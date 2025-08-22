Cinema la Compagnia Firenze

Somai Shinji – Nel tifone della giovinezza

Tre film in versione restaurata per (ri)scoprire la voce del cinema nipponico contemporaneo che ha saputo unire rigore formale e profondità emotiva. Somai Shinji è noto per il suo racconto delle fasi dell’esistenza più fragili e tumultuose: l’infanzia, l’adolescenza e età adulta. I suoi protagonisti affrontano crisi identitarie, conflitti familiari e il disorientamento di fronte a un mondo che spesso non offre punti di riferimento.

In programma:

P. P. RIDER (1983) | 25, 29 agosto e 4 settembre

TYPHOON CLUB (1985) | 26, 30 agosto e 1 settembre

MOVING (1993) | 28, 31 agosto e 2 settembre