ProsaRoma Amadeus di Peter Shaffer Ultima modifica: 13 Ottobre 2025 12:29 Redazione Condividi 54 CONDIVIDI Dal 23 ottobre al 2 novembre You Might Also Like La luce intorno Teatro Argentina di Roma, la nuova stagione 2014-2015 In a dark dark house di Neil LaBute Furioso Orlando. Ballata in ariostesche rime per un cavalier narrante Equilibrio 2024, Germaine Acogny in Recontre avec Saint François Sign Up For Daily NewsletterBe keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.[mc4wp_form]By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time. Condividi questo articolo Facebook Twitter Copy Link Print Articolo precedente Ortolandia attività per le famiglie a cura della Società Toscana dell’Orticultura Articolo successivo Giovanni Sollima e Mario Brunello Social9.8kLike3.6kFollow35SubscribeSostieni Teatrionline News MArteLive, MArteLive Connect Festival/Rassegna Roma La Biennale di Venezia / I Progetti Speciali dell’Archivio Storico Evento Venezia Centrale Preneste Teatro, la nuova stagione Infanzie in gioco 2025-26 Festival/Rassegna Roma “ARTIFICI” CON I MAESTRI DEL TEATRO CONTEMPORANEO Firenze Spettacolo