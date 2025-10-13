Dopo il successo del Barbiere di Siviglia, al Teatro Civico Roberto de Silva di Rho domani 14 ottobre inizia la stagione musicale con il duo di violoncelli composto da Giovanni Sollima e Mario Brunello. Un viaggio sonoro tra epoche e stili con musiche di Syl’vestrov, Offenbach, Sollima e Knaifel. Virtuosismo, passione e intesa musicale per un’esperienza unica, dove il violoncello diventa voce narrante di emozioni in musica. Nel programma la nuova composizione del M° Sollima: “Dove finisce l’erba”.

Il 18 ottobre poi si terrà l’anteprima nazionale di “Aliena”, il nuovo spettacolo di Katakló – Athletic Dance Theatre, ideato e diretto da Giulia Staccioli. Uno spettacolo di danza che fonde luci, corpi e costumi in continua trasformazione. Sei danzatori Kataklò danno vita a forme fluide e imperfette, espressione di unicità e libertà creativa. Le musiche originali di Cremonini accompagnano ogni gesto, amplificandone l’impatto emotivo. Giulia Staccioli firma un’opera-manifesto che celebra trent’anni di ricerca artistica fuori dagli schemi.

La stagione musicale prosegue il 5 novembre con un nuovo progetto dedicato a “Sogno di una notte di mezza estate” di Felix Mendelssohn, con la voce recitante di Elio (frontman di Elio e le Storie Tese), i soprani Luisa Bertoli e Cecilia Bernini, il coro Studium Musicale di Ateneo e l’Orchestra Filarmonica Italiana, diretta da Jacopo Brusa. Per gli amanti della lirica, da segnare in agenda anche “La tragédie de Carmen”, il 28 e 30 novembre, adattamento del 1981 di Peter Brook dell’opera di Bizet.

Biglietti disponibili qui: https://www.teatrocivicorho. com/biglietteria