Compagnia Ariadne-Teatro A, gli appuntamenti del mese di Giovani in scena

Eventi dal 14 al 27 gennaio al Teatro dei Castelli Romani

La Compagnia Ariadne-Teatro A, in collaborazione con il Comune di Albano e l’associazione Danz’Arte, rilancia il progetto di educazione teatrale “Giovani in Scena“. Un’iniziativa che offre a bambini, adolescenti e giovani adulti un’opportunità unica per esprimere se stessi, crescere e diventare protagonisti della propria comunità.

La rassegna prevede un calendario ricco di attività che si svolgeranno al Teatro dei Castelli Romani di Cecchina tra cui: laboratori teatrali, per imparare le tecniche di recitazione, linguaggio, movimento scenico e improvvisazione; incontri con professionisti, per confrontarsi con attori, registi e altre figure del mondo dello spettacolo; spettacoli, per vivere l’emozione del teatro dal vivo e scoprire nuovi linguaggi espressivi; visite guidate: per scoprire il legame tra teatro e storia, e per conoscere meglio il territorio.

In programma il 14 gennaio (ore 17) la messa in scena dello spettacolo “Lady Perfezione” (ispirato a Mary Poppins) e a seguire il workshop di lettura e recitazione “La magia della voce: lettura ad alta voce e interpretazione teatrale”. Si tratta di un incontro per scoprire il potere delle parole, l’arte della voce e il piacere di dar vita a storie ed emozioni attraverso la lettura. È rivolto a ragazzi dai 12 anni in su ed è un viaggio alla scoperta della lettura ad alta voce, arricchito da tecniche base di interpretazione teatrale. Attraverso esercizi pratici, i ragazzi esploreranno come variare il tono, il ritmo e il volume della voce per dare vita alle parole, lavorando su testi letterari e teatrali con un approccio ludico e creativo.

Il 16 gennaio alle ore 17 previsto l’incontro ““Il Corpo e l’Azione Scenica”, si invitano i partecipanti a riflettere sull’importanza del corpo come strumento espressivo fondamentale per l’attore. Guidati dagli attori della Compagnia Ariadne- Teatro “A”, si esplorerà il linguaggio corporeo nel teatro, comprendendo come il movimento possa trasmettere emozioni, intenzioni e narrazioni. È prevista la visione dei video degli spettacoli della coreografa tedesca Pina Bausch.

A seguire (ore 18) è in calendario il Workshop “esprimersi attraverso il gesto e il movimento”. Il laboratorio è volto a scoprire il potere del gesto, la forza dell’azione e l’arte di raccontare senza parole, è dedicato ai ragazzi e mira a esplorare il ruolo del corpo nell’espressione teatrale. Attraverso esercizi pratici e giochi creativi, i partecipanti impareranno a utilizzare il corpo come strumento per comunicare emozioni, raccontare storie e creare personaggi, scoprendo il legame tra gesto, azione scenica e interpretazione.

A concludere la rassegna il 27 gennaio, in occasione del giorno della memoria, la rappresentazione “Anna Frank Sound” per non dimenticare le vittime dell’olocausto. Subito dopo la visione dello spettacolo si analizzerà il rapporto tra il teatro di prosa e le sue evoluzioni nella contemporaneità. Si discuterà di come le grandi opere teatrali dialoghino con le tematiche attuali e di come la scena teatrale odierna stia sperimentando nuovi linguaggi per parlare ad un pubblico giovane. Attraverso esempi di testi teatrali e riflessioni sul ruolo del teatro nel mondo moderno, i partecipanti saranno stimolati a immaginare il futuro di questa antica arte e a comprendere il suo ruolo sociale, educativo e culturale.

“Giovani in Scena” è un progetto ambizioso che utilizza il teatro come un potente strumento educativo e sociale. Come afferma Valeria Freiberg, direttore artistico del progetto: “Il teatro è un simbolo di incontro, un luogo dove i giovani possono riflettere sulla società, sulla storia e sulla letteratura. È una via per rifondare l’azione educativa e contrastare la povertà culturale, la dipendenza dai social media e la difficoltà di concentrazione che affliggono molti ragazzi”.

È un’iniziativa gratuita ed aperta a tutti i ragazzi dai 6 ai 35 anni residenti ad Albano Laziale.

Teatro dei Castelli Romani,

Piazza Salvo D’Acquisto Cecchina, Albano Laziale

Ingresso gratuito

Per info & prenotazioni:

Whatsapp:+39-3714125639

email: ateatro.assariadne@gmail.com

cell: 3313584190

Per ulteriori info: https://www.compagniateatroa.it/