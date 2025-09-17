IUC, al via la prima edizione di Note Sacre

Dal 20 settembre al 10 ottobre cinque concerti dedicati alla musica sacra, fra Roma e Caprarola

Al via la prima edizione di Note Sacre, Festival di Musica Sacra promosso dall’Istituzione Universitaria dei Concerti, realizzato con il contributo della Regione Lazio nell’ambito del Lazio Musica Sacra Festival 2025: cinque concerti, dal 20 settembre al 10 ottobre, da Roma a Caprarola (in provincia di Viterbo) che vedranno come protagonisti l’Orchestra da Camera Canova fra Haydn e Mozart, Davide Bucci e Marianna Ivaschchenko per un itinerario sonoro fra l’organo e la voce, l’Ars Ludi Ensemble e Patrizio La Placa per 7 di Marcello Filotei, l’Ensemble Seicentonovecento, diretto da Flavio Colusso per un concerto dedicato a Giacomo Carissimi, maestro dell’oratorio musicale del ‘600, l’Orchestra Xilon e i Cori di Via Montello e Muzio Clementi per un omaggio a Vivaldi.

Il festival si articola in cinque concerti concepiti per l’anno giubilare come eventi musicali e artistici, ma anche come eventi sociali e spirituali dislocati in luoghi di grande bellezza. Fra la Basilica dei Santi XII Apostoli e la Chiesa di Santa Maria dell’Anima di Roma, le Scuderie di Palazzo Farnese di Caprarola e lo storico Teatro Ateneo di Sapienza Università di Roma, Note Sacre intende valorizzare le eccellenze territoriali e gli autori contemporanei con una particolare attenzione rivolta agli artisti under 35. La rassegna intreccia la tradizione e l’innovazione in un percorso artistico unico in un programma che offre opere di epoche diverse del repertorio sacro e liturgico, che siano celebri o di raro ascolto, di compositori noti o di grandi compositori poco presenti nelle programmazioni concertistiche.

L’inaugurazione della rassegna, sabato 20 settembre (ore 21.00) presso le Ex Scuderie di Palazzo Farnese (Teatro “Angelo Pecorelli” – Ex-Scuderie Farnese), gioiello architettonico a Caprarola, in provincia di Viterbo, è affidata all’Orchestra Xilon diretta dal Maestro Paolo Matteucci, accompagnata dal Coro di Via Montello di Roma e dal Coro Muzio Clementi di Civita Castellana con il programma Vivaldi, tra Gloria e Stagioni. Sul palco anche il soprano Monica Cucca e il contralto Chiara Chialli.

Un appuntamento imperdibile che esalta la straordinaria ricchezza espressiva della musica sacra barocca di Vivaldi, che coniuga tradizione e innovazione nelle armonizzazioni e nella polifonia celebrando Vivaldi in un viaggio musicale che unisce spiritualità e vitalità attraverso tre delle sue opere più amate. Nel maestoso Gloria in D major (RV 589), emblema della gioia liturgica barocca, le voci del coro e gli strumenti si fondono in un’esplosione di luce e grazia, rendendo onore al testo sacro con intensità e solennità. L’Estate e L’Autunno, dalle celebri Quattro Stagioni, trasportano l’ascoltatore in una narrazione strumentale vivida e coinvolgente: il violino solista guida l’ascoltatore tra tempeste ardenti, danze contadine e atmosfere cariche di colore e sentimento. Il concerto non è solo una celebrazione del genio vivaldiano, ma anche un incontro tra cielo e terra, tra rito e natura, un’esperienza sonora che risveglia lo spirito e accende la meraviglia. Biglietto: posto unico 5,00 euro.

Orchestra Xilon: fondata nel 2006 da Paolo Matteucci. L’alta qualità raggiunta si esprime in una unità frutto dell’accurata selezione tra giovani professionisti. Ampio il repertorio fra concerti da camera e solistici, interpretazioni di colonne sonore di cinema, classici del jazz e tango.

Paolo Matteucci: pianista, compositore, orchestratore, direttore di coro e d’orchestra, ha suonato, scritto e diretto per la televisione e per il cinema. Maestro dell’orchestrazione, è direttore dei cori di Muzio Clementi, di via Montello e dell’Orchestra Xilon, che ha diretto in oltre 170 concerti.

Coro di Muzio Clementi di Civita Castellana: nasce all’interno dell’omonima Accademia di musica a Civita Castellana e vanta oltre 30 anni di attività nel divulgare il grande repertorio della musica sacra e le parti corali delle colonne sonore dei film di Morricone.

Coro di via Montello: di recente formazione, nasce dalla voglia di Matteucci di condividere l’esperienza corale della Muzio Clementi nel quartiere romano di Prati. Vasto il repertorio che spazia dalla musica sacra alle grandi parti corali delle colonne sonore di Morricone.

Chiara Chialli: mezzosoprano, diplomata con lode presso il Conservatorio Morlacchi di Perugia, si perfeziona con Renata Scotto. Con la vittoria nel 1997 al Concorso Europeo As.Li.Co., avvia una

prestigiosa carriera che la vede protagonista in celebri teatri. Ampio il repertorio, dal rinascimento al contemporaneo.

Monica Cucca: diplomata in canto lirico, ha interpretato numerosi ruoli operistici, tra cui Aida a Castel Gandolfo, Mercedes (Carmen) e Lola (Cavalleria rusticana) ai festival di Massa Marittima e Ameria, Donna Elvira nel Don Giovanni di Mozart.

Secondo appuntamento della rassegna martedì 23 settembre 2025 ore 19.30 presso la Basilica dei XII Santi Apostoli (Piazza dei Santi Apostoli 51, Roma), con il giovane organista Davide Bucci e il soprano Marianna Ivaschchenko. Il respiro dell’invisibile: dialoghi sacri fra voce e organo è un appassionante itinerario sonoro che attraversa epoche, stili e spiritualità, fondendo arte raffinata, ispirazione divina e profonda devozione che culmina nell’esaltazione delle potenzialità espressive dell’organo e della voce, in un dialogo che supera i confini del tempo e dello spazio, unendo il sacro al profano, la terra al cielo. Spiccano nel programma la monumentale Toccata, Fuga et Hymne del belga Flor Peeters, l’intensità del Cuius animam gementem, estratto dallo Stabat Mater di Pergolesi, le raffinatezze romantiche e contrappuntistiche di Reger, Mendelssohn e Fauré, pagine barocche di Bach e due momenti contemporanei, di Fabio Massimillo e Davide Bucci, di significativa profondità. Il concerto è a ingresso gratuito.

Davide Bucci: classe 1992, compositore e direttore, è organista del Coro della Diocesi di Roma. È stato anche organista per diverse celebrazioni alla presenza di Sua Santità Papa Francesco. Dal 2022 è organista della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e della Cappella Musicale Liberiana in Roma.

Marianna Ivashchenko: soprano barocco e lirico russo, partecipa a numerosi concorsi internazionali. Si esibisce come solista in numerose città italiane, come Firenze, Siena, Orvieto. Insegna tecnica vocale ai pueri cantores della Cappella Sistina.

Il Teatro Ateneo di Sapienza Università di Roma, storico e rinnovato spazio della città universitaria, ospiterà due eventi della rassegna il primo dei quali è fissato per martedì 30 settembre alle ore 20.30 con 7 di Marcello Filotei, Meditazione su Septem Verba Christi in Cruce di Joseph Haydn per percussioni, baritono ed elettronica. L’opera, commissionata e trasmessa in prima mondiale da Radio Vaticana nel 2023 e rappresentata il 28 febbraio 2023 nella stagione della IUC, vedrà sul palco l’Ars Ludi Ensemble (Leone d’argento Biennale Musica 2022), Gianluca Ruggeri come maestro concertatore. il baritono Patrizio La Placa.

L’opera, che verrà introdotta dal compositore presente in sala, rappresenta un ponte tra tradizione e contemporaneità, una riflessione tra passato e presente, tradizione e sperimentazione, riflettendo sulle ultime parole di Cristo sulla Croce attraverso una chiave sonora innovativa. “Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce sono state messe in musica continuamente, in tutte le epoche. Si tratta quindi di capire cosa significano per noi oggi. Nella mia meditazione personale – commenta Filotei – sono partito dal capolavoro di Haydn, dal quale ho preso la struttura: un’introduzione, sette movimenti e un terremoto finale”. Biglietto: posto unico 5,00 euro.

Ars Ludi: ensemble di percussioni fondato nel 1987, composto da Antonio Caggiano, Rodolfo Rossi e Gianluca Ruggeri. Leone d’argento dalla Biennale Musica di Venezia 2022, si distingue per l’attenzioneal repertorio contemporaneo per percussione e per numerose creazioni multimediali, tra cui Orazi e Curiazi e Jules Verne di Battistelli.

Gianluca Ruggeri: musicista e direttore, è impegnato nel repertorio solistico e cameristico contemporaneo, si concentra sulla ricerca elettro-acustica e sulla performance. Dirige anche il Ready- Made Ensemble ed è autore di brani per piccoli ensemble.

Patrizio La Placa: già puer cantor della Cappella Musicale Pontificia Sistina, si laurea presso il Conservatorio di Roma Santa Cecilia. Partecipa a importanti produzioni operistiche nazionali anche come basso solista nella Messa in do minore di Mozart diretto da Honeck. Nel 2023 vince il concorso presso il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Marcello Filotei: diplomato in pianoforte, composizione e musica elettronica al Conservatorio di Santa Cecilia, si dedica all’approfondimento dei linguaggi musicali contemporanei, con attenzione alle nuove tecnologie. Fra le sue opere L’ultima estate, per le città colpite dal terremoto del 2016 e, 7, eseguita in prima assoluta alla IUC.

Martedì 7 ottobre alle ore 20.00 la Chiesa di Santa Maria dell’Anima a Roma (Via di Santa Maria dell’Anima, 64) ospiterà il penultimo concerto della rassegna: Quid agis cor meum è il progetto dedicato a Giacomo Carissimi, maestro dell’oratorio musicale del ‘600 proposto dall’Ensemble Seicentonovecento e Flavio Colusso direttore al cembalo, Margherita Chiminelli soprano, Mauro Borgioni baritono, Andrea Damiani tiorba, Andrea Coen organo.

Il programma propone pagine tanto espressive quanto virtuosistiche del catalogo di Carissimi, universalmente riconosciuto come uno dei più grandi musicisti della storia: ogni pagina, quasi sempre di estrema difficoltà, che richiede notevoli qualità e ampia gamma espressiva ai musicisti, è pervasa da un teso lirismo che si pone al servizio della parola. I virtuosismi non sono mera esibizione ma rendono splendidamente gli affanni emotivi, non solo quando sono in scena veri e propri personaggi come nel dialogo del Tolle sponsa o nel Lucifer, ma anche quando nei mottetti le voci cantano testi tratti da salmi, inni e Vangeli in una sorta di ‘centone’ che loda Dio, istruisce nelle verità della fede, infine pure quando il dialogo è tutto interiore, come nella cantata Che legge è questa, o Dio? o nel mottetto Quid agis cor meum che dà il titolo al concerto.

Il concerto è a ingresso gratuito.

Flavio Colusso: compositore, musicologo e direttore impegnato nel repertorio lirico e sinfonico e nella produzione di inediti, prime esecuzioni e sue composizioni in numerose istituzioni nazionali e internazionali. Dal 1983 cura l’esecuzione e la pubblicazione delle opere di Carissimi e il repertorio degli evirati cantori. La sua discografia comprende anche lavori di Draghi, Pergolesi, Sarro, Vivaldi e molti altri.

Ensemble Seicentonovecento: fondato e diretto dal 1983 da Flavio Colusso, è uno dei gruppi italiani più originali della scena internazionale. Impegnato in capolavori inediti del passato e prime esecuzioni di musica d’oggi, è dal 1985 in residenza a Villa Lante al Gianicolo. Numerose le produzioni teatrali, concertistiche e discografiche (oltre 70 CD) realizzate con compositori, direttori e solisti celebri.

Si torna al Nuovo Teatro Ateneo di Sapienza Università di Roma per l’ultimo appuntamento di Note Sacre con Fra Haydn e Mozart, venerdì 10 ottobre alle ore 20.30: sul palco, l’Orchestra da Camera Canova, diretta da Enrico Pagano condurrà il pubblico alla scoperta dell’intimismo dello Sturm und Drang, fra le influenze classiche e le atmosfere romantiche: la Canova interpreta la Sinfonia n. 49 di Haydn, detta “La Passione” per le vene drammatiche che la attraversano. In programma anche due perle mozartiane: il giovanile Divertimento K 138 e il celebre Exsultate, jubilate! Mottetto per soprano e orchestra K 165, un’opera luminosa che celebra la gioia attraverso un virtuosismo di raro ascolto. Sul palco il soprano Daniela Cappiello, nota al grande pubblico per le presenze in teatri quali l’Arena di Verona, l’Opera di Roma e il Teatro Regio di Torino. Biglietto: posto unico 5 euro.

Enrico Pagano: classe 1995, diplomato in direzione d’orchestra, violoncello e composizione, è Direttore artistico dell’Orchestra Canova, Direttore in residenza e Consigliere artistico della IUC, inserito da Forbes nella lista dei 100 Under 30 destinati a cambiare l’Italia. Alla guida della Canova si è esibito in prestigiosi contesti, ma è stato direttore ospite anche del Teatro dell’Opera di Roma o il Teatro Verdi di Trieste.

Orchestra da Camera Canova: fondata nel 2014, vanta un particolare interesse per il classicismo musicale, il ‘900 e la contemporaneità, ed è formata da alcuni dei migliori giovani professionisti italiani, di età media under30. Per la critica è “una delle migliori realtà in circolazione” e si è esibita in tutta Italia e all’estero. È in residenza alla IUC, Villa Reale, Teatro di Corte e del Parco di Monza.

Daniela Cappiello: soprano, specializzata in canto lirico presso il Cons.”G. Frescobaldi” di Ferrara, è vincitrice di numerosi concorsi lirici internazionali e vanta un ricco repertorio, da Mozart a Puccini. Fra i suoi più recenti impegni, Carmen all’Arena di Verona, La Bohème a Macerata, L’ultimo viaggio di Sinbad al Teatro dell’Opera di Roma, Rigoletto al Teatro Regio di Torino.

Info e dettagli

www.concertiiuc.it ; 06-3610051/2

Note Sacre

Festival di Musica Sacra realizzato con il contributo della Regione Lazio

