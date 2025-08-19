Rovigo

Musikè porta la Bigotta in prima nazionale a Rovigo

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
74
Musikè La Bigotta

Il 10 settembre al Teatro Sociale di Rovigo Musikè presenta La Bigotta, spettacolo con Antonio Rezza e l’Orchestra del Mare, prima nazionale.

Contents
Il 10 settembre al Teatro Sociale di Rovigo Musikè presenta La Bigotta, spettacolo con Antonio Rezza e l’Orchestra del Mare, prima nazionale.Migranti, memoria, riscatto. Musikè porta a Rovigo La BigottaL’Orchestra del Mare: strumenti nati dai barconiLa direzione di Danilo Rossi con l’Orchestra Bruno MadernaUn racconto scenico originale e inedito, proposto da Musikè in preparazione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

La quattordicesima edizione di Musikè si chiude con una prima nazionale, La Bigotta, il 10 settembre al Teatro Sociale di Rovigo. Un racconto di musica e parole, con la voce recitante di Antonio Rezza e con l’Orchestra del Mare, dove i musicisti suonano strumenti costruiti con il legno delle barche approdate a Lampedusa.

Con un evento intenso e profondamente simbolico si conclude la quattordicesima stagione di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e RovigoMercoledì 10 settembre 2025, alle ore 21.00, al Teatro Sociale di Rovigo la rassegna propone, in prima nazionale, La Bigotta: un racconto di musica e parole che intreccia teatro e impegno civile, portando sul palco storie di migrazione, metamorfosi e speranza.

Migranti, memoria, riscatto. Musikè porta a Rovigo La Bigotta

La voce inconfondibile e tagliente di Antonio Rezza, Leone d’Oro alla carriera della Biennale di Venezia e autore del testo originale, farà da contrappunto alle musiche di Fabio Massimo Capogrosso, pluripremiato autore di colonne sonore per il cinema. L’esecuzione musicale è affidata all’Orchestra Bruno Maderna e all’Orchestra del Mare con la direzione di Danilo Rossi,già prima viola del Teatro alla Scala e protagonista di un percorso artistico tra i più eclettici e originali del panorama italiano.

Musikè La BigottaL’Orchestra del Mare: strumenti nati dai barconi

 

L’Orchestra del Mare, nata nel 2021, oltre che compagine musicale, è un progetto umano e civile, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. Una vera orchestra di pace, che si propone come messaggio da trasmettere anche nelle scuole, perché la bellezza possa diventare coscienza.

I suoi strumenti sono unici: violini, viole, violoncelli, contrabbassi, chitarre, mandolini, mandole, percussioni, costruiti non con i legni pregiati della liuteria classica, ma con il materiale recuperato a Lampedusa dalle imbarcazioni dei migranti. Legno impregnato di salsedine, gasolio e memoria. Strumenti verdi, azzurri e gialli, nati da tavole che prima solcavano il Mediterraneo. Non abeti o aceri, ma legni crepati, corrosi dal sale e segnati dal tempo.

Un legno che racconta un lungo viaggio: nato e cresciuto in Africa, un tempo parte di alberi venerati come custodi di memoria e tradizione, viene abbattuto, attraversa il deserto, raggiunge il mare, sale sui barconi dei migranti e approda a Lampedusa. Grazie a mani esperte, rinasce: non più barca precaria, ma strumento musicale, portatore di speranza.

La direzione di Danilo Rossi con l’Orchestra Bruno Maderna

Musikè Danilo Rossi

A trasformare il legno sono persone detenute nelle carceri di Milano, Monza, Napoli e Rebibbia, che hanno imparato il mestiere di liutai all’interno di un percorso di formazione professionale e di crescita personale, realizzato con la collaborazione della Fabbrica della Basilica di San Pietro. In questo processo, la materia cambia, ma cambiano anche le mani che la lavorano: l’arte diventa una forma di giustizia e di riscatto, mettendo in pratica l’articolo 27 della Costituzione Italiana, secondo cui “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.”

Il titolo dello spettacolo, La Bigotta, viene dal lessico marinaresco: una sfera di legno forata, attraversata da una cima di canapa che tiene unite due estremità. Una metafora potente della trasformazione e dell’unione: quella tra passato e presente, tra chi fugge e chi accoglie, tra chi cade e chi ricostruisce, ma anche una metamorfosi reale, che coinvolge la materia e chi la lavora.

Un racconto scenico originale e inedito, proposto da Musikè in preparazione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

Un racconto scenico originale e inedito, proposto da Musikè in preparazione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che fa parte del percorso di avvicinamento al Giubileo dei Migranti, in programma a Roma il 4 e il 5 ottobre 2025. Un progetto che nasce dal bisogno di raccontare una realtà spesso rimossa, superando le ideologie per restituire centralità all’essere umano, alla sua dignità e alla sua voce.

In chiusura di una rassegna che ha saputo unire qualità artistica e attenzione ai temi del presente, Musikè affida alla musica e al teatro la responsabilità di farsi testimonianza, memoria e azione.

Biglietti in vendita su www.ticketone.it
e al botteghino del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo

Per informazioni
info@rassegnamusike.it
www.rassegnamusike.it

You Might Also Like

Donne da Palcoscenico
Musikè. Veronica Pivetti in scena a Lendinara (RO)
Annullato lo spettacolo della KCD2 al Teatro Sociale di Rovigo
TRA VILLE E GIARDINI – DOLCENERA
Musica Teatro Danza. Al via la XIII Edizione di Musikè
Condividi questo articolo
ByGiuseppe Bettiol
Follow:
Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
Articolo precedente Caorle, La Luna nel Pozzo 2025: 70 spettacoli dal mondo
Articolo successivo Teatro India, IF/INVASIONI (dal) FUTURO

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

NABUCCO, CARMEN, RIGOLETTO E AIDA In Arena, dal 21 al 24 Agosto, le ‘regine’ dell’estate 2025
Featured Opera Verona
La Buskeria, il festival internazionale di arte di strada
Fermo Spettacolo
Jazz sul mare, per la XX edizione del Festival Capraia Musica
Concerto Featured Livorno
CIVITAFESTIVAL 2025, al via la 37ª edizione
Festival/Rassegna