fino al 17 gennaio 2027

Speranza Tesoro, 22 anni e un sogno che diventa realtà: è lei la nuova Deloris di Passaggio di testimone alla giovane artista, che sarà in scena al Teatro Nazionale

Ci sono momenti che cambiano tutto in pochi secondi. Per Speranza Tesoro quel momento è arrivato la scorsa estate, mentre chiacchierava con la madre nella cucina di casa. Il telefono squilla e lei capisce subito che è una chiamata importante. “La prima cosa che ho fatto è stata mettere il vivavoce, perché volevo che anche lei potesse sentire quella notizia insieme a me. Poi, una volta chiusa la chiamata, ho semplicemente urlato!” La produzione dello spettacolo le stava comunicando che sarebbe stata lei Deloris Van Cartier in “Sister Act Il

Musical”. “È stato un momento di gioia pazzesco, di quelli che credo ricorderò per tutta la vita.”

Dallo scorso 11 novembre Speranza veste i panni della protagonista, dopo un passaggio di testimone pieno di emozione. È la scommessa della regista Chiara Noschese sui nuovi talenti, costruita giorno dopo giorno accanto a chi il personaggio lo conosceva a fondo. Lo spettacolo, prodotto da Compagnia della Rancia su licenza di Music Theatre International, è la versione italiana del musical scritto da Cheri Steinkellner e Bill Steinkellner, con dialoghi aggiuntivi di Douglas Carter Beane, musiche dell’otto volte Premio Oscar Alan Menken e liriche di Glenn Slater, nella traduzione di Franco Travaglio. Completano la squadra creativa Nadia Scherani alle coreografie, Andrea Calandrini alla direzione musicale, Lele Moreschi alle scenografie, Ivan Stefanutti ai costumi, Francesco Vignati al disegno luci e Armando Vertullo al disegno sonoro.

Speranza ha ventidue anni e la musica le scorre nelle vene da sempre. Ha iniziato a studiare canto a tredici anni e da allora ha cantato ovunque potesse: nel coro della sua scuola di canto, in band soul, pop e blues, con un’orchestra svizzera che l’ha portata in tournée e in occasione di eventi. Il teatro musicale, però, è rimasto a lungo un sogno guardato da lontano. Fino a oggi. “Il musical rappresenta un capitolo nuovo di zecca del mio percorso artistico, un mondo che desideravo conoscere e nel quale sono felicissima di aver avuto la possibilità di entrare.”

“Sister Act” racconta di una donna che trova la propria voce e scopre il valore della sorellanza, e per Speranza la storia è uscita dal copione. “Preparare questo ruolo accanto a Gloria (Enchill, già protagonista della prima parte di repliche) è stato bellissimo. Ho trovato non soltanto una collega, ma una vera e propria sorella per la vita. Mi ha aiutata tantissimo, è stata di una gentilezza e di una pazienza incredibili. Mi ha trasmesso tanto, sia artisticamente che umanamente, e le voglio davvero un mondo di bene.” C’è un’altra donna a cui Speranza deve molto: Chiara Noschese, la regista che l’ha accompagnata in ogni passo di questo debutto. “In questi mesi di lavoro con Chiara ho imparato che quasi nulla è impossibile. Ha fatto un lavoro enorme, soprattutto su di me, e le sono profondamente grata.” Ogni sera, quando si chiude il primo atto, arriva il momento che aspetta più di tutti. È il finale con “Apri il cuore” e “Fammi volare”, circondata dalle suore, con le voci che si uniscono e il teatro che esplode. “È un momento che amo particolarmente, sia musicalmente che emotivamente. Sono momenti in cui

condivido il palco con le colleghe performer e c’è un’energia speciale. È una di quelle sensazioni che ogni sera non vedo l’ora di rivivere, perché condividerla con loro rende tutto ancora più bello.”

E a chi oggi è dove lei era fino a pochi mesi fa, con un sogno grande e la paura che resti tale, Speranza parla con il cuore in mano. “Le direi di non smettere mai di crederci, perché è possibile! Questo è il mio primo musical e credo che la mia esperienza possa essere una dimostrazione del fatto che le occasioni possono arrivare, anche quando sembrano lontane.” Il suo consiglio è continuare a studiare, mettersi in gioco, sognare in grande senza paura di provarci. “E poi, quando arriva l’occasione, dare tutto e spaccare il mondo!” Biglietti e informazioni su:

Teatro Nazionale – Sister Act e Ticketone

Fino al 17 gennaio 2027

Orario spettacoli Mercoledì – Venerdì 20:30 | Sabato 15:30 e 20:30 | Domenica 15:30

Teatro Nazionale – Italiana Assicurazioni

Via Giordano Rota 1 – 20149 Milano

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Per info: boxoffice@stage-entertainment.com e WhatsApp al numero 344.199.66.21

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