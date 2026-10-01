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Vinicio Capossela, Milk Wood Bar è il titolo del nuovo album

Redazione Roma
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In uscita il 22 gennario 2027 per BMG

Si intitola Milk Wood Bar il nuovo album di Vinicio Capossela, in uscita il 22 gennaio 2027 per BMG. Svelata oggi anche la copertina del disco, che inaugura la nuova collaborazione discografica ed editoriale tra l’artista e la società musicale.

Milk Wood Bar sarà disponibile in tre differenti formati fisici: CD a tre ante con booklet, doppio vinile nero standard e una speciale Collector’s Edition, in edizione limitata e numerata, con doppio vinile bianco. Il preorder del disco è attivo al link: VINICIOCAPOSSELA.LNK.TO/MILKWOODBAR

Il pubblico avrà l’occasione di ascoltare in anteprima dal vivo le canzoni del nuovo album durante E morte non avrà dominio, la prima “Ballad Opera” di Capossela, che debutterà il 3 e 4 ottobre al Teatro Olimpico di Roma per il Romaeuropa Festival, per proseguire poi in tournée nei teatri italiani fino al 21 dicembre.

In occasione della tournée teatrale, gli spettatori riceveranno una cartolina attraverso cui potranno accedere ad un portale esclusivo che gli consentirà di preordinare l’album e di ricevere in omaggio due oggetti speciali: la locandina del concerto autografata con un testo inedito dell’artista e un sottobicchiere del Milk Wood Bar.

Ispirata all’universo poetico di Dylan Thomas e al suo poema per voci Under Milk Wood (Sotto il bosco di latte), E morte non avrà dominio vedrà Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla condividere la scena in una rappresentazione in cui musica, parola e teatro si intrecciano, dando vita a un racconto corale che celebra la vita nella sua pluralità.

Lo spettacolo è una produzione IMARTS, Fondazione Teatro Due Parma e La Cùpa.

www.viniciocapossela.it

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