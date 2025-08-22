26 agosto

DEBUTTA “LA CITTÀ ABBANDONATA”, DEDICATA AI BAMBINI CHE IMPARANO A FARE LE PROPRIE PICCOLE SCELTE

“Il teatro siamo Noi” in scena il 26 agosto, alla Sagra di San Bortolo

ROVIGO (RO), 21 agosto 2025 – Era una città abbandonata con edifici cadenti e strade ingombre di macerie e rifiuti. Con questa ambientazione misteriosa e accattivante torna la rassegna di circo e teatro per tutti “Il teatro siete voi estate 2025”, con uno spettacolo originale, in prima assoluta, dedicato a bambini dai 6 anni in poi e famiglie: “La città abbandonata”, testo ispirato alle storie di Italo Calvino, portato in scena da “Il teatro siamo noi – compagnia”, con la regia di Matteo Campagnol, martedì 26 agosto, alle 21.15, in piazza San Bortolo, a Rovigo. Nel cast: Samuele Bin, Anna Callegaro, Angelo Gori, Sara Micovski. Durata 50 minuti. Una produzione ViviRovigo Aps, gruppo teatrale iscritto Fita. Ingresso gratuito in quanto inserito nel programma della 181ma sagra di San Bortolo, ma è caldamente consigliato di prenotare a ViviRovigo 347 6923420 o prenotazione@ilteatrosietevoi.it.

Questo spettacolo mixa teatro di prosa, ombre e figura ed è stato scritto a più mani dai giovani attori de “Il teatro siamo noi”, la compagnia di ViviRovigo. Il collettivo di età universitaria, è il fiore all’occhiello del progetto “Il teatro siete voi”, in quanto comprende il primo gruppo di ragazzini (ora cresciuti), che parteciparono ai primi laboratori, ormai, per loro, lontani, nel 2020, sotto la direzione prima di Emanuele Pasqualini e poi, sempre di Matteo Campagnol, entrambi registi e attori della veneziana Pantakin teatro. Di spettacoli ne hanno messi in scena tanti, anche complessi. Nel caso de “La città abbandonata” sono divenuti drammaturghi, poiché, pur ispirandosi alla fantasia e creatività di Italo Calvino, hanno completamente inventato la storia e scritto il testo, dopo aver seguito alcune lezioni di scrittura drammaturgica tenute da Marco Mattiazzo (Matricola zero, Gruppo Panta rei). Il regista Matteo Campagnol è attore professionista diplomato all’Accademia del Teatro stabile del Veneto con cui continua a collaborare, oltre a lavorare con Pantakin e Febo teatro. Come regista ha vinto le ultime edizioni del Premio Tomeo, il concorso teatrale per ragazzi prodotto da Irene Lissandrin e ViviRovigo.

“La città abbandonata – spiega Matteo Campagnol – è uno spettacolo che parla del concetto di scelta. Noi siamo quello che scegliamo di essere, e siamo solo noi i protagonisti della nostra storia. La città abbandonata si rivolge ai bambini in età scolare; a volte siamo troppo preoccupati di piacere agli altri o di fare solo quello che ci fa sentire ben accolti e ben voluti dal resto della nostra comunità. La città abbandonata – conclude – è un viaggio all’interno della poetica di Calvino, come viene presentata nella fattispecie ne ‘Il Barone Rampante’ e ‘Il Cavaliere Inesistente’”.

“È il primo lavoro che realizziamo dedicato appositamente ad un pubblico di bambini – commenta Irene Lissandrin, direttrice artistica de “Il Teatro Siete Voi” e dei laboratori teatrali di ViviRovigo. – I bambini sono un pubblico che sappiamo essere difficile, la cui attenzione va mantenuta sempre altissima su più fronti: azione, emozione e pensiero. Lo spettacolo è in preparazione da 10 mesi e l’emozione per il debutto è tantissima”.

Questa produzione ha il patrocinio del Comune di Rovigo assessorato alla Cultura di Erika De Luca.

Maurizio Pagliarello, presidente di ViviRovigo Aps commenta: “È un grande onore per ViviRovigo Aps, ente promotore, debuttare “a casa”, ovvero a San Bortolo di Rovigo, in occasione della 181esima Fiera di San Bortolo, nel cui teatro svolgiamo i corsi di teatro per ragazzi, grazie a due parroci fantastici: don Andrea e don Christian”.

LA RETE

IL TEATRO SIETE VOI Circo&Teatro per tutti – Estate 2025 è un progetto di Irene Lissandrin. Organizzato da ViviRovigo Aps ed il Circuito regionale multidisciplinare Arteven, Mic e Regione Veneto, il contributo e la collaborazione della Provincia di Rovigo con RetEventi e Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo. La collaborazione delle amministrazioni comunali di Rovigo, Adria, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Occhiobello, Porto Tolle, Porto Viro, San Bellino e Stienta.

Grazie a: Irsap Foundation, Bvr Banca del Veneto Centrale, Banca Adria Colli Euganei, Borsari, Polaris srl, Sustain Tech Hub, Baccaglini auto, Il Circolo di Rovigo.

IL TEATRO SIETE VOI

Associazione ViviRovigo

