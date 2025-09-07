23/C ART – FDE Festival Danza Estate

FESTIVAL DANZA ESTATE 37^ edizione

Oggi è il giorno perfetto

28 agosto – 14 settembre 2025 | Bergamo

compagnia mk di Michele Di Stefano e collettivo Cult of Magic

ELISA SBARAGLI, CRISTINA KRISTAL RIZZO CON DIANA ANSELMO

MARGHERITA CELESTINO, PABLO EZEQUIEL RIZZO, DAVIDE TAGLIAVINI

9 settembre 2025 ore 19.00 Sala dell’Orologio- CULT!

Elisa Sbaragli

SE DOMANI

9 settembre 2025 ore 20.30 Auditorium CULT! di Bergamo

Cristina Rizzo e Diana Anselmo

MONUMENTUM DA

Spettacolo inserito nel progetto Spazi aperti per una cultura accessibile

Spettacolo in collaborazione con Performatorio

10 settembre 2025 ore 20.30 Auditorium CULT! di Bergamo

THIS MUST BE THE SPACE – Serata dedicata alla creatività emergente

IN COLLABORAZIONE CON MILANoLTRE

Margherita Celestino – Columba domestica (anteprima)

Davide Tagliavini – That’s All

Pablo Ezequiel Rizzo – Sex.Exe (anteprima)

Continua la 37^ edizione di FDE Festival Danza Estate accompagnata dal claim Oggi è il giorno

perfetto, un invito a non rimandare l’opportunità di scoprire la danza, ad aprirsi al cambiamento,

uscire dalla routine e lasciarsi coinvolgere da un’esperienza diversa, viva, autentica e carica di

novità.

PROSSIMI SPETTACOLI

Il 9 settembre, nella Sala dell’Orologio di CULT! Bergamo, Elisa Sbaragli presenta Se domani, un

duo interpretato dagli straordinari Alice Raffaeli e Lorenzo De Simone, che indaga il tema della

crisi come momento di scelta e di responsabilità dell’essere umano di fronte alla fne di un’epoca.

Due fgure si muovono verso l’incontro con l’Altro, esplorando la fragilità e la possibilità di una

nuova relazione.

Nella stessa serata, Cristina Kristal Rizzo, una delle fgure più rilevanti della danza italiana, è

ospite insieme a Diana Anselmo con Monumentum DA. Questo spettacolo, realizzato in

collaborazione con Performatorio, è parte del cartellone Spazi Aperti per una cultura accessibile

promosso dalla Fondazione della Comunità bergamasca ed è stato creato per essere accessibile

anche alle persone sorde. Le due artiste proporranno anche, nei giorni 8 e 10 settembre presso

il Teatro San Giorgio, il laboratorio Forte Forte, condotto con la presenza di un interprete LIS.

Il festival dedica ampio spazio anche agli artisti emergenti under 35, collaborando con altre realtà

della danza per offrire occasioni di crescita creativa e visibilità. In quest’ottica, giunge alla quarta

edizione il progetto This Must be the Space, realizzato quest’anno in partnership con il festival

MILANoLTRE. Gli artisti selezionati tramite open call da due giurie – una composta da spettatori

dei due festival, l’altra da allievi dei licei coreutici di Bergamo e di Milano – presentano i loro

lavori nella serata del 10 settembre: Davide Tagliavini con That’s All e Pablo Ezequiel Rizzo con

Sex.exe. Ad aprire la serata sarà Margherita Celestino con Columba Domestica, artista

selezionata tra i partecipanti al progetto Incubatore di CIMD. (10 settembre, Auditorium CULT!).

SUCCESSIVI APPUNTAMENTI

Il 12 settembre, FDE raggiunge uno dei luoghi più nuovi e interessanti della città dando vita alla

collaborazione con gres art 671, dove Fabritia D’Intino si unisce alla musicista Agnese Banti, con

Comeback, una performance che fonde movimento e suono in un rapporto paritetico. L’esito di

questo incontro artistico è comeback, presentato in collaborazione con Bergamo Jazz. E

sempre il 12 a gres art 671, Gossip di Cult of Magic (compagnia partner di FDE insieme a

compagnia mk) in prima assoluta, spettacolo + live set.

NOTE: Per l’accessibilità di pubblico e artisti con disabilità

Particolare attenzione è dedicata all’accessibilità, sia per il pubblico che per gli artisti con

disabilità. A questo scopo, il festival collabora al progetto Spazi aperti per una cultura

accessibile della Fondazione della Comunità Bergamasca insieme ad altri partner culturali del

territorio, realizzato con il supporto del bando Crowd4Culture della Fondazione Cariplo.

Questo impegno mira a rendere la danza e la cultura in generale più fruibili, creando

opportunità di partecipazione per tutti, senza barriere.

FDE fa inoltre parte della rete Europe Beyond Access 2024–2027, un network finalizzato a

interrogare e discutere i temi di accessibilità e non esclusione nelle arti performative per

generare consapevolezza, diffondere conoscenze ed esperienze di buone pratiche,

incoraggiare maggiore partecipazione e leadership di artisti e operatori culturali con disabilità.

La rete raccoglie circa 70 partner italiani.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI_ SCHEDE SPETTACOLI

9 settembre 2025 ore 19.00 Sala dell’Orologio- CULT!

Elisa Sbaragli: SE DOMANI

Se domani affronta la crisi come scelta tra negazione e accoglienza, interrogando la responsabilità

dell’essere umano di fronte alla fne di un’epoca. La crisi prende forma nei corpi, nei suoni e nello spazio, in

un dialogo tra performer e spettatori. Due fgure si muovono verso l’incontro con l’Altro, esplorando la

fragilità e la possibilità di una nuova relazione.

CREDITI. Coreografa: Elisa Sbaragli / Danza: Lorenzo De Simone, Alice Raffaelli / Dramaturg: Eliana

Rotella / Suono: Edoardo Sansonne / Voce: Elena Griggio / Luci: Fabio Brusadin / Costumi: Chiara

Corradini / Cura: Marco Burchini / Produzione: TIR Danza / Coproduzione: ArtGarage / Con il sostegno di:

Citofonare PimOff, HOME – Centro Creazione Coreografca (Dance Gallery), Scintille – Festival delle Arti

Performative, Sosta Palmizi, Cross Project, Anghiari Dance Hub, Teatro della Contraddizione, Fondazione

Armunia / Festival Inequilibrio, South East Dance (UK), D.ID Dance Identity (AU) / Con il contributo di: IIC

di Londra, IIC di Vienna

Biografa. Elisa Sbaragli, coreografa sostenuta da TIR Danza, indaga il corpo come materia plasmabile,

allenato a uno stato di presenza, ascolto e relazione. Tra i suoi lavori: Se domani ((NID Platform 2025 –

Programmazione e NID Platform 2024 – Open Studios), Mirada (Danza Urbana XL 2024). Nel 2025 è in

produzione con La Plaza (Progetto Cura 2025) e Falena (progetto speciale InCastro Festival).

9 settembre 2025 ore 20.30 Auditorium CULT! di Bergamo

Cristina Rizzo e Diana Anselmo: MONUMENTUM DA

Spettacolo inserito nel progetto Spazi aperti per una cultura accessibile

Spettacolo in collaborazione con Performatorio

Un corpo che semplicemente fa il corpo. Monumentum DA è un racconto danzato che esplora le

potenzialità espressive della LIS (Lingua dei Segni Italiana), intrecciandola con il gesto coreografco. Una

performance che supera i confni tra lingua e linguaggio, tra segno e danza, per aprire uno spazio

condiviso in cui la diversità diventa creazione. Un monumento vivo alla forza comunicativa dei corpi.

CREDITI . Ideazione: Cristina Kristal Rizzo, Diana Anselmo / Coreografa: Cristina Kristal Rizzo /

Performance: Cristina Kristal Rizzo, Diana Anselmo / Testi: Cristina Kristal Rizzo, Diana Anselmo, / Laura

Pante su scritti di Yvonne Rainer, John Cage, Simone Weil, Ilya Kaminsky / Accompagnamento teorico:

Laura Pante, Sergio Lo Gatto / Produzione: Fuorimargine – Centro di Produzione della Danza e delle Arti

Performative della Sardegna / Con il sostegno di: MilanOltre Festival, Oriente Occidente / Residenze:

PARC – Performing Arts Research Centre, Kilowatt, Armunia, TIR Danza

Biografa Cristina Kristal Rizzo. Dancemaker basata a Firenze, è attiva sulla scena della danza

contemporanea a partire dagli anni ’90. Co-fondatrice dello storico collettivo Kinkaleri, dal 2008 sviluppa

un percorso coreografco autonomo che unisce ricerca teorica e impatto dinamico. Ha creato per

importanti istituzioni italiane e internazionali, ricevendo premi come l’Ubu e il Danza&Danza. Affanca

all’attività artistica progetti di formazione, scrittura e cura.

Biografa Diana Anselmo. Performer, artista sordo e attivista, è bilingue in LIS e italiano. Ha debuttato con

Autoritratto in 3 atti (2021), lavorato con Xavier Le Roy e presentato mostre personali. Collabora con

Cristina Kristal Rizzo dal 2023. È presidente di Al.DI.Qua. Artists, prima associazione europea di artistə con

disabilità, e si impegna nella promozione di pratiche inclusive e accessibili nelle arti performative.

10 settembre 2025 ore 20.30 Auditorium CULT! di Bergamo

THIS MUST BE THE SPACE – Serata dedicata alla creatività emergente

Margherita Celestino – Columba domestica (anteprima)

Davide Tagliavini – That’s All

Pablo Ezequiel Rizzo – Sex.Exe (anteprima)

This Must be the Space è il progetto del Festival dedicato al sostegno di artisti e artiste emergenti under

35. Le proposte vengono selezionate tramite un’open call, offrendo a un numero sempre maggiore di

giovani coreograf e coreografe l’opportunità di presentare il proprio lavoro. Quest’anno il progetto si è

arricchito grazie alla collaborazione con il festival MILANoLTRE. Per la selezione degli spettacoli sono

state coinvolte due giurie: una formata da otto studenti dei licei coreutici di Bergamo e Milano, l’altra

composta da otto spettatori abituali dei due festival.

Le sessioni di valutazione sono state condotte sotto la guida delle direzioni artistiche di FDE e

MILANoLTRE.

Le due creazioni selezionate dalla open call sono:

– That’s All di Davide Tagliavini

– SEX.exe di Pablo Ezequiel Rizzo

A questa selezione si aggiunge anche Columba domestica di Margherita Celestino, sviluppato all’interno

del progetto Incubatore di futuri coreograf* di C.I.M.D (Centro Internazionale di Movimento e Danza) e

scelto dalle direzioni artistiche di FDE, MILANoLTRE e Più che Danza per essere sostenuto e presentato nei

tre festival.