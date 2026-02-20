Fabio Luisi dirige la Filarmonica della Scala nella Prova Aperta a sostegno dei GVV Milano

a sostegno dei GVV Milano

Domenica 22 febbraio primo appuntamento con la 15ª edizione delle Prove Aperte

Sul podio Fabio Luisi con Janine Jansen al violino

Il ricavato sosterrà il progetto “Armonia Sociale” dei GVV Milano

Dal 2010 quasi 138.000 spettatori e oltre 1,7 milioni di euro raccolti per 58 enti beneficiari

Domenica 22 febbraio 2026 alle 19.30 si terrà il primo appuntamento della quindicesima edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala. A dirigere l’orchestra sarà Fabio Luisi con la partecipazione di Janine Jansen al violino; in programma Oberon, Ouverture J. 306 di Carl Maria von Weber, il Concerto n. 1 in sol minore op. 26 per violino e orchestra di Max Bruch e la Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93 di Ludwig van Beethoven.

Il ricavato della serata sosterrà il progetto “Armonia Sociale” dei Gruppi di Volontariato Vincenziano – GVV Milano, realizzato nei quartieri Baggio, Giambellino, Ponte Lambro e Stadera con l’obiettivo di contrastare l’abbandono scolastico. Attraverso i propri CEDAG (Centri Educativi di Aggregazione Giovanile), l’associazione promuove attività di orientamento scolastico, educative e di aggregazione dedicate ai giovani più a rischio di marginalità.

Il ciclo benefico delle Prove Aperte, focalizzato anche quest’anno sulla lotta alla povertà educativa, permette al pubblico di assistere alle prove di grandi concerti al Teatro alla Scala a prezzi contenuti, contribuendo allo stesso tempo a importanti progetti di solidarietà sul territorio milanese. L’iniziativa è frutto della consolidata collaborazione tra la Filarmonica della Scala, con la generosa partecipazione dei direttori, dei solisti ospiti e di tutti i musicisti, il Teatro alla Scala, il Comune di Milano, il Main Partner della Filarmonica UniCredit, UniCredit Foundation – che individua i progetti beneficiari e contribuisce alla copertura dei costi organizzativi – ed Esselunga, partner del progetto dal 2018.

Per la Prova Aperta del 22 febbraio i GVV Milano possono inoltre contare sul sostegno di INFINITHA BIOTECH LTD e IMO Medicina Naturale di Precisione.

Prosegue in questa edizione anche l’iniziativa “Giro di Prova”, che permette a bambini e ragazzi di avvicinarsi alla musica in modo diretto e coinvolgente. Venerdì 13 febbraio giovani beneficiari dei GVV Milano parteciperanno a un incontro speciale: un gruppo di musicisti della Filarmonica della Scala li guiderà alla scoperta della vita e della produzione musicale di Weber, Bruch e Beethoven con ascolti dal vivo. Un percorso pensato per arricchire il loro bagaglio culturale e accompagnarli con maggiore consapevolezza all’appuntamento successivo al Teatro alla Scala, al quale partecipano gratuitamente.

UniCredit e UniCredit Foundation sono orgogliose di sostenere la cultura nelle sue diverse forme come motore di sviluppo sociale, economico e sostenibile delle comunità e dei territori in cui opera.

Il programma completo della Prova Aperta e maggiori informazioni sugli artisti coinvolti sono disponibili al link filarmonica.it/proveaperte .

Per maggiori informazioni sull’Associazione GVV Milano: gvv.milano.it

ViviMilano e Radio Popolare sono Media Partner dell’iniziativa.

Il coordinamento generale è affidato ad Aragorn.

