Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 24 al 31 maggio

All'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma
Spazio agli eventi della Fondazione Musica per Roma, dal 24 al 31 maggio, alla Casa del Jazz e all’Auditorium Parco della Musica di Roma. APPUNTAMENTI DAL 24 AL 31 MAGGIO 2026
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE
Domenica 31 maggio ore 11
Lezioni di Arte
Oltre San Pietro: Bernini e Borromini a Roma
Con Mario Bevilacqua
MOSTRA
Dal 24 aprile al 14 giugno 2026
Aura Satz – Lei ricalibra/She recalibrates
AuditoriumArte
CASA DEL JAZZ
Domenica 24 maggio ore 18
Roberto Tarenzi
Sala Armando Trovajoli
Venerdì 29 maggio ore 19.30
Simone Sansonetti 4tet
Sala Armando Trovajoli
Sabato 30 maggio ore 19.30
Elisabetta Antonini Quartet
Sala Armando Trovajoli
Domenica 31 maggio ore 12
Junctions beyond Jazz
Karen Ouzounian – Lembit Beecher
Sala Armando Trovajoli
Domenica 31 maggio ore 18
Simone Alessandrini & 9PM
Sala Armando Trovajoli