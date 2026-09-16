Al Teatro Regio c’è la prima Accademia di Canto corale

Promossa dalla Fondazione, in collaborazione con la cooperativa “Artisti del Coro di Parma” e il conservatorio della città “A. Boito”

Nasce al Teatro Regio di Parma la prima Accademia di Canto Corale, un nuovo percorso di alta formazione professionale dedicato agli artisti del coro che desiderano perfezionare le proprie competenze vocali, musicali e interpretative e prepararsi a una carriera nel mondo dello spettacolo dal vivo.

Promossa dalla Fondazione Teatro Regio di Parma, in collaborazione con la Cooperativa “Artisti del Coro di Parma” e il Conservatorio “A. Boito” di Parma, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Fondo Sociale Europeo Plus (Operazione Rif. PA 2025-25391/RER approvata con DGR n. 2030 del 09/12/2025 e cofinanziata con risorse del Fse+ e della Regione Emilia-Romagna), l’Accademia si rivolge a giovani cantori maggiorenni residenti o domiciliati in Emilia-Romagna e selezionerà 12 allievi per un percorso completamente gratuito che si svolgerà da fine ottobre 2026 a giugno 2027.

Con una durata complessiva di 500 ore, suddivise in 350 ore di lezioni e 150 di project work, il corso affronterà tutti gli aspetti della professione dell’artista del coro: tecnica vocale, lettura musicale a prima vista, repertorio lirico, operistico e sinfonico, arte scenica, lavoro d’insieme, organizzazione professionale e sicurezza negli ambienti di spettacolo. Le lezioni saranno affidate a docenti, professionisti e vocal coach specializzati nel repertorio lirico-sinfonico.

Uno degli elementi distintivi dell’Accademia sarà il forte legame con la pratica professionale: gli allievi avranno infatti l’opportunità di partecipare a laboratori, seminari, incontri con direttori d’orchestra, maestri del coro, registi e artisti, oltre a vivere esperienze formative all’interno delle attività produttive del Teatro Regio di Parma e dei partner del progetto. Partecipare all’Academia di Canto Corale potrà offrire anche l’occasione, agli allievi più meritevoli, di essere vicino ai meccanismi di produzione e, sempre nel rispetto delle normali procedure di selezione, di essere segnalati per eventuali collaborazioni con il Coro del Teatro Regio di Parma nell’ambito delle stagioni del Teatro Regio e del Festival Verdi.

Il percorso rappresenta quindi una concreta occasione di inserimento nel settore musicale e teatrale, in un ambito professionale che richiede competenze sempre più specialistiche. Ad ogni allievo verrà rilasciato un attestato di frequenza e sarà assegnata una borsa di studio di 500 euro.

L’Accademia di Canto Corale arricchisce ulteriormente l’offerta formativa del Teatro Regio di Parma, da anni punto di riferimento nella formazione dei professionisti dello spettacolo attraverso percorsi riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 1° ottobre 2026 attraverso la piattaforma online del Teatro Regio di Parma. Le selezioni si svolgeranno il 15 e 16 ottobre 2026.

Per informazioni e iscrizioni: Accademia di Canto Corale – I edizione – Teatro Regio di Parma