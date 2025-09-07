Rivoli a teatro 2025-26”.

Al teatro San Paolo di via Berton torna “Rivoli a teatro

Sabato 19 settembre – con inizio alle ore 20.00 – verrà presentata la nuova stagione di spettacoli ospitata al teatro San Paolo, organizzata da Capotheatro in collaborazione con la Città di Rivoli e Turismo Ovest. Un cartellone ricco di emozioni pensato per avvicinare spettatori di tutte le età al fascinoso mondo del teatro. La nuova stagione – in calendario da ottobre 2025 a maggio 2026 – punta ancora una volta sulla commedia brillante, genere amatissimo dagli spettatori, senza rinunciare a novità e sorprese. Sul palco del San Paolo torneranno molti artisti già applauditi dal pubblico, affiancati da nuove compagnie professioniste di ottimo livello. Un traguardo importante: infatti quello di quest’anno è il tredicesimo anno di collaborazione tra le realtà coinvolte, percorso che ha visto crescere il pubblico – qualità e partecipazione – confermando la vitalità di un piccolo ma prezioso palcoscenico della prima cintura torinese. “Dopo i risultati raggiunti in questi ultimi anni – spiegano da Campotheatro – proseguiamo con rinnovata energia. La nostra missione è continuare a offrire al territorio teatro e di conseguenza cultura, in un cammino che ci ha regalato soddisfazioni artistiche e di pubblico, pur tra sfide economiche di una realtà teatrale di dimensioni contenute. Siamo orgogliosi di restituire alla Città di Rivoli un palcoscenico vivo, capace di accogliere artisti e pubblico in un dialogo costante. Questa stagione è un invito a partecipare, a lasciarsi sorprendere e al tempo stesso ritrovare uno spazio teatrale ricco di emozioni e riflessioni.” Un ringraziamento particolare sarà rivolto ai collaboratori del Teatro San Paolo, agli artisti di Campotheatro a Turismo Ovest e al sindaco Alessandro Errigo per il costante sostegno all’iniziativa. La serata di sabato 19 settembre sarà quindi non solo un momento di presentazione, ma anche occasione di incontro e condivisione con la cittadinanza. Il pubblico è invitato a partecipare numeroso, per sostenere una realtà culturale che continua a crescere anno dopo anno. Un teatro vivo esiste solo grazie alla presenza e al calore degli spettatori. Per questo motivo Campotheatro rinnova il proprio invito a varcare le porte e scendere i gradini che portano alla sala San Paolo e lasciarsi conquistare dalla magia della scena. La stagione 2025/26 è pronta a iniziare: allora, appuntamento in teatro, perché lo spettacolo più bello è viverlo insieme. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, maggiori informazioni e prenotazioni si possono avere ai numeri 3472211204 – 3894965535.