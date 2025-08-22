Cinema la Compagnia Firenze

Car* cinefil*, da lunedì 25 riaccendiamo il proiettore e ripartiamo con un bel mix di toni, generi e paesi diversi.
Dal giappone, per La Compagnia Cult, arrivano tre film restaurati a firma di quello che Kiyoshi Kurosawa ha definito come “l’ultimo grande maestro nella storia del cinema giapponese”, ovvero Somai Shinji, noto per il suo racconto delle fasi dell’esistenza più fragili e tumultuose. Se non lo conoscete è il momento del recuperone: a La Compagnia trovate P. P. Rider, Typhoon Club e Moving.
Dalla Cina arriva invece Breve storia di una famiglia, una thriller familiare (variazione sul tema di “Teorema”, in cui un estraneo giunge a turbare un equilibrio familiare) che riflette anche sulla Cina della politica “post un-solo-figlio”.
In Presence Steven Soderbergh dà nuovamente sfogo alla sua vena sperimentale, girando un film sul paranormale… dal punto di vista del paranormale. Ma è solo una scusa per parlarci di altro.
Infine dall’Argentina recuperiamo un film passato un po’ in sordina nei cinema a Luglio ma che merita di trovare nuovo spazio: El Jockey ovvero il nuovo film assolutamente libero e travolgente, pieno di umorismo tragicomico, di Luis Ortega. Era in concorso a Venezia lo scorso anno! Recuperatelo.
Vi aspetiamo al solito posto: via Cavour, 50 rosso!