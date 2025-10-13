MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE ORE 17

Ortolandia

attività per le famiglie a cura della Società Toscana dell’Orticultura

Giardino delle Rose (Via Giuseppe Poggi, 2 – Firenze; aperto tutti i giorni ore 9-20.30; info: associazionefebbreelancia@gmail.com; ingresso libero), dove mercoledì 15 ottobre alle 17 c'è Ortolandia, attività per le famiglie a cura della Società Toscana dell'Orticultura: un laboratorio pensato per un pubblico di bambini (6+), ragazzi (14+) e adulti. Ortolandia indica come approcciarsi ad una produzione più rispettosa dell'ambente secondo i principi dell'agro ecologia, con l'ausilio dei nostri esperti operatori. Ogni incontro sarà all'insegna della stagionalità e incentrato sulla sana coltivazione di ortaggi e relazioni, all'interno degli spazi della Società Toscana di Orticultura e delle aiuole dedicate e inclusive.

Giovedì 16 ottobre ore 16.30 premiazione & reading Le parole nel cassetto – concorso letterario – xx edizione, a cura dell’Associazione Culturale Febbre e Lancia e I Libri di Mompracem. Sarà presente il Presidente della Giuria del Premio, Paolo Ciampi. Con Evelyne Arrighi, Ernesto Ciampi, Paolo Scopetani, Jonathan Rizzo, Barbara Cipriani, Marco Vannini, Sylvia Zanotto; sonorizzazioni di Maurizio Speciale; da un’idea di Stefano Busolin. Saranno lette le dieci opere selezionate. Gli autori scelti saranno annunciati durante la serata e chiamati sul palco a leggere le loro opere. Alla fine della serata, sarà proclamato il vincitore. Il premio consiste nella pubblicazione di una plaquette a cura degli organizzatori.

Venerdì 17 ottobre ore 16.30 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: musica dal vivo con Davide Zappia, giovane pianista professionista di formazione classica e jazz, diplomato al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Ha fatto parte dell’orchestra jazz del Conservatorio di Firenze e ha inoltre condiviso il palco con musicisti del calibro di Rita Marcotulli. Ha curato l’arrangiamento ed eseguito brani musicali per spettacoli teatrali di successo come Il mio nome è Spadaro di Gianmaria Vassallo e Riccardo Giannini, andato in scena al Teatro Puccini di Firenze. Al Giardino delle Rose presenterà arrangiamenti personali per piano e voce di composizioni standard internazionali appartenenti al repertorio jazz e pop e brani originali del proprio repertorio.

Sabato 18 ottobre ore 16.30 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: musica dal vivo con Keruak Trio. I Keruak uniscono i suoni e la forza del pop-rock al groove del funk. Raccontandosi sia in italiano che in inglese, la loro musica è un invito a non prendersi troppo sul serio. Questa domenica suoneranno in duo acustico, per farvi divertire e scoprire una versione più intima dei loro brani originali e cover.

Domenica 19 ottobre ore 16.30 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: musica dal vivo con SOS Bluegrass. Nicola Ronchi, Leonardo Campatelli e Cristian Vegni formano un trio acustico che ripropone i classici della musica country rock dagli anni ‘50 agli anni ‘70. Atmosfere folk, rock, country tipiche della tradizione americana (e non solo) accompagnate da armonie vocali sono il biglietto da visita degli SOS Bluegrass. Con le sonorità d’oltreoceano, vi accompagneranno in un viaggio che percorre oltre sessant’anni di ottima musica con hit senza tempo che hanno segnato il panorama musicale mondiale.

Lunedì 20 ottobre ore 16.30 Resto io presenta il seminario Affettivo dipendenza: l’altro come regolatore del sé. Tornare ad abbracciare il bambino ferito. Regolare le emozioni per non rimanere vittima di maltrattamenti. Conduce il seminario la Dott.ssa Francesca Mascherini, Psicologa Clinica, terapeuta Dipendiamo (centro per le dipendenze comportamentali).

Martedì 21 ottobre ore 16.30 Laboratorio artistico, attività per le famiglie A cura della Società Toscana dell’Orticultura. Il laboratorio è pensato per un pubblico di bambini (6+), ragazzi (14+) e adulti. Fra le istituzioni del settore agricolo che sono nate ed hanno sede in Firenze, la Società Toscana di Orticultura è, dopo l’Accademia dei Georgofili (sorta nel 1753), la più antica essendo stata fondata nel 1854.è un’associazione di promozione sociale che promuove la cultura nel settore del verde e del paesaggio, in particolare nel settore dell’orticoltura, della frutticoltura, della floricoltura e del giardinaggio.

Giovedì 23 ottobre ore 16.30 Open Mic. Dalla panchina dedicata al ricordo di Giulio Regeni. Una sessione di letture poetiche per ricordare e non dimenticare. Con e per Giulio e con e per tutte le vittime dei governi che usano le guerre, i soprusi e gli omicidi in maniera indegna e disumana. Gaza è la vergogna dei nostri giorni. Troppe vittime innocenti e giovani. Per tutti loro noi declamiamo i nostri versi. Venite a leggere le vostre poesie. Sceglietele belle. Allegre. Portatrici di gioia.

