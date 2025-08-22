CinemaFirenze

Cinema la Compagnia Firenze

Redazione
Redazione
29

Contents
Somai Shinji – Nel tifone della giovinezzaPresenceBreve storia di una famigliaEl JockeyVa e vedi
Via Cavour 50/r, Firenze
www.cinemalacompagnia.it

Car* cinefil*, da lunedì 25 riaccendiamo il proiettore e ripartiamo con un bel mix di toni, generi e paesi diversi.

Dal giappone, per La Compagnia Cult, arrivano tre film restaurati a firma di quello che Kiyoshi Kurosawa  ha definito come “l’ultimo grande maestro nella storia del cinema giapponese”, ovvero Somai Shinji, noto per il suo racconto delle fasi dell’esistenza più fragili e tumultuose.  Se non lo conoscete è il momento del recuperone: a La Compagnia trovate P. P. RiderTyphoon Club Moving.

Dalla Cina arriva invece Breve storia di una famiglia, una thriller familiare (variazione sul tema di “Teorema”, in cui un estraneo giunge a turbare un equilibrio familiare) che riflette anche sulla Cina della politica “post un-solo-figlio”.

In Presence Steven Soderbergh dà nuovamente sfogo alla sua vena sperimentale, girando un film sul paranormale… dal punto di vista del paranormale. Ma è solo una scusa per parlarci di altro.

Infine dall’Argentina recuperiamo un film passato un po’ in sordina nei cinema a Luglio ma che merita di trovare nuovo spazio: El Jockey ovvero il nuovo film assolutamente libero e travolgente, pieno di umorismo tragicomico, di Luis Ortega. Era in concorso a Venezia lo scorso anno! Recuperatelo.

Vi aspetiamo al solito posto: via Cavour, 50 rosso!
RASSEGNA | da lunedì 25

Somai Shinji – Nel tifone della giovinezza

Tre film in versione restaurata per (ri)scoprire la voce del cinema nipponico contemporaneo che ha saputo unire rigore formale e profondità emotiva. Somai Shinji è noto per il suo racconto delle fasi dell’esistenza più fragili e tumultuose: l’infanzia, l’adolescenza e età adulta. I suoi protagonisti affrontano crisi identitarie, conflitti familiari e il disorientamento di fronte a un mondo che spesso non offre punti di riferimento.

In programma:
P. P. RIDER (1983) |  25, 29 agosto e 4 settembre
TYPHOON CLUB (1985) | 26, 30 agosto e 1 settembre
MOVING (1993) | 28, 31 agosto e 2 settembre
INFO SULLA RASSEGNA
FILM | da lunedì 25

Presence

Steven Soderbergh ci sorprende ancora una volta con la sua idea di cinema indipendente. Presence è una ghost story girata interamente in soggettiva che ci aiuta a riflettere sul presente e sul linguaggio cinematografico.

Questa settimana:
LUNEDì 25, ORE 17.00 e 21.00
MARTEDì 26, ORE 19.00
MERCOLEDì 27, ORE 21.00
INFO, TRAILER E BIGLIETTI
FILM | da lunedì 25

Breve storia di una famiglia

Dopo il successo riscosso al Soundance e al Festival di Berlino arriva in sala l’opera prima del regista Lin Jianjie. Un thriller che è anche racconto del microcosmo familiare nella Cina della politica “post un-solo-figlio” che mette sotto la lente d’ingrandimento segreti inconfessabili, aspettative deluse ed emozioni represse.

Questa settimana:
LUNEDì 25, ORE 15.00
MERCOLEDì 27, ORE 19.00
GIOVEDì 28, ORE 17.00 E 21.00
INFO, TRAILER E BIGLIETTI
FILM | da giovedì 28

El Jockey

“El Jockey è assurdo come la vita”. Luis Ortega conferma il suo sguardo originale, esplorando i temi dell’identità e del riscatto in un film assolutamente libero e travolgente, pieno di umorismo tragicomico.

Questa settimana:
GIOVEDì 28, ORE 15.00
INFO, TRAILER E BIGLIETTI
FILM | 8 settembre, ore 21.00

Va e vedi [versione restaurata]

In occasione dei 40 anni dall’uscita, Va’ e vedi torna al cinema lunedì 8 settembre, per un’unica imperdibile proiezione in versione restaurata. Proprio questa nuova versione è stata premiata come Migliore restauro al Festival del Cinema di Venezia del 2017.
INFO E BIGLIETTI

You Might Also Like

ESTATE a CORTE 2023
Nick Cave torna sul grande schermo con ”This much I know to be true” di Andrew Dominik
Giovanni Allevi al Musart Festival 2025
Retrospettiva di film dedicata a Morricone e Leone al Supercinema
“RI-SPOGLIATI!!!” con La Compagnia delle Seggiole all’Easy Living!
Condividi questo articolo
Articolo precedente Sconcerto Rock con Gene Gnocchi e la sua Band
Articolo successivo Jova Band

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

NASCE IL CORO DI VOCI BIANCHE DI FONDAZIONE AREN
Evento Verona
Il teatro siamo Noi
Prosa Rovigo
Jova Band
Firenze Spettacolo
Cinema la Compagnia Firenze
Cinema Firenze