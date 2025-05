Accademia di Santa Cecilia, Daniele Gatti fra Strauss e Wagner

Giovedì 29 maggio ore 19.30, venerdì 30 maggio ore 20.30, sabato 31 maggio ore 18

torna a Santa Cecilia per il suo secondo appuntamento in stagione previsto giovedì 29 maggio ore 19.30, (con repliche venerdì 30 maggio ore 20.30 e sabato 31 maggio ore 18), in Sala Santa Cecilia. Per il direttore italiano, di recente nominato nuovo Direttore Principale della Sächsische Staatskapelle Dresden, prosegue l’esplorazione del repertorio romantico tedesco con alcuni estratti dal Crepuscolo degli dèi di Wagner e il travolgente poema sinfonico di Strauss Vita d’eroe. Un confronto tra eroi, quello della mitologia, il Sigfrido di Wagner e quello del compositore, eroe moderno, nell’autobiografico poema sinfonico di Richard Strauss.

Si apre la serata con alcuni estratti provenienti dal Crepuscolo degli dèi, ultimo dramma dellla Tetralogia del Ring, conclusione della saga nibelungica che si apre con l’ammonizione profetica della divinità pagana Erda, recitante: “Tutto quel che è, finisce!”. L’immagine del ‘crepuscolo degli dèi’ ricorrere nella mitologia nordica per indicare la fine del mondo. Richard Wagner attinge a questo immaginario per scrivere e comporre la sa opera, concepita originariamente nel 1848 ma rappresentata la prima volta solo nel 1976 – periodo durante il quale Wagner lavora all’intera Tetralogia. Il rapporto tra il Crepuscolo degli dèi e Santa Cecilia è tanto ricco quanto particolare: l’unica esecuzione integrale dell’opera risale infatti al 1991 on la direzione di Giuseppe Sinopoli; mentre invece una selezione di estratti è stata portata più volte in concerto, la prima volta nel 1899 sotto la bacchetta di Giuseppe Martucci nella Sala Accademica di via dei Greci, in seguito con direttori di varia estrazione, quali Pietro Mascagni, Arturo Toscanini, Leopold Stokowski.

A seguire, Gatti dirigerà Vita d’eroe, concepito da Strauss, nel 1897-98, insieme al Don Chìsciotte e forma con esso un dittico sulla figura dell’eroe, nella concezione romantica dell’intrepido idealista e dell’artista sognatore.

Il poema musicale evoca l’immagine di un artista combattivo, appassionato, una figura ideale alla quale Strauss dà anche i tratti della sua vita nella sfera creativa e sentimentale. Lo scrittore e musicologo Romain Rolland, ammiratore di Strauss, espresse su questo poema il seguente giudizio: «Opera straordinaria, inebriata d’eroismo, colossale, barocca, triviale, sublime. Un eroe omerico vi si dibatte in mezzo ai sogghigni della folla stupida, branco d’oche strillone e zoppicanti. Nessun dubbio che il pensiero di Beethoven abbia spesso ispirato, stimolato, guidato quello di Strauss. Ma l’eroe di Strauss è ben diverso da quello di Beethoven…».

Daniele Gatti

Diplomato in composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Daniele Gatti è il Direttore principale della Staatskapelle di Dresda. È anche Consulente artistico della Mahler Chamber Orchestra. È stato Direttore principale del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e Direttore Musicale del Teatro dell’Opera di Roma. Precedentemente ha ricoperto ruoli di prestigio presso altre importanti realtà musicali come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestre national de France, la Royal Ballet and Opera di Londra, il Teatro Comunale di Bologna, l’Opernhaus di Zurigo e la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. I Berliner Philharmoniker, i Wiener Philharmoniker, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks sono solo alcune delle rinomate istituzioni sinfoniche con cui collabora regolarmente. Tra le numerose e rilevanti nuove produzioni che ha diretto si ricordano il Falstaff con la regia di Robert Carsen (a Londra, Milano e Amsterdam); il Parsifal con la regia di Stefan Herheim, con cui ha inaugurato l’edizione 2008 del Festival di Bayreuth; il Parsifal con la regia di François Girard alla Metropolitan Opera di New York; quattro opere al Festival di Salisburgo (Elektra, La bohème, Die Meistersinger von Nürnberg, Il trovatore). A coronamento delle celebrazioni per l’anno verdiano, nel 2013 ha inaugurato con La traviata la stagione del Teatro alla Scala, dove ha anche diretto il Don Carlo per l’apertura della stagione nel 2008, e titoli quali Lohengrin, Lulu, Die Meistersinger von Nürnberg, Falstaff e Wozzeck. Dal 2016 insegna direzione d’orchestra all’Accademia Chigiana di Siena. Ha inaugurato diverse stagioni del Teatro dell’Opera di Roma: Tristan und Isolde (2016-17), La damnation de Faust (2017-18), Rigoletto (2018-19), Les vêpres siciliennes (2019-20), Il barbiere di Siviglia (2020-21), Julius Caesar di Battistelli (2021-22). Sempre con i complessi del Teatro dell’Opera di Roma ha diretto diverse nuove produzioni: I Capuleti e i Montecchi, Zaide, La traviata, Giovanna d’Arco al Teatro Costanzi e Rigoletto e Il trovatore al Circo Massimo. Al Maggio Musicale Fiorentino ha diretto: Orphée et Eurydice, Ariadne auf Naxos, Il barbiere di Siviglia, Don Carlo, The Rake’s Progress, Pulcinella di Stravinskij, Falstaff, l’integrale delle Sinfonie di Čajkovskij, Don Pasquale, Tosca e Madama Butterfly. Ad agosto ha inaugurato la stagione 2024-25 della Staatskapelle, con la quale è stato poi in tournée anche in Italia. A fine settembre ha aperto la stagione dei Wiener Philharmoniker al Musikverein di Vienna, dirigendo la compagine austriaca in tournée nelle principali città europee. Nell’estate 2025 tornerà al Festival di Bayreuth per la nuova produzione di Die Meistersinger von Nürnberg. Per tre volte è stato insignito del Premio “Franco Abbiati” della critica musicale italiana come miglior direttore dell’anno. Nel 2016 ha ricevuto l’onorificenza di Chevalier de la Légion d’honneur della Repubblica Francese. Tra i riconoscimenti ottenuti anche quello di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Per Sony Classical si segnalano le incisioni con l’Orchestre national de France dedicate a Debussy e Stravinskij e il DVD del Parsifal di Wagner andato in scena al Metropolitan di New York. Per l’etichetta RCO Live ha diretto la Symphonie fantastique di Berlioz, la Prima, la Seconda e la Quarta Sinfonia di Mahler, Le sacre du printemps di Stravinskij abbinato al Prélude à l’après-midi d’un faune e a La mer di Debussy, il DVD della Salome di Strauss rappresentata alla Nationale Opera di Amsterdam e il CD con la Sinfonia n.9 di Bruckner abbinata al Preludio e al Karfreitagszauber (Incantesimo del Venerdì Santo) dal Parsifal di Wagner.

