Lorenzo Mattotti, Romics d’Oro della 36^ edizione

Da Fuochi a La famosa invasione degli orsi in Sicilia: il maestro del fumetto e dell’illustrazione insignito del Romics d’Oro

Lorenzo Mattotti, autore di opere fondamentali come Fuochi e Il signor Spartaco, illustratore per The New Yorker e regista del film d’animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia, sarà celebrato con l’assegnazione del Romics d’Oro nel corso della 36^ edizione di Romics, in programma dal 9 al 12 aprile 2026 presso Fiera Roma.

Nato a Brescia nel 1954, Lorenzo Mattotti è riconosciuto come una delle figure più autorevoli e influenti della scena artistica internazionale, autore capace di attraversare e reinventare i linguaggi del fumetto, dell’illustrazione, dell’arte visiva e del cinema, dando vita a un immaginario poetico e inconfondibile che ha segnato profondamente la cultura visiva contemporanea. Con il conferimento del Romics d’Oro sarà celebrato lo straordinario percorso artistico di Mattotti, la costante tensione alla ricerca e la rara sensibilità con cui riesce a far vibrare ogni immagine di vita e immaginazione.

Dopo l’esordio alla fine degli anni Settanta con strisce in bianco e nero ispirate all’espressionismo di José Muñoz e Carlos Sampayo, e gli studi di Architettura a Venezia, si trasferisce a Bologna, dove nel 1983 fonda il collettivo Valvoline insieme a Daniele Brolli, Giorgio Carpinteri, Igort, Marcello Jori e Jerry Kramsky. Il gruppo promuove una visione interdisciplinare e pop del fumetto, mettendolo in dialogo con arte, musica, moda e pubblicità, e dirige il supplemento della rivista Alter Alter. Proprio su Alter Alter Mattotti pubblica Il signor Spartaco (1982), primo lavoro a colori, e Fuochi (1984), opera emblematica che rivoluziona il linguaggio del fumetto grazie a un uso del colore sensuale ed evocativo e a una straordinaria espressività del segno, affermando definitivamente il suo stile.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi volumi per adulti e per l’infanzia, tradotti in molte lingue, e ha collaborato con alcune delle più prestigiose testate internazionali, tra cui The New Yorker, Vanity Fair, Cosmopolitan, Le Monde, Nouvel Observateur, Das Magazin, Süddeutsche Zeitung, Corriere della Sera, Internazionale e la Repubblica.

Ha inoltre firmato copertine e progetti editoriali per importanti case editrici come Einaudi, Garzanti, Guanda, Mondadori, Penguin, Rizzoli, Sellerio e Seuil, contribuendo anche a riletture illustrate di grandi classici della letteratura, da Pinocchio a I viaggi di Gulliver, fino alla reinterpretazione di Fantasmi di Paul Auster per La trilogia di New York.

Parallelamente all’attività editoriale, Mattotti ha realizzato manifesti e progetti visivi per eventi e istituzioni culturali di primo piano, tra cui il Festival di Cannes, la Mostra del Cinema di Venezia, stagioni teatrali e festival di fumetto. Nel 2025, in occasione dei Giochi Paralimpici di Parigi, la serie Se dépasser (Senzalimiti) è stata esposta nelle principali stazioni ferroviarie francesi.

Il suo percorso artistico comprende anche il cinema d’animazione: dalle illustrazioni per Il était une fois… ed Eros, fino al film La famosa invasione degli orsi in Sicilia (2019), tratto dal racconto di Dino Buzzati, presentato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard e candidato ai César come miglior film d’animazione.

Durante la 36^ edizione di Romics, Lorenzo Mattotti sarà protagonista di un incontro speciale che ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera artistica e di un una mostra, un omaggio visivo al suo immaginario. Un’occasione unica per scoprire la forza delle sue tavole, l’uso magistrale della luce e del segno e la capacità di evocare con intensità i paesaggi interiori dell’animo umano. Lavori che hanno influenzato generazioni di lettori e autori, in un dialogo continuo tra arti visive, narrazione e immaginario collettivo.