo matrimonio, concedendola a un illustre sconosciuto attratto soprattutto dalla sua dote. Poi sarà il marito a pretendere di piegarla alla propria volontà, ricorrendo alla violenza. La scena conclusiva restituisce con crudezza il senso di questa rilettura. Caterina compare con il volto tumefatto.

Un’immagine che spezza definitivamente ogni residua aspettativa comica e impedisce di leggere la sua sottomissione come una riconciliazione o come un lieto fine. Non c'è una donna finalmente domata dall’amore, ma una persona ferita, privata della propria libertà. La presunta vittoria di Petruccio coincide con la sconfitta di Caterina. Una rappresentazione che lascia il sorriso sospeso e trasforma una delle più celebri commedie del teatro occidentale in una riflessione amara sulla libertà, sulla dignità e sulla violenza che ancora oggi attraversa le relazioni umane.

Dopo le repliche triestine, la tournée nazionale proseguirà a Milano, al Teatro Menotti Filippo Perego, dal 17 al 22 novembre, per poi fare tappa a Bologna, al Teatro Duse, lunedì 23 novembre alle ore 21.00, per proseguire in molti altri teatri italiani.

Giada Caliendo