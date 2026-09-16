Amélie – Il Musical, da ottobre il tour

Il musical con Giulia Ottonello da ottobre in tournée nazionale

Tratto dall’omonimo film campione d’incassi amato in tutto il mondo, “Amélie – Il Musical” porta in scena la magia e la poesia della celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Tra i tavolini del “Café des 2 Moulins” sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano dando vita a una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Al centro del racconto c’è una ragazza capace di trasformare i gesti più semplici in frammenti di meraviglia.

Il ruolo della protagonista, Amélie Poulain, è affidato a Giulia Ottonello. L’attrice e cantante italiana ha consolidato la sua carriera nel teatro musicale interpretando numerosi ruoli da protagonista in diverse produzioni teatrali nazionali.

L’opera, basata sul lungometraggio cinematografico “Il favoloso mondo di Amélie”, scritto da Jean-Pierre Jeunet e Guillaume Laurant, giunge in Italia dopo un articolato percorso internazionale. Nato a New York nel 2017 con il debutto a Broadway (che vedeva nel ruolo principale la candidata al Tony Award Phillipa Soo), il musical è stato successivamente riadattato per la pluripremiata versione londinese del West End.

La realizzazione teatrale italiana, prodotta da Ad Astra Entertainment in co-produzione con Compagnia delle Formiche e Fabrizio di Fiore Entertainment & Fdf Gat, prevede un cast totale di quattordici performer. L’opera – che si avvale delle musiche originali di Daniel Messé, delle liriche di Daniel Messé eNathan Tysen e del libretto di Craig Lucas – è interamente cantata dal vivo in lingua italiana.

L’adattamento italiano dei testi e delle liriche è stato curato da Alessio Fusi. La regia e le coreografie sono firmate da Eugenio Contenti, con la direzione musicale di Fabio Serri.

Con uno sguardo curioso Amélie osserva il mondo, fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese e le persone che lo attraversano. Aiutando gli altri a trovare la felicità, Amélie scoprirà finalmente anche il coraggio di lasciarsi guidare dal proprio cuore. A darle voce e anima sul palco, la straordinaria Giulia Ottonello, interprete intensa e raffinata.

Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma a un universo sospeso tra realtà e fantasia.

Con un cast di quattordici performer, “Amélie – Il Musical” è un viaggio emozionante dentro la bellezza nascosta delle cose all’apparenza insignificanti. Un inno alla vita, alla gentilezza e al coraggio di amare.

Il gesto di rompere la crosta della crème brûlé con la punta del cucchiaino

è uno dei piccoli piaceri che lei ama di più.