E’ PARTITA A CASTROVILLARI UNA NUOVA, STREPITOSA, EDIZIONE DI i-Fest

IN PROGRAMMA FINO A DOMENICA 14, L’EVENTO OMAGGIA L’ICONA SANDRELLI

TRA GLI OSPITI ANCHE LINA SASTRI, LUNETTA SAVINO E IL PREMIO OSCAR VINTERBERG

Nella ridente cittadina di Castrovillari, da alcuni anni brandizzata istituzionalmente come “Città Festival” per la quantità e qualità degli eventi culturali organizzati nel corso dell’anno sul suo territorio comunale, lo scorso 4 settembre è partita in grandissimo stile una nuova, strepitosa edizione di i-Fest International Film Festival, evento culturale cinematografico internazionale organizzato dall’associazione culturale White Side Group, diretto artisticamente dall’attore castrovillarese Giuseppe Panebianco con il fondamentale apporto operativo della communication manager palermitana Glauce Valdini, in programma fino a domenica 14 in varie location cittadine e nel territorio del Parco del Pollino.

Organizzato con il patrocinio ed il sostegno di MiC – Ministero della Cultura, Calabria Film Commission, Comune di Castrovillari e GAL Pollino ed in collaborazione con CSC Centro Sperimentale di Cinematografia, Università di Palermo, Cineteca di Bologna e Italian Film Institute, con il patrocinio di ENIT, Nuovo Imaie e SIAE e di numerosi altri partner nazionali ed internazionali (figurano ben 18 tra Ambasciate e Istituti di Cultura) e con la prestigiosa media partnership di MyMovies, dopo il grandissimo successo delle edizioni dedicate a Federico Fellini, Marcello Mastroianni, alle Donne che hanno fatto la storia del Cinema Italiano, e quelle in cui sono state celebrate Claudia Cardinale e Sofia Loren, quest’anno il festival omaggia un’altra indiscussa icona del Cinema Italiano: la splendida Stefania Sandrelli, protagonista, tra l’altro, dell’elegante manifesto ufficiale di i-fest 2025.

Ad inaugurare questa ricchissima edizione festival calabrese che ormai da anni è annoverato dalla critica specializzata tra gli eventi cinematografici di maggiore qualità del panorama nazionale, giovedì scorso è stata la proiezione, realizzata in collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano in Italia e Blue Swan Entertainment, di A Normal Family (film di grande impatto diretto da Hur Jin-ho), cui sono seguite, nei giorni seguenti, le proiezioni di decine di film in concorso e fuori concorso (in totale ben 208 sono le proiezioni in programma), tutte ospitate nel Teatro Vittoria, centralissimo teatro cittadino che, come di consueto, durante l’evento costituisce in tutto e per tutto il quartier generale dello stesso e, dunque, il luogo in cui si possono reperire informazioni, effettuare prenotazioni e ritirare materialmente il book cartaceo con il dettaglio del programma day by day, oltre ad ospitare, nel suo foyer, due esclusive mostre dedicate alla Sandrelli: una digitale – “Quanto ti ho vista arrivare…”, realizzata in collaborazione con il CSC Centro Sperimentale di Cinematografia e con la Cineteca Nazionale – e una fotografica (“Stefania Sandrelli. Tu la conosci bene?”), realizzata in collaborazione con l’Italian Film Institute.

Anche quest’anno il festival si caratterizza per il Contest Internazionale Orizzonti, al quale hanno partecipato oltre 2500 opere provenienti da oltre 70 Paesi del mondo (con una percentuale di opere internazionali superiore al 70%).

Dopo un lungo e delicato lavoro di selezione, le opere entrate in Selezione Ufficiale 2025 sono 146 (con oltre 65 paesi rappresentati e circa 150 case di produzione e distribuzione coinvolte), suddivise in otto diverse categorie: Feature Film, Short Film, DOC, DOC Short, Animazione, Young Talents Feature, Young Talents Short e Cinema Senza Confini (concorso che si svolge nell’Istituto Penitenziario C.C. Rosetta Sisca).

Ad avvalorare l’altissimo livello del concorso, la considerazione che tra gli short in selezione, molti dei quali verranno proiettati in anteprima nazionale, figurano 5 candidati agli Oscar (compreso il vincitore), la Palma d’Oro ‘25, il David di Donatello ‘25, il Goya ‘25 e numerose opere in concorso a Venezia e a Cannes.

Oltre ad essere all’opera l’autorevole Giuria Tecnica presieduta da Giancarlo Zappoli (direttore responsabile di MyMovies) e composta da prestigiosi professionisti e personalità del mondo del cinema, della cultura e del giornalismo, in questi giorni la visione dei film in concorso coinvolge anche altri differenti e sensibili target di pubblico ed ambiti sociali del territorio, tra cui un ampio pubblico generalista, numerosi bambini e giovani studenti delle scuole del territorio, nonché i detenuti dell’Istituto Penitenziario C.C. “Rosetta Sisca”, nel rigoroso seguito dei principi di qualità, trasversalità ed inclusività.

Accanto ai lavori in concorso, negli 11 giorni di festival numerose saranno anche le proiezioni fuori concorso, con ben 12 rassegne tematiche: Eye on Venice, MondoDoc, Green Screening, EUmotion, Focus Spagna, Orient Express, Focus Corea, Cultural Bridge, Area Calabria, Planet on Screen, Retrospettive e Proiezioni Speciali.

Come sempre, il clou del l’i-fest saranno le tre serate di gala (che come tutte le attività dell’evento saranno ad ingresso libero, ma nel corso delle quali si raccoglieranno fondi da destinare in beneficenza alla C.R.I.) in cui si potranno vedere sfilare sul red carpet, fotografare al photo call e ascoltare nelle esclusive interviste fatte sullo splendido palco allestito nel suggestivo scenario del Castello Aragonese disegnato ad hoc dal famoso scenografo Mario Garrambone i grandi ospiti dell’evento.

Giovedì 11 settembre saliranno sul palco: la straordinaria Lina Sastri, che presenterà in anteprima il suo emozionante film La Casa Di Ninetta, la spumeggiante Lunetta Savino, amatissima attrice di cinema e tv protagonista dell’ultimo acclamato film di Ferzan Ozpetek, Diamanti, e di numerose serie tv (tra cui i successi Lolita Lobosco ed Un Medico In Famiglia, al fianco di Lino Banfi), e Stefano Sardo, applaudito regista e sceneggiatore italiano che presenta il film con Riccardo Scamarcio, Muori di lei. Autore premiato con il David Di Donatello, ha scritto pagine fondamentali della serialità italiana tra cui le serie 1992, 1993, 1994, I Leoni di Sicilia e L’arte della gioia.

Venerdì 12, invece, dopo Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, e dopo il carismatico ed istrionico regista e sceneggiatore britannico Peter Greenaway (che, tra gli altri, ha firmato capolavori come I misteri del giardino di Compton House, Il ventre dell’architetto, Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante, Prospero’s Books e The Pillow Book), i riflettori saranno tutti puntati su Stefania Sandrelli, autentica leggenda del cinema italiano, vincitrice di quattro David di Donatello (compreso quello alla carriera nel 2018), di sei Nastri d’argento e del Leone d’oro alla carriera conferitole durante la Mostra del Cinema di Venezia nel 2005.

Sabato 13, infine, oltre ad esserci la cerimonia di premiazione di tutti i film vincitori del contest internazionale Orizzonti 2025, il pubblico potrà conoscere da vicino il regista e sceneggiatore serbo Miroslav Lekic (tra i suoi lavori più noti: The knife, Labyrinth e Russian Consul, scelto per rappresentare la Serbia agli Oscar 2025, candidato nella categoria Miglior Film Internazionale) e Thomas Vinterberg.

Cofondatore del movimento Dogma 95 insieme a Lars von Trier, il regista e sceneggiatore danese nel corso della sua prestigiosa carriera ha diretto, tra gli altri, attori come Colin Firth, Joaquin Phoenix, Sean Penn, Léa Seydoux e Thomas Bo Larsen e nel 2021 ha vinto il Premio Oscar come Miglior Film Internazionale con Un altro giro (Druk).

Al regista scandinavo che con il suo stile essenziale e spiazzante è riuscito a portare il cinema danese sotto i riflettori internazionali, è dedicata una corposa Retrospettiva, con la proiezione di alcuni suoi lavori (tra cui “Festen”, pellicola del 1998 che è un po’ l’opera-manifesto del movimento Dogma 95 fondato insieme a Lars von Trier, consacrato a livello internazionale con il Premio della Giuria al Festival di Cannes, Il Sospetto, La Comune e, ovviamente, Un altro giro.

Nel corso delle serate di gala, agli illustri ospiti di i-Fest 2025 verranno conferiti gli Special Awards creati ad hoc dal Maestro Orafo Michele Affidato, mentre i grandi talenti vincitori nelle varie categorie del prestigioso Contest Internazionale Orizzonti riceveranno gli i-Fest Awards 2025, creazioni originali del Maestro Orafo Stefano Marino.

Informazioni per il pubblico:

ASSOCIAZIONE CULTURALE WHITE SIDE GROUP

Mobile: +39 338 6322770

E-mail: info@i-fest.it

Web: www.i-fest.it

Facebook/Instagram/Twitter/YouTube: i-Fest

i-fest 2025

APPROFONDIMENTI

Ø i-Fest: IL FESTIVAL DELLE 5 “I”

i-Fest International Film Festival® è il “Festival delle 5 i”.

Le “I” stanno per: International, Innovation, Instruction, Information, Inspiration, che rappresentano i pilastri intorno ai quali sono ideate, progettate ed organizzate le attività e che definiscono in modo preciso e specifico gli obiettivi di i-fest, peculiarità assoluta che restituisce all’evento uno spiccato carattere di unicità ed originalità all’intero panorama nazionale ed internazionale.

Ø I NUMERI DI i-Fest 2025

208 Opere in Selezione Ufficiale

146 Opere in Concorso

Oltre 70 Opere Fuori Concorso

8 Contest Internazionali

12 Rassegne Fuori Concorso

15 Premi Internazionali (i-Fest Award) dedicati ai vincitori dei Concorsi

10 Premi Speciali (i-Fest Special Award) dedicati agli Ospiti

4 Special Areas

1 Produzione Originale

2 Mostre

10 attività didattiche (Masterclass/Workshop/Panel)

2 Retrospettive

3 Progetti Speciali

10 Ospiti nazionali ed Internazionali

20 Giurati nazionali ed Internazionali

3 Volumi presentati

Attività Online

18 Paesi Internazionali Partner

Oltre 100 Partner Nazionali ed Internazionali

Ø PARTNER ISTITUZIONALI 2025

Ben quattro sono i Ministeri italiani a supporto del Festival (oltre al Mic – Ministero della Cultura, troviamo il Ministero del Made in Italy, quello dello Sport e dei Giovani e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale), mentre tra gli Enti e le Istituzioni patrocinanti, si annoverano: Parlamento Europeo, Calabria Straordinaria, Calabria Film Commission, CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, Rai Teche, ENIT, SIAE, Nuovo Imaie, Rai Libri, Cineteca Nazionale, Cineteca di Bologna, Provincia di Cosenza, Regione Sicilia, Assessorato cultura e spettacolo Sicilia, Comune dei Palermo, Centro Studi Cinematografici, Centro Sperimentale delle Arti Mediterranee, Gal Pollino, Università di Palermo, Italian Film Institute, EFA – European Festival Association, Castrovillari Città Festival.

i-fest 2025 vanta il patrocinio anche di 18 tra Ambasciate ed Istituti di Cultura (Ambasciata di Spagna, Ambasciata di Germania, Ambasciata del Canada, Ambasciata di Serbia, Ambasciata di Danimarca, Ambasciata di Svezia, Ambasciata della Repubblica Ceca, Ambasciata del Belgio, Ambasciata di Norvegia, Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, Ambasciata di Romania, Ambasciata della Lituania, Ambasciata dell’ Austria, Ambasciata di Finlandia, Ambasciata di Ungheria, Istituto Slovacco, Istituto Culturale Coreano, Istituto Giapponese di Cultura), mentre tra i più rappresentativi Media Partner segnaliamo: MyMovies, LongTake e Cinematographe.

Ø RICONOSCIMENTI

Tanti sono anche i riconoscimenti ricevuti dal Festival, tra cui ricordiamo l’inserimento nella lista degli eventi di maggior qualità e rilevanza nel panorama nazionale (ANSA 2024), nonché la riconferma, per il 2025, dell’inserimento di i-fest sia nella lista di eventi (solo sei in tutta Europa) che hanno ricevuto il badge Effe Label, sia nella lista “Go Green, Festival!”, a cura della European Festivals Association (EFA), sia nella lista “Go Green, Festival!” selezionato dalla European Festivals Association (EFA).

Nel 2025, inoltre, i-Fest International Film Festival® è stato selezionato (10 Festival in tutta Italia) da Europa Creativa per la partecipazione al Media Talents on Tour, dedicato ai Festival con maggior rilevanza e portata programmatica internazionale.

Si segnala, infine, che i-fest, insignito, nel 2023, del prestigioso Leone d’oro 23 Riconoscimento Speciale al Merito del Senato della Repubblica, quest’anno ha stretto una straordinaria collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, con l’innovativo progetto Cultural Bridge, che prevede l’ideale costruzione di un ponte culturale tra le due regioni in cui si svolge il festival (Calabria e Sicilia), che sviluppa reciproche collaborazioni artistiche, didattiche ed istituzionali, a cominciare dalla presenza, nelle giornate del festival castrovillarese, di una nutrita delegazione di docenti e studenti del DAMS del prestigioso ateneo siciliano.

Ø GIURIA TECNICA i-fest 2025

La Giuria Tecnica 2025 è formata da 20 illustri personaggi del mondo del cinema, della cultura e delle Istituzioni.

Presieduta da Giancarlo Zappoli, direttore responsabile di MyMovies, è composta da noti critici cinematografici come Valerio Caprara e Fabio Melelli, dal direttore del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, Marcello Foti, il direttore di LongTake Andrea Chimento, i produttori Angelo Curti e Gordana Ristic, il regista Anton Giulio Onofri e Houra Siena Nezhad, direttore di Plan2H.

Figurano, inoltre, in giuria anche i rappresentanti di alcune delle istituzioni patrocinanti l’evento, (da Isabella Lapalorcia, dell’Istituto Giapponese di Cultura, a Ioana Gheorghiaș, Console di Romania, passando per Jovana Dimitrijevic dell’Ambasciata di Serbia), una rappresentanza dell’Università di Palermo (oltre al coordinatore del DAMS Sergio Bomanzinga, i professori Chiara Pasanisi, Rino Schembri) e operatori del settore e direttori artistici di altri festival italiani (Vincenzo Madaro, Francesca Ferri, Gemma Cossidente, Maria Vittoria Pellecchia e Sebastiano Paciello).

Ø CONTEST INTERNAZIONALE ORIZZONTI 2025

Al Contest Internazionale Orizzonti 2025 hanno partecipato oltre 2500 opere provenienti da oltre 70 Paesi del mondo (con una percentuale di opere internazionali superiore al 70%).

Dopo un lungo e delicato lavoro di selezione, le opere entrate in Selezione Ufficiale 2025 sono 146 (con oltre 65 paesi rappresentati e circa 150 case di produzione e distribuzione coinvolte), le quali nei giorni del festival vengono proiettate tutte in lingua originale con sottotitoli Ita/Eng, suddivise nelle otto categorie in concorso: Feature Film, Short Film, DOC, DOC Short, Animazione, Young Talents Feature, Young Talents Short e Cinema Senza Confini (concorso che si svolge nell’Istituto Penitenziario C.C. Rosetta Sisca) e raccolgono il meglio della produzione annuale a livello nazionale ed internazionale.

Ad avvalorare l’altissimo livello del concorso, la considerazione che tra gli short in selezione, molti dei quali verranno proiettati in anteprima nazionale, figurano 5 candidati agli Oscar (compreso il vincitore), la Palma d’Oro ‘25, il David di Donatello ‘25, il Goya ‘25 e numerose opere in concorso a Venezia e a Cannes.

Oltre a vedere all’opera un’autorevolissima Giuria Tecnica, per la composizione della quale si rimanda al paragrafo più avanti, i concorsi coinvolgono differenti e sensibili target di pubblico ed ambiti sociali del territorio, tra cui professionisti del settore, un ampio pubblico generalista, numerosi bambini e giovani studenti, nonché i detenuti dell’Istituto Penitenziario C.C. “Rosetta Sisca”, nel rigoroso seguito dei principi di qualità, trasversalità ed inclusività.

Ø RASSEGNE FUORI CONCORSO 2025

Accanto ai lavori in concorso, negli 11 giorni di festival numerose saranno le proiezioni fuori concorso, con ben 12 rassegne tematiche che arricchiscono il programma di questa straordinaria edizione 2025 di i-fest: Eye on Venice, MondoDoc, Green Screening, EUmotion, Focus Spagna, Orient Express, Focus Corea, Cultural Bridge, Area Calabria, Planet on Screen, Retrospettive e Proiezioni Speciali.

Ø EDUCATIONAL i-fest 2025

Di alto profilo culturale e totalmente gratuita è l’ampia proposta Educational formativa dedicata al numeroso pubblico di giovani studenti fruitori del Festival: Masterclass – Workshop – Panel.

In programma ad i-Fest International Film Festival® Calabria 2025, 10 appuntamenti didattici gratuiti, dedicati ai giovani fruitori del Festival.

Ø MOSTRE i-fest 2025

Due sono le mostre di i-Fest International Film Festival® Calabria 2025, entrambe organizzate in collaborazione con CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia e dedicate alla straordinaria Stefania Sandrelli, cui è dedicato anche il manifesto ufficiale di questa edizione.

Ø OSPITI SERATE DI GALA i-fest 2025

Come sempre, il clou del l’i-fest saranno le tre serate di gala (quest’anno in programma l’11, il 12 e il 13 settembre) nel corso delle quali si potranno vedere sfilare sul red carpet, fotografare al photo call e ascoltare nelle esclusive interviste fatte sullo splendido palco allestito nel suggestivo scenario del Castello Aragonese e disegnato ad hoc dal famoso scenografo Mario Garrambone i grandi ospiti dell’evento.

Giovedì 11 settembre saliranno sul palco: la straordinaria Lina Sastri, che presenterà in anteprima il suo emozionante film La Casa Di Ninetta, la spumeggiante Lunetta Savino, amatissima attrice di cinema e tv protagonista dell’ultimo acclamato film di Ferzan Ozpetek, Diamanti, e di numerose serie tv tra cui i successi Lolita Lobosco ed Un Medico In Famiglia, al fianco di Lino Banfi, e Stefano Sardo, applaudito regista e sceneggiatore italiano che presenta il film con Riccardo Scamarcio, Muori di lei. Autore premiato con il David Di Donatello, ha scritto pagine fondamentali della serialità italiana tra cui le serie 1992, 1993, 1994, I Leoni di Sicilia, L’arte della gioia.

Venerdì 12, invece, dopo Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, e dopo il carismatico ed istrionico regista e sceneggiatore britannico Peter Greenaway (che, tra gli altri, ha firmato capolavori come I misteri del giardino di Compton House, Il ventre dell’architetto, Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante, Prospero’s Books e The Pillow Book).

, i riflettori saranno tutti puntati su Stefania Sandrelli, autentica leggenda del cinema italiano, vincitrice di quattro David di Donatello (compreso quello alla carriera nel 2018), sei Nastri d’argento e del Leone d’oro alla carriera conferitole durante la Mostra del Cinema di Venezia nel 2005.

Sabato 13, infine, oltre ad esserci la cerimonia di premiazione di tutti i film vincitori del contest internazionale Orizzonti 2025, il pubblico potrà conoscere da vicino il regista e sceneggiatore serbo Miroslav Lekic (tra i suoi lavori più noti: The knife, Labyrinth e Russian Consul, scelto per rappresentare la Serbia agli Oscar 2025, candidato nella categoria Miglior Film Internazionale) e Thomas Vinterberg.

Cofondatore del movimento Dogma 95 insieme a Lars von Trier, il regista e sceneggiatore danese nel corso della sua prestigiosa carriera ha diretto, tra gli altri, attori come Colin Firth, Joaquin Phoenix, Sean Penn, Léa Seydoux e Thomas Bo Larsen e oltre ad avere alle spalle un film capolavoro come Festen (primo film del manifesto, consacrato a livello internazionale con il Premio della Giuria al Festival di Cannes), nel 2021 ha vinto il Premio Oscar come Miglior Film Internazionale con Un altro giro (Druk).

Ø IL MANIFESTO DI i-fest 2025

A rappresentare la prossima edizione 2025 di i-Fest , in programma e nei territori del , è l’attesissimo manifesto che, anche quest’anno, si presenta con un’immagine che affiora dal tempo, patinata e struggente come un ricordo inciso nella pellicola: simbolo di un cinema che continua a parlare, emozionare, vivere.

Tratta dal capolavoro di Antonio Pietrangeli (1965), a sessant’anni dalla sua uscita, la protagonista riemerge con la grazia e la malinconia di un’icona senza tempo, rivestita di un’aura pop che la trasforma, ancora una volta, in emblema di un cinema che attraversa epoche e confini.

Quelle mani dietro le spalle non sono un semplice dettaglio: raccontano una storia.

Un gesto che parla di potere e fragilità, desiderio e controllo, di quel confine sottile e ambiguo, spesso invisibile, tra autenticità e rappresentazione.

Eleganza e vulnerabilità si fondono, in una bellezza che si offre e al tempo stesso si sottrae allo sguardo.

Il suo volto è un gesto di memoria.

È la voce delle donne, delle dive, dei sogni e dei disincanti che un cinema, al tempo stesso popolare e raffinatissimo, moderno e tormentato ha raccontato con esemplare intensità.

Un manifesto che non guarda soltanto al passato ma che accende un dialogo tra le radici del grande cinema e il presente, tra la memoria e il futuro.

Un’ immagine che cattura l’essenza più profonda di i-Fest, quella di celebrare la storia della Settima Arte e al tempo stesso esplorare nuovi linguaggi, nuove visioni e nuove voci che animano il panorama cinematografico internazionale.

Attraverso questa immagine, il Festival ribadisce la propria identità: un luogo di incontro, riflessione, scoperta, dove il cinema diventa esperienza condivisa e ponte tra generazioni, culture e sensibilità.

Un invito a guardare in profondità, a lasciarsi attraversare e ad immergersi nella magia collettiva e universale del cinema.

Un’edizione speciale che renderà nuovamente la Calabria un riferimento per il cinema nazionale ed internazionale e per i suoi protagonisti.

Ø SPECIAL AREAS

– i-Fest Green: attività dedicate ai temi ambientali

– i-Fest People: attività dedicate ai temi sociali

– i-Fest Lab: attività dedicate alle nuove tecnologie

– i-Fest Young: attività dedicate ai giovani studenti

Ø ATTENZIONE AL SOCIALE

Si segnala la rinnovata, grande attenziona al sociale del festival, che nel suo programma prevede la sesta edizione del progetto “Cinema senza Confini” realizzato in collaborazione con la Casa Circondariale “Rosetta Sisca” e la raccolta di fondi nelle serate di gala per la Croce Rossa Italiana.