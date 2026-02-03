Visioninmusica, Nils Kugelmann in trio

Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 21:00, l’Auditorium Gazzoli di Terni

Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 21:00, l’Auditorium Gazzoli di Terni ospiterà un nuovo appuntamento di Visioninmusica, rassegna che da oltre due decenni porta sul palco della città umbra il meglio del jazz e della musica contemporanea internazionale.

Protagonista della serata sarà uno dei più promettenti talenti della nuova scena europea: il contrabbassista e compositore tedesco Nils Kugelmann, per la prima volta in Italia sul palco con il suo affiatato trio per presentare dal vivo il progetto Life Score, uscito per la prestigiosa etichetta ACT Music e qui presentato in anteprima nazionale.

Classe 1996, Nils Kugelmann si è affermato in pochi anni come una delle voci più fresche e visionarie del jazz europeo. Dopo una formazione accademica solida e una precoce esperienza compositiva (che lo ha portato a scrivere musical, partiture orchestrali e brani per big band già durante l’adolescenza), Kugelmann ha trovato nel trio la dimensione ideale per dare forma a un universo sonoro che coniuga groove, lirismo e una forte vocazione cinematografica. Con l’album d’esordio Stormy Beauty ha conquistato la critica specializzata, ottenendo riconoscimenti importanti come il BMW Young Artist Jazz Award e l’European Young Artists’ Award 2023, e imponendosi per il suo approccio narrativo alla composizione, capace di dare al contrabbasso un ruolo da protagonista, al centro dell’azione musicale.

Con Life Score, Kugelmann continua questo percorso di esplorazione sonora, restituendo in musica una raccolta di sguardi e suggestioni che si trasformano in vere e proprie “scene” musicali, dense di atmosfera e tensione emotiva. Ogni brano è come una sequenza cinematografica, un frammento visivo che si anima attraverso l’equilibrio tra linee melodiche evocative, dinamiche ritmiche moderne e spazi di improvvisazione collettiva. Accompagnato da Luca Zambito al pianoforte e Sebastian Wolfgruber alla batteria, il trio si distingue per coesione, spontaneità e libertà espressiva, regalando al pubblico un’esperienza dal vivo intensa e coinvolgente, in cui ogni esecuzione è unica, irripetibile, carica di energia creativa.

Ad aprire la serata sarà il Fabio D’Isanto Quartet, formazione guidata dal batterista e compositore napoletano Fabio D’Isanto, che presenterà il suo nuovo album Libero, un lavoro originale e ispirato che si muove nel solco del contemporary jazz, con frequenti incursioni polimetriche, strutture imprevedibili e un interplay intenso che evidenzia una forte identità di gruppo. Fabio D’Isanto, batterista dalla concezione ritmica moderna e originale, è attivo da anni sulla scena jazz nazionale e internazionale. Brillante compositore e stimato sideman, ha collaborato con musicisti del calibro di Steve Grossman, George Garzone, Michael Rosen, Francesco Bearzatti, Fabrizio Bosso, Giovanni Falzone, solo per citarne alcuni. Con “Libero”, D’Isanto firma un’opera personale e toccante, che rivela la maturità di un artista capace di tradurre le emozioni più intime in musica ricca di contenuti, strutture sorprendenti e grande impatto espressivo.

I biglietti per il concerto sono in prevendita sul circuito Vivaticket.

Maggiori informazioni su https://visioninmusica.com/nils-kugelmann-life-score-visioninmusica-2026-concerto-terni/