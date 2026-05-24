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Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 24 al 31 maggio

Redazione Roma
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All'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma

Spazio agli eventi della Fondazione Musica per Roma, dal 24 al 31 maggio, alla Casa del Jazz e all’Auditorium Parco della Musica di Roma.  APPUNTAMENTI DAL 24 AL 31 MAGGIO 2026

 

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Domenica 31 maggio ore 11
Lezioni di Arte
Oltre San Pietro: Bernini e Borromini a Roma
Con Mario Bevilacqua

MOSTRA

Dal 24 aprile al 14 giugno 2026
Aura Satz – Lei ricalibra/She recalibrates
AuditoriumArte

CASA DEL JAZZ

Domenica 24 maggio ore 18
Roberto Tarenzi
Sala Armando Trovajoli

Venerdì 29 maggio ore 19.30
Simone Sansonetti 4tet
Sala Armando Trovajoli

Sabato 30 maggio ore 19.30
Elisabetta Antonini Quartet
Sala Armando Trovajoli

Domenica 31 maggio ore 12
Junctions beyond Jazz
Karen Ouzounian – Lembit Beecher
Sala Armando Trovajoli

Domenica 31 maggio ore 18
Simone Alessandrini & 9PM
Sala Armando Trovajoli

Casa del Cinema, Sono Gassman! Vittorio re della commedia
Teatro Sala Umberto, Andiamo (!)
Pugliashowcase 2018 – La Puglia a Roma
Teatro Olimpico, i Black Blues Brothers
Teatro Torlonia, Maggio di fantasia
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