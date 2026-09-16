Teatro Giuseppetti di Tivoli, la stagione 2026/2027

Sette spettacoli con alcuni fra i maggiori protagonisti della scena nazionale

Il Comune di Tivoli e ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, presentano al Teatro Giuseppetti di Tivoli la Stagione Teatrale 2026/2027, un cartellone di sette spettacoli che riunisce alcuni dei protagonisti più riconoscibili della scena italiana e mette in dialogo drammaturgia contemporanea, grandi testi del teatro e differenti linguaggi della scena.

Ad inaugurare la stagione sarà, martedì 3 novembre alle ore 21.00, Tutti gli uomini che non sono, diretto e interpretato da Paolo Calabresi, con Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico. Lo spettacolo ripercorre l’incredibile storia realmente accaduta delle trasformazioni di Calabresi in personaggi realmente esistenti, nate in seguito ad alcuni eventi traumatici e diventate per l’attore un modo sorprendente di attraversare una fase difficile della propria vita. Una vicenda che intreccia trasformismo, identità, mestiere dell’attore e vita privata.

Martedì 24 novembre alle ore 21.00 sarà la volta di Le ultime lune di Furio Bordon, con Alessandro Haber e Silvia Siravo, per la regia di Paolo Valerio. Scritto nei primi anni Novanta e portato per la prima volta in scena nel 1995 da Marcello Mastroianni, il testo affronta con poesia e dolorosa sincerità la fragilità della vecchiaia. Al centro, un anziano professore che, nell’attesa di lasciare la propria casa per trasferirsi in una casa di riposo, dialoga con il ricordo della moglie scomparsa, tra tenerezza, memoria e paura del tempo che passa.

Il cartellone proseguirà lunedì 7 dicembre alle ore 21.00 con Marcinelle, storia di minatori, di e con Ariele Vincenti, con Francesco Cassibba, Sarah Nicolucci, Giacomo Rasetti, Vincenzo Tosetto. Lo spettacolo racconta la storia degli italiani partiti per lavorare nelle miniere belghe: il viaggio, le durissime condizioni di vita e di lavoro, la discriminazione, i piccoli momenti di quotidianità e infine la tragedia di Marcinelle.

Il nuovo anno si aprirà lunedì 25 gennaio alle ore 21.00 con Antigone di Jean Anouilh, con Silvia Battaglio, Ilaria Drago, Manuela Kustermann, Roberto Latini e Francesca Mazza, per la regia di Roberto Latini. Una nuova occasione di confronto con una delle figure archetipiche del teatro di ogni tempo, capace di attraversare secoli, culture e visioni continuando a interrogare il nostro essere umani e il nostro rapporto con le parole e con la scena.

Lunedì 22 febbraio alle ore 21.00 arriverà al Teatro Giuseppetti Io di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, con Antonio Rezza, quadri di scena di Flavia Mastrella e (mai) scritto da Antonio Rezza. Una successione vertiginosa di figure, situazioni e invenzioni linguistiche e sceniche dà vita all’universo inconfondibile di RezzaMastrella, in cui corpo, parola e immagine scardinano continuamente le convenzioni della rappresentazione.

Lunedì 15 marzo alle ore 21.00 sarà in scena Misurare il salto delle rane di Carrozzeria Orfeo, con Elsa Bossi, Marina Occhionero e Chiara Stoppa, drammaturgia di Gabriele Di Luca, regia di Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti. Una dark comedy ambientata in un piccolo paese di pescatori negli anni Novanta, dove tre donne di generazioni diverse sono unite da un lutto avvenuto vent’anni prima. Un’indagine poetica e tragicomica sulla condizione umana contemporanea, in cui tre età e tre mondi si intrecciano tra assenze, rinascite, alleanze e complicità, ponendo al centro della narrazione il femminile.

A chiudere la stagione, martedì 13 aprile alle ore 21.00, sarà Qualcosa è andato storto!, scritto, diretto e interpretato da Carlo Buccirosso, con Elvira Zingone, Peppe Miale, Fiorella Zullo, Stefania Aluzzi, Matteo Tugnoli, Fabrizio Miano e Tilde De Spirito. Protagonista è Corrado Postiglione, modesto avvocato di provincia costantemente alle prese con le vicissitudini e le controversie della propria numerosa famiglia. Quando tutto sembra finalmente poter andare per il meglio, però, arriva l’imponderabile a sconvolgere ancora una volta gli equilibri.

Sette appuntamenti che compongono una stagione dalla forte identità artistica, capace di affiancare interpreti molto amati dal pubblico ad alcune delle esperienze più riconoscibili della scena contemporanea italiana. Da Alessandro Haber a Paolo Calabresi e Carlo Buccirosso, dalla ricerca teatrale di RezzaMastrella e Roberto Latini alla drammaturgia di Carrozzeria Orfeo, il cartellone attraversa registri e forme differenti, alternando comicità e racconto civile, memoria e teatro d’autore, classici riletti dal presente e nuove scritture.

INFO E CONTATTI

ABBONAMENTI

Rinnovo abbonamenti: dal 16 settembre all’8 ottobre

Nuovi abbonamenti: dal 9 ottobre

Abbonamento intero: € 126,00 + € 3,00 prev.

Abbonamento ridotto: € 112,00 + € 3,00 prev.

Abbonamento “Sostenitori del Teatro”: prime 6 file I settore, prime 2 file II settore e prime 2 file galleria: € 140,00 + € 3,00 prev.

BIGLIETTI

Inizio vendita online e al botteghino: dal 23 ottobre

Intero: € 24,00 + € 2,00 prev.

Ridotto: € 22,00 + € 2,00 prev.

Botteghino: apertura da giovedì a domenica e nei giorni di spettacolo dalle ore 16.00 all’inizio dello spettacolo.

CONTATTI

Teatro Giuseppetti

Vicolo dell’Inversata, 5 – Tivoli

Tel. 0774 335087

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www.teatrogiuseppetti.it