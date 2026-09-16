Concerti della Filarmonica della Scala, la 45esima stagione

Beethoven al centro: la Stagione 2027 della Filarmonica della Scala nel segno delle grandi Ouverture

S’inaugura lunedì 25 gennaio 2027 al Teatro alla Scala la quarantacinquesima Stagione di Concerti della Filarmonica della Scala realizzata con il sostegno del Main Partner UniCredit.

Il 2027 segna il bicentenario della morte di Ludwig van Beethoven, e la Filarmonica della Scala ha scelto di attraversare l’anniversario non con un omaggio isolato, ma con un disegno che percorre l’intera Stagione: ogni concerto si apre con una delle nove Ouverture del compositore di Bonn, in un ciclo che restituisce, appuntamento dopo appuntamento, l’arco completo della sua produzione per il teatro e per l’occasione. Il progetto trasforma Beethoven nel punto di osservazione dal quale leggere l’intero cartellone: la sua figura, la sua eredità, il lascito per i compositori successivi e le possibilità che da lui si sono aperte.

Le connessioni che questo disegno rende visibili attraversano un secolo e mezzo di storia della musica. Per l’inaugurazione Myung-Whun Chung sceglie l’Ouverture da Coriolano e le accosta la Symphonie fantastique di Berlioz e la Fantasia scozzese di Bruch (25 gennaio). Il Secondo Concerto per pianoforte di Brahms, che Lorenzo Viotti affianca all’Ouverture del Fidelio (8 marzo), è il capolavoro nel quale il compositore amburghese misura la propria voce sinfonica di fronte al modello beethoveniano, senza temerlo. La Passacaglia op. 1 di Webern, nel concerto diretto da Simone Young (19 aprile), dialoga con l’Ouverture Leonore n. 3 e con la Ricercata a sei voci di Bach nell’orchestrazione dello stesso Webern: un percorso a ritroso, dalla Seconda Scuola di Vienna fino alle radici contrappuntistiche del Seicento, che la direttrice australiana racconta come ricerca di un suono «carnoso, espressivo», più vicino alla tradizione che alla musica contemporanea. Michele Mariotti (22 marzo) fa dialogare l’arco narrativo dell’Egmont beethoveniano con la Spagna immaginata da Saint-Saëns e da Manuel de Falla, ritrovata in autunno nella Symphonie espagnole di Lalo che Gianandrea Noseda accosta alla Sinfonia n. 7 di Dvořák (10 ottobre), altro capitolo della ricerca ottocentesca di un’identità musicale nazionale attraverso il canto popolare.

Il repertorio russo, filo che negli ultimi anni ha segnato con continuità la programmazione della Filarmonica, ritorna nel Secondo Concerto per pianoforte di Šostakóvič, diretto e suonato da Lahav Shani con i Münchner Philharmoniker, orchestra ospite della stagione (8 febbraio); nel Terzo Concerto di Rachmaninov che Riccardo Chailly affronta con Kirill Gerstein (24 maggio) e, in chiusura di Stagione, nel debutto di Stanislav Kochanovsky con il Concerto per violino di Šostakóvič e la Terza Sinfonia di Rachmaninov (24 ottobre): due opere nate dall’esilio e dalla censura, specchio dei rispettivi autori.

La Stagione 2027 conferma un tratto ormai distintivo della programmazione degli ultimi anni: la presenza di grandi solisti internazionali accanto a un numero significativo di debutti. Apre la Stagione il violinista Nikolaj Szeps-Znaider, al fianco di Myung-Whun Chung (25 gennaio); seguono, tra gli altri, il violoncello di Sol Gabetta (22 marzo), il pianoforte di Nikolai Lugansky (8 marzo) e quello di Yefim Bronfman (3 maggio), fino al ritorno di Kirill Gerstein con Riccardo Chailly (24 maggio). Debuttano alla Filarmonica il violinista canadese James Ehnes che il 10 ottobre affianca Gianandrea Noseda, e il direttore russo Stanislav Kochanovsky accompagnato dal violinista Sergej Khachatryan (24 ottobre). Debutta in stagione anche il trentatreenne Thomas Guggeis (22 febbraio), tra i più promettenti direttori della sua generazione, mentre l’8 febbraio saranno ospiti per la prima volta i Münchner Philharmoniker, guidati dal loro nuovo direttore Lahav Shani, anche in veste di pianista solista.

Tra le novità della Stagione 2027, la Filarmonica della Scala annuncia il calendario completo delle Prove Aperte a scopo benefico, il cui ricavato sarà interamente devoluto ad associazioni del territorio, per il terzo anno individuate tra i soggetti maggiormente impegnati nel contrasto alla povertà educativa. La Stagione affianca cinque dei concerti in cartellone: domenica 24 gennaio (Myung-Whun Chung, Nikolaj Szeps-Znaider) a sostegno di Fondazione Chiara Costanzo e Fondazione Ospedale Niguarda; domenica 21 febbraio (Thomas Guggeis) a sostegno di Insieme nelle Terre di mezzo ODV; domenica 21 marzo (Michele Mariotti, Sol Gabetta) a sostegno di Project for People; domenica 18 aprile (Simone Young) a sostegno di Bambini senza sbarre; domenica 10 ottobre (Gianandrea Noseda, James Ehnes) a sostegno de L’amico Charly. Le Prove Aperte rappresentano da anni uno dei tratti distintivi dell’impegno sociale della Filarmonica, nell’ambito del più ampio progetto Open Filarmonica.

L’intero progetto della Stagione 2027 sarà presentato alla stampa e al pubblico in occasione di una conferenza stampa dedicata, la cui data sarà comunicata prossimamente.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi commenta: «Con la nuova stagione 2027 la Filarmonica della Scala celebra Beethoven e conferma il ruolo centrale che da sempre svolge nella vita culturale di Milano: portare sul palcoscenico alcuni tra i più grandi interpreti della scena internazionale, valorizzare i giovani talenti e, insieme, rafforzare il legame con la città attraverso progetti di apertura e partecipazione. Le Prove Aperte a scopo benefico, i programmi per le scuole e le iniziative di Open Filarmonica sono espressione concreta di questa visione: una grande istituzione musicale che non si limita a proporre l’eccellenza artistica, ma la mette al servizio della comunità».

Il Presidente della Filarmonica della Scala Maurizio Beretta dichiara: «Ogni Stagione della Filarmonica nasce dalla volontà di offrire un progetto artistico di grande qualità e di rinnovare un impegno che da oltre quarant’anni accompagna la vita dell’Orchestra: accanto alla Stagione di concerti si rafforzano ogni anno le Prove Aperte a scopo benefico, i progetti educativi nelle scuole, le borse di studio dedicate ai giovani musicisti e le iniziative di Open Filarmonica. Desidero ringraziare i Professori dell’Orchestra, i Sostenitori, i Partner e le Istituzioni che rendono possibile questo percorso».

Il Direttore Artistico Damiano Cottalasso aggiunge: «La Stagione 2027 propone un calendario di altissimo profilo, che riunisce alcuni dei più autorevoli direttori e solisti della scena internazionale, tra prestigiosi ritorni e nuovi debutti. Nel 2027 ricorre il bicentenario della morte di Ludwig van Beethoven, che la Filarmonica celebrerà aprendo ogni concerto con una delle nove Ouverture: un omaggio originale che accompagnerà il pubblico per tutto l’anno».

L’Amministratore Delegato di UniCredit Andrea Orcel dichiara: «Anche in occasione della Stagione 2027, UniCredit è orgogliosa di affiancare la Filarmonica della Scala, dando continuità a una partnership che dura da oltre vent’anni. Sostenere un’eccellenza che appartiene al patrimonio culturale italiano e che, grazie alla sua vocazione internazionale, continua a ispirare persone e comunità ben oltre i confini del Paese è per noi motivo di orgoglio e riflette il nostro impegno nel promuoverne il valore. Crediamo che sostenere la cultura significhi investire nel futuro, contribuendo a costruire una società più aperta, inclusiva e ricca di opportunità».

Con oltre 700 concerti in tutto il mondo dalla sua fondazione, la Filarmonica della Scala conferma anche nel 2027 la propria vocazione internazionale, dagli Stati Uniti con Riccardo Chailly all’Asia con Myung-Whun Chung, passando dalle più prestigiose sale d’Europa. Nel 2027 l’orchestra è in tournée con Riccardo Chailly per due concerti a Siviglia e Madrid insieme a Gautier Capuçon (20 e 21 gennaio); e per cinque date a maggio nelle capitali musicali europee, al fianco del pianista Kirill Gerstein: dal Musikverein di Vienna (26-27 maggio), all’Elbphilharmonie di Amburgo (30 maggio), dalla Philharmonie di Parigi (1° giugno) al Bozar Centre for fine Arts a Bruxelles (31 maggio). Il calendario completo delle tournée sarà disponibile sul sito www.filarmonica.it.

Proseguono le iniziative per il sociale di Open Filarmonica, realizzate con il Main Partner UniCredit e riconosciute nel 2024 dal Comune di Milano con l’Ambrogino d’oro. Oltre alla Stagione delle Prove Aperte, continua nel 2027 Sound, Music!, il progetto didattico sulla musica sinfonica che ogni anno coinvolge mille piccoli spettatori delle scuole primarie milanesi: questa edizione è dedicata a Ludwig van Beethoven ed è in programma venerdì 9 (recite scolastiche) e sabato 10 aprile (recita per bambini e famiglie). Da oltre dieci anni le borse di studio “Maura Giorgetti” rappresentano un importante trampolino per giovanissimi talenti: fino a lunedì 14 settembre sono aperte le iscrizioni (www.filarmonica.it) per giovani studenti europei di arpa e percussioni/timpani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Ai migliori candidati di ciascuna categoria sarà assegnata una borsa di studio del valore di 4.000 €. In palio anche l’UniCredit Award, un ulteriore riconoscimento economico del valore di 1000€ che UniCredit corrisponderà al più giovane musicista ammesso alla prova finale prevista per il 4 dicembre 2026.

Biglietti e abbonamenti

La prelazione per il rinnovo degli abbonamenti in palco e platea potrà essere esercitata da lunedì 14 a venerdì 25 settembre 2026, presso la filiale UniCredit in via Verdi 7, Milano, nei seguenti orari: 9.30 – 13.20 / 14.30 – 16.00, dal lunedì al venerdì.

Il rinnovo degli abbonamenti dei posti in galleria per la Stagione 2025 si effettuerà presso la sede dell’Associazione in Piazza Diaz, 6, il giorno 23 ottobre 2026 nei seguenti orari: ore 10.00 – 13.00 / 14.00 –17.00

Per nuove sottoscrizioni scrivere a biglietteria@filarmonica.it

I biglietti dei concerti (€10/120) sono in vendita online all’indirizzo web https://filarmonica.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket (https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv)

Eventuali rimanenze saranno in vendita presso la sede della Filarmonica, Piazza Diaz n.6 a partire dal venerdì precedente ogni concerto nei soli giorni feriali (ore 10-13 / 14-17), la biglietteria del Teatro alla Scala, Piazza Ghiringhelli la sera del concerto, ore 18-20.

Sostenitori

La Filarmonica della Scala è l’unico esempio italiano di orchestra interamente finanziata da soggetti privati. L’attività è sostenuta dal Main Partner UniCredit, con il supporto degli Sponsor Allianz ed Esselunga S.p.A. Sono Mecenati Ali Lavoro, Bracco Spa, R. F. Celada S.p.A., Rosetti Marino S.p.A., Prada Bianchi Marina e Terna S.p.A. Sono Sostenitori tutti gli abbonati che ogni anno rinnovano la propria sottoscrizione, contribuendo alla realizzazione della Stagione di Concerti.