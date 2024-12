Pezzi Unici – Samusà

Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna

La Grande Prosa | Musica | Danza | Circo Contemporaneo

Pezzi Unici

RASSEGNA TRASVERSA

Stagione 2024 – 2025

ITC2000

Samusà

scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan,

Francesco Freyrie e Daniele Prato insieme con Federico Tiezzi

con Virginia Raffaele

regia Federico Tiezzi

produzione ITC2000 | distribuzione Terry Chegia

giovedì 19 e venerdì 20 dicembre – ore 20.30 | sabato 21 dicembre – ore 19.30

Teatro Massimo – Cagliari

Il talento e l’ironia di Virginia Raffaele in “Samusà”, il nuovo spettacolo della poliedrica attrice, imitatrice e conduttrice radiofonica e televisiva, scritto con Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato e Federico Tiezzi (che firma la regia), produzione ITC2000 e distribuzione Terry Chegia, in cartellone giovedì 19 e venerdì 20 dicembre alle 20.30 e sabato 21 dicembre alle 19.30 al Teatro Massimo di Cagliari per un triplice appuntamento (già sold out) con la rassegna “Pezzi Unici” organizzata dal CeDAC Sardegna.

Una pièce coinvolgente in cui l’artista romana, nata in una famiglia di giostrai, racconta la sua storia, dall’infanzia in un Luna Park agli inizi della sua carriera, con il trio comico Due Interi e un Ridotto con Danilo De Santis e Francesca Milani, gli spettacoli teatrali accanto a Ivana Monti, Carlo Croccolo e Max Tortora, fino alla collaborazione con Lillo & Greg, i films di Michele Placido, Giovanni Veronesi e Fausto Brizzi, Fabio De Luigi e Riccardo Milani, le serie tv, la radio e la partecipazione a programmi come Bla Bla Bla, Domenica in, Mai Dire Grande Fratello Show e Victor Victoria / Niente è come sembra, Quelli che il calcio, Striscia la notizia, Amici di Maria De Filippi, Stasera casa Mika e Facciamo che io ero, il suo Colpo di Luna e LOL / Chi ride è fuori senza dimenticare il Festival di Sanremo.

Sul palco Virginia Raffaele (Premio Speciale – Premio Flaiano 2023 e Nastro d’Argento 2024 per “Un mondo a parte” di Riccardo Milani) rievoca il mondo fantastico del Luna Park e propone alcune delle sue più riuscite imitazioni di personalità di spicco della cultura, della politica e dello spettacolo, spaziando tra diversi registri in questa sua narrazione autobiografica per quadri, per divertire, commuovere e far pensare. «Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela» – racconta l’artista –. «Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti».

Per saperne di più: www.cedacsardegna.it – www.teatromassimocagliari.it

COMUNICATO del 17.12.2024

Una autobiografia d’artista con l’affascinante e coinvolgente one-woman-show dove la versatile e brillante attrice, imitatrice e conduttrice radiofonica e televisiva romana si racconta, tra ricordi d’infanzia e episodi e incontri significativi della sua intensa carriera: nata da una famiglia di artisti circensi e cresciuta tra le attrazioni (e le distrazioni) di un Luna Park all’EUR, Virginia Raffaele (Premio Speciale per “Samusà” al Premio Flaiano 2023 e Nastro d’Argento come miglior attrice di commedia per “Un mondo a parte” di Riccardo Milani, Premio Anna Magnani 2024 e Premio Eleonora Duse 2022), diplomata all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale e perfezionatasi nella danza classica e moderna all’Accademia Accademia Nazionale di Danza di Roma, conosciuta e amata dal grande pubblico grazie alle numerose apparizioni sul piccolo schermo, spazia fra teatro e cinema, radio e televisione alternando differenti registri, dalla comicità intelligente e irriverente alla satira.

In “Samusà” – un titolo che rimanda al linguaggio dei giostrai, un invito a fare silenzio prima dell’inizio dello spettacolo, per creare la giusta atmosfera – l’artista ripercorre la sua storia dall’età dell’innocenza e dei giochi agli esordi sul palcoscenico con il trio Due Interi e un Ridotto con Danilo De Santis e Francesca Milani accanto a commedie classiche come “Le nuvole”, di Aristofane per la regia di Vincenzo Zingaro e il “Plautus” da Plauto con Carlo Croccolo, tra “L’amore di don Perlimplino per Belisa” di Federico García Lorca con la regia di Pino Ferrara a “Zorro e la foresta incantata”, di Attilio Marangon per la regia di Roberto Gandini fino a testi contemporanei come “Sottobanco” di Domenico Starnone, con Ivana Monti, “Doppia Coppia” di e con Max Tortora e “Iressa” di Lorenzo Gioielli. Un capitolo a parte merita il fecondo sodalizio con Lillo & Greg, da “The Blues Brothers – il Plagio” a “La Baita degli spettri”, “Far West Story” e “Intrappolati nella commedia”, alla trasmissione “610 (sei uno zero)” su Rai Radiodue al film “Lillo e Greg – The movie!”. Sul grande schermo Virginia Raffaele, nel cast di “Romanzo Criminale” di Michele Placido privilegia i toni della commedia, da “Faccio un salto all’Avana” con la regia di Dario Baldi con Enrico Brignano e Francesco Pannofino a “Com’è bello far l’amore” di Fausto Brizzi, “L’ultima ruota del carro” e “Una donna per amica” di Giovanni Veronesi, “Tre di troppo” di Fabio De Luigi e “Un mondo a parte” di Riccardo Milani, oltre a una moderna favola come “Denti da squalo” di Davide Gentile con Claudio Santamaria e Edoardo Pesce.

In tv partecipa a trasmissioni come “Mai Dire Grande Fratello Show”, “Bla, Bla, Bla” di e con Lillo & Greg, “Victor Victoria” e “Fratelli e sorelle d’Italia,” “Quelli che il calcio”, “Dov’è Mario?”, “Amici di Maria De Filippi” e “Stasera casa Mika”, “Facciamo che io ero” (di cui è autrice e conduttrice) e la miniserie “Come quando fuori piove” in cui interpreta le quattro protagoniste, oltre al programma cult “Lol2 Lol2” e al suo “Colpo di Luna”. Sulla ribalta del Festival di Sanremo – come ospite o conduttrice accanto a Carlo Conti con Gabriel Garko e Madalina Ghenea e insieme con Claudio Baglioni e Claudio Bisio Virginia Raffaele dà prova del suo talento istrionico e della sua vis comica, conduce di Concerto del Primo Maggio con Francesco Pannofino nel 2012 e gli MTV Awards 2013. E ancora appare in varie serie tv come “Il maresciallo Rocca”, “NormalMan” e “Gigolò per caso”.

Camaleontica attrice e doppiatrice – da Morticia Addams ne “La famiglia Addams”, Zia Cass Hamada in “Big Hero 6” e Speranza Superior in “I Croods 2 / Una nuova era” – Virginia Raffaele è famosa specialmente per le sue imitazioni, da Marina Abramović a Jessica Rabbit, da Barbara Alberti a Malika Ayane e Bianca Berlinguer, Maria Elena Boschi, Roberta Bruzzone, Carla Fracci e Sabrina Ferilli, Melania Trump e Pippa Middleton, Donatella Versace, Patty Pravo, Ornella Vanoni e Sandra Milo. Figure di spicco della cultura e della politica oltre che del mondo dello spettacolo, accanto a personaggi inventati come Carola Ansaldi, Vanessa, la portinaia di Via Olgettina e la sessuologa Olinda Farnesini, Sharon Cenciarelli, Annamaria Chiacchiera, la poetessa Paula Gilberto Do Mar e Giorgiamaura, Frau Kruger, Data Von Duta e la Signora Cassani, Zizzania, Saveria Foschi Volante, Gregoria Barbiero Bonanni e la signorina buonasera Donata Stirpe.

“Samusà” è una narrazione per quadri, ispirata alla vita e alla carriera di Virginia Raffaele che ricorda la propria infanzia, tra le avventure di una novella Alice in una sorta di Paese delle Meraviglie e il suo sguardo di bambina abitante di un colorato “paese” dei balocchi” e ripercorre la propria carriera da attrice di teatro, poi approdata al cinema e alle serie tv, a comica e cabarettista, a speaker radiofonica e conduttrice televisiva, con la sua capacità di trasformarsi e reinventarsi, oltre che di prestare volto e voce a personaggi veri o immaginari.

“Samusà” è una sorta di personalissimo “amarcord”, una autobiografia in forma di spettacolo in cui si alternano registri differenti, un’intensa e riuscita prova d’attrice e affabulatrice, imitatrice e perfino cantante costruita su misura per i molteplici talenti di Virginia Raffaele, che ritorna al teatro dopo il successo di “Performance” con la regia di G. Solari con uno one-woman-show capace di far emozionare e divertire sognare e… pensare.

INFO & PREZZI

CAGLIARI – Pezzi Unici

biglietti (posto unico)

Platea: 35,00 euro

biglietteria@cedacsardegna.it

BoxOffice Sardegna – viale Regina Margherita n.43 – Cagliari – tel. 070 / 657428

prevendite online:www.vivaticket.it

https://www.vivaticket.com/it/ ticket/virginia-raffaele- samusa/249637