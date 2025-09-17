ConcertoRimini

Duomo di San Leo, Enrico Onofri e Maria Cristina Vasi in “Suite Matrimoniale” 

Redazione Roma
98

Un concerto speciale a ingresso gratuito il  20 settembre alle 21 il suggestivo Duomo di San Leo 

“Suite Matrimoniale”  Enrico Onofri e Maria Cristina Vasi in concerto straordinario nel cuore di San Leo, l’incantevole borgo dove vivono da oltre vent’anni

Il 20 settembre alle 21 il suggestivo Duomo di San Leo ospiterà un concerto speciale con Enrico Onofri, oggi direttore di fama mondiale, che per l’occasione torna a suonare lo strumento che gli ha dato la prima celebrità in una serata straordinaria accanto a Maria Cristina Vasi, ​raffinata violinista e violista attiva a livello internazionale e sua compagna nella vita e sulla scena. La serata – intitolata Suite matrimoniale – segna la conclusione di un’estate ricca di impegni in giro per l’Europa: «Giocheremo con l’intrigante repertorio a due violini di Vivaldi e Telemann nel programma che include anche una serie di pagine tratte per l’occasione da brani per strumento solo di Bach, qui pensati come in dialogo – il commento dei due artisti – A fare da cornice sarà il duomo romanico di San Leo, magico paese stretto tra Romagna, Marche e Toscana nel quale risiediamo da venticinque anni, il nostro porto sicuro nel quale approdiamo con gioia tra gli impegni concertistici internazionali».

L’evento è a ingresso libero. Di seguito il programma completo:

SUITE MATRIMONIALE

Georg Philipp Telemann
Sonata in sol maggiore
Canon Mélodieux n.3 in re maggiore
Duetto in sol maggiore
Gulliver Suite  ​
Johann Sebastian Bach
Toccata e fuga in re minore
Suite matrimoniale (trascrizione da BWV 1001 & 1007)
Antonio Vivaldi
Sonata in fa maggiore

