“Spac Festival”, domani il “Bergamotto show”

Nella cittadina jonica di Badolato (Cz) riprende la rassegna estiva del Teatro del Carro

Dopo l’anteprima delle scorse settimane con “Arlecchino” di Zaches Teatro e l’apertura ufficiale con il concerto di Glomarì dell’11 luglio, lo SPAc Festival – Badolato Summer Edition è pronto ad entrare nel vivo della sua programmazione di questo 2026. Come ogni estate, la rassegna a cura di Teatro del Carro, tra le attività del Centro di Residenza Artistica della Calabria “C.Re.A” polo “MigraMenti” e di “Pratica – Scuola di formazione”, sostenuti da MiC (FNSV), Regione Calabria / Cultura (PAC 14/20), e con il patrocinio del Comune di Badolato, propone come per ogni estate da qualche anno a questa parte una serie di appuntamenti variegati, pensati per un pubblico trasversale, tra circo, teatro, musica e laboratori tra il borgo e la marina di Badolato.

Dopo la musica di Glomarì nell’ambito della “Notte romantica”, adesso toccherà al teatro/circo con un appuntamento dall’umorismo delicato, poetico, sorprendente e partecipativo, che invita al gioco e crea una complicità autentica con il pubblico, unendo le tecniche della clownerie, del teatro fisico, dell’umorismo gestuale, della manipolazione di oggetti. È il “Bergamotto show” di e con Pasquale Marino, clown, attore e pedagogo laureato in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, specializzato in teatro fisico e arti di strada, che andrà in scena venerdì 31 luglio, alle 21:45 al Malindi, sul lungomare di Badolato: sarà uno spettacolo circense, tout public, consigliato per famiglie con bambine e bambini di tutte le età, prodotto dalla compagnia italo-spagnola Bergamotto & Co, in cui attraverso il sorriso, lo stupore, l’attesa e la tenerezza, Bergamotto inviterà il pubblico a condividere un’esperienza di felicità semplice e autentica.

“Bergamotto show” arriva a Badolato dopo aver ottenuto il Premio del pubblico all’undicesima edizione del Premios Zirkòlika de Circo de Cataluña e il Premio del pubblico del tredicesimo Encuentro Entrepayasaos de Zaragoza.

Lo SPAc proseguirà poi con una serie di appuntamenti anche nel mese di agosto: venerdì 7 alle 22.00 ci sarà un primo spettacolo teatrale, sempre al Malindi a Badolato marina. Si tratta di “Io resto seduta” di Dario Natale con Maria Pia Bonacci, della compagnia Scenari Visibili.

Lunedì 17 agosto ci si sposterà nella splendida cornice di Palazzo Gallelli, a Badolato borgo, dove con una doppia recita alle ore 19:30 e alle ore 22:00, andrà in scena una produzione di Teatro del Carro, “Bassitalia” un omaggio al poeta Franco Costabile, che sarà in replica anche al Convento dei Minimi di Roccella Jonica il giorno successivo, il 18 agosto nella cornice della rassegna degli autori curata dal Circolo di Lettura ARAS, col patrocinio del Comune di Roccella Jonica.

Sarà di nuovo il Malindi, in marina, giovedì 20, a ospitare l’appuntamento successivo, quello con “Canzoniere minimo” con Alessandro Castriota Skanderbeg (pianoforte e voce) e Alessandra Chiarello (voce), una produzione di Teatro Rossosimona. L’inizio è previsto per le ore 22.00.

Domenica 23 e lunedì 24 agosto al Teatro Comunale di Badolato marina, con sessioni dalle 17:30 alle 21:00, ci sarà “Costellazioni. Dallo psicodramma alle costellazioni, l’anima in teatro”, laboratorio condotto da Barbara Michienzi nell’ambito di “Pratica – Scuola di formazione”.

Il live concert “No stress” della Moribiondi Crew, chiuderà questa prima parte della programmazione il 29 agosto, con inizio alle ore 22:00 al sempre al Malindi.

SPAc Festival proseguirà poi il 19 e il 20 settembre a Badolato borgo con la consueta appendice dedicata al cinema, con la rassegna cinematografica indipendente “Ciak! Si beve!” a cura del Club dei Vedovi Neri in collaborazione con Teatro del Carro e con la Pro loco Badolato Aps, che si terrà in piazza San Nicola dalle ore 21.00