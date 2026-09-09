Vladimir Derevianko, un’étoile in Campidoglio

15 settembre 2026 ore 10.30: Sala Laudato Sì, Palazzo Senatorio, Campidoglio - Roma

UN’ÉTOILE IN CAMPIDOGLIO

VLADIMIR DEREVIANKO

15 settembre 2026 ore 10.30: Sala Laudato Sì, Palazzo Senatorio, Campidoglio – Roma

Vladimir Derevianko, già primo ballerino del Teatro Bolshoi di Mosca, étoile internazionale, maestro, coreografo e direttore di compagnia, sarà eccezionalmente presente in Campidoglio, Roma nella Sala Laudato Sì del Palazzo Senatorio, il 15 settembre 2026 per un evento intitolato “La Coincidentia Oppositorum nell’arte della danza”. Dalle ore 10.30 alle 12.30, il celebre ballerino russo naturalizzato italiano sarà in dialogo con Francesca Falcone, già docente di Teoria della danza presso l’Accademia Nazionale di Danza – Roma e autrice di numerosi libri. Derevianko parlerà dello straordinario percorso artistico, iniziato al Teatro Bolshoi, che lo ha portato ad essere uno dei maggiori ballerini classici al mondo.

Vladimir Derevianko è stato un precursore del nuovo tipo di ballerino classico maschile, androgino e moderno. Venne nominato, giovanissimo, primo ballerino della grande compagnia moscovita nel 1978, anno in cui vinceva la Medaglia d’oro e il Grand Prix al Concorso di Varna, premio che è stato assegnato, oltreché a lui, solo a stelle del calibro di Vladimir Vassiliev, Mikhail Baryshnikov, Patrick Dupond e Sylvie Guillem. Nel corso di una lunga carriera, egli ha lavorato accanto a grandi ballerine quali Ekaterina Maximova, Liudmila Semenyaka, Noӫlla Pontois, Carla Fracci, Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri e Viviana Durante. Hanno creato (o rimontato) ruoli per lui coreografi come John Neumeier, Yuri Grigorovich, Vladimir Vassiliev, Uwe Scholze, Glenn Tetley e Amedeo Amodio.

L’incontro fa parte di un ciclo di conferenze organizzate dall’Associazione italiana di ricerca sulla danza – AIRDanza (ulteriori informazioni: airdanza.info@gmail.com), con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Roma. Si svolgerà in presenza ma potrà anche essere seguito in diretta su Zoom. Vedi i dettagli per collegarsi in calce.

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Argomento: Intervista Derevianko

Ora: 15 set 2026 10:15 Roma

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