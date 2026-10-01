Politeama, campagna abbonamenti nel vivo

Dodici appuntamenti, dai grandi interpreti della prosa alla musica, dalla lirica all’intrattenimento, per un programma capace di attraversare generi e linguaggi differenti

A meno di due mesi dall’apertura della nuova stagione del Teatro Politeama di Catanzaro, entra nel vivo la campagna abbonamenti pensata per rendere ancora più accessibile e coinvolgente il legame con gli spettatori durante tutto l’arco di un cartellone che si preannuncia imperdibile.

La prima scadenza è rivolta ai vecchi abbonati, che avranno tempo fino a sabato 3 ottobre per confermare il proprio abbonamento e mantenere il proprio posto attraverso la formula Gold, la proposta che racchiude l’intero percorso della stagione al costo di 310 euro.

Successivamente, dal 5 al 31 ottobre, si potranno sottoscrivere i nuovi abbonamenti a partire dallo stesso Gold.

Dodici appuntamenti, dai grandi interpreti della prosa alla musica, dalla lirica all’intrattenimento, per un programma capace di attraversare generi e linguaggi differenti: dal Galà lirico con il celebre tenore Vittorio Grigolo – che inaugurerà la stagione il prossimo 28 novembre – passando per Sergio Rubini, Amadeus, gli omaggi a Beethoven e a Hans Zimmer, Ale & Franz, Fratello Sole Sorella Luna, A Place of Safety, il Concerto di Capodanno, Tosca, Maccio Capatonda, Maradona El Diego Opera musical. La Fondazione Politeama ha pensato anche ad altre proposte che consentono di costruire un personale percorso nella stagione, scegliendo gli spettacoli in base alle proprie preferenze, e risparmiando rispetto al costo dei singoli tagliandi. L’Abbonamento Natale è pensato per accompagnare il pubblico nel periodo delle feste attraverso quattro appuntamenti: Natale in casa Cupiello, Pinocchio, il Circus Ronaldo e l’Harlem Gospel Choir, al costo di 75 euro. Per chi vuole concentrarsi su alcuni degli appuntamenti più attesi del cartellone c’è invece l’Abbonamento Imperdibili, che riunisce Maccio Capatonda, Ale & Franz, Maradona e Fratello Sole Sorella Luna, proposti a 125 euro. Gli appassionati della scena teatrale possono scegliere l’Abbonamento Prosa, con Sergio Rubini ne I fratelli De Filippo, A Place of Safety e Amadeus al costo complessivo di 60 euro. Per gli amanti della musica, invece, l’Abbonamento Musica offre un itinerario particolarmente ricco: Concerto di Capodanno, Tosca, omaggi a Beethoven e Hans Zimmer, Gospel e Galà lirico, dalla sinfonica alla lirica, dalla musica internazionale alle contaminazioni contemporanee, al costo totale di 135 euro. Dal 2 novembre prossimo potranno, inoltre, essere acquistati i singoli biglietti di tutta la stagione.

Gli eventi arriveranno in esclusiva a Catanzaro freschi di debutto, portando sul palcoscenico del Politeama interpreti, produzioni e spettacoli capaci di parlare anche alle nuove generazioni consolidando la visione di un teatro aperto a tutti. Scegliere un abbonamento significa innanzitutto garantirsi il proprio posto a teatro al miglior prezzo possibile, ma significa anche sostenere il Teatro, contribuendo a dare continuità alla programmazione e a rafforzare il ruolo del Politeama come punto di riferimento culturale in Calabria e nel Sud. Tutte le info sono consultabili sul portale www.politeamacatanzaro.net o telefonando al botteghino al numero 0961 501818 aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.