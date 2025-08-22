giovedì 28 agosto alle ore 21.30

Festa di fine estate con la Contrada del Cavallo. A tutta birra la musica dei Jova Band e l’arte collettiva del Circo Nero Italia

Il capocontrada Marco Niccolini: “Alla nostra festa spettacoli ed eventi di alta qualità, vi stupiremo con effetti speciali!”

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, 21 agosto 2025. Il viaggio al trotto, proposto dai contradaioli bianco neri, porta fino al cuore della bella musica e del divertimento per il tradizionale appuntamento di fine estate organizzato dalla Contrada del Cavallo, una delle cinque realtà insieme a Gallo, Giglio, Leone e Torre che compone la dinamica associazione, autrice della spettacolare rievocazione storica del Carnevale medievale sancascianese.

Ispirato dal tempo in cui ideò la festa alcuni anni fa, il neocapocontrada Marco Niccolini e i suoi temerari compagni di brigata, i contradaioli del Cavallo, giovani e adulti di ogni età, sono pronti a sciorinare il ricco programma della festa che terrà banco da giovedì 28 a sabato 30 agosto nel piazzale dell’area ex Stianti, a San Casciano in Val di Pesa (via Terracini).

Si accendono dunque i riflettori sulla dodicesima edizione della Festa della Birra Horse Beer Fest che proporrà a cittadini e turisti una tre giorni densa di eventi, spettacoli musicali, intrattenimenti e giochi. “Quest’anno abbiamo voluto puntare sulla qualità artistica e la capacità di coinvolgimento degli spettacoli che si susseguiranno sul palco delle terrazze Stianti – commenta il capocontrada Marco Niccolini – una maratona di eventi di rilievo nazionale per rafforzare la matrice artistica, spettacolare della festa che poi rappresenta un po’ anche il tratto della nostra contrada, impegnata a costruire ogni anno narrazioni originali e di effetto nell’ambito del nostro amato Carnevale medievale sancascianese”.

Tanti gli appuntamenti da non perdere. Tra quelli più rilevanti il concerto della formazione Jova Band, in programma giovedì 28 agosto alle ore 21.30, preceduto dall’apericena delle ore 19 e l’attesissimo show messo in scena e interpretato dai performer di Circo Nero Italia, ballerini, attori, mangiafuoco e artisti di vario genere che si esibiranno sabato 30 agosto alle ore 22.30. La festa della Contrada del Cavallo non rinuncia al ballo e per venerdì 29 agosto propone una serata travolgente, animata dal Dj Set Jack O Mino. L’iniziativa propone anche l’organizzazione di giochi per grandi e piccini e beerpong. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune, la Pro Loco di San Casciano e il contributo di Chiantibanca. Info: Fb e Instagram Contrada del Cavallo.

dott.ssa Cinzia DUGO